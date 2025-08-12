El gobierno reunió a jueces electorales para el debut de la Boleta Única en todo el país

Del encuentro participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo; y la titular de la DINE, Luz Landívar; junto al presidente de la CNE, Daniel Bejas; el vicepresidente, Alberto Dalla Vía; el juez de Cámara, Santiago Corcuera; y el resto de los jueces y secretarios electorales de todo el país.

encuentrojueces2 El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, reunió a los jueces electorales de todo el país para la implementación de la Boleta Única. El 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas.

“Nosotros sentimos que la BUP no fue un logro del Gobierno, sino un logro de todo el sistema político”, afirmó Catalán al inicio del encuentro.

Y agregó que “esta respuesta dota a los argentinos y la democracia argentina de un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente”.

Boleta Única Papel

Posteriormente, Bejas indicó que “es muy importante que se escuche a quienes llevan adelante el proceso electoral con todas las complicaciones que tiene en las distintas áreas y regiones del país”.

Por otra parte, Landívar calificó la implementación de la BUP como “un logro enorme” y describió ante los jueces federales y secretarios electorales el desarrollo de las licitaciones e instrumentación del proceso electoral en sus diferentes aspectos.

Durante el encuentro, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior y las autoridades CNE reafirmaron su compromiso de mantener un vínculo cercano con el objetivo de garantizar un nuevo proceso electoral exitoso en el marco de la puesta en marcha de la BUP.

El 1° de octubre de 2024, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales, que consiste en una boleta de papel que incluye en una misma papeleta todas las categorías de cargos y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

El costo de las elecciones nacionales y provinciales

El costo de las elecciones nacionales y provinciales,que se celebrarán el mismo 26 de octubre, requerirá una dinámica organizativa y presupuestaria conjunta.

Fuentes electorales manifestaron que se trabaja a contrarreloj para iniciar los procesos licitatorios del operativo electoral.

Una parte será absorbida por Nación y otra por la provincia. Mientras que habrá municipios que convocaron para los comicios municipales el 22 de febrero, representando otro gasto independiente al que asumir Nación y el Ejecutivo de Mendoza.