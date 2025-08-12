Ulpiano Suarez resolvió eximir del pago de tasas a los jubilados de Ciudad con el haber mínimo

–Tasas por servicios a la propiedad raíz.

–Tasa retributiva por servicios de recolección de residuos, riego, limpieza de calles y pabellones, conservación de pavimento y servicios en el Cementerio de la Ciudad.

Ulpiano Suarez y jubilados El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, realizó los anuncios este lunes junto a un grupo de jubilados.

Beneficios para jubilados y pensionados

A partir de ahora, quienes perciban hasta dos haberes mínimos mensuales del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigente podrán acceder a una exención del 100%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, tales como habitar su vivienda única, no destinarla a renta ni actividad comercial y no registrar deudas.

En paralelo, el Decreto N° 892 establece, desde el 1 de septiembre de 2025, un cupo liberado de 10 entradas por función en el Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla, Sala 2 de la Nave Cultural y eventos con cargo organizados por el municipio. Este beneficio está destinado a jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad que perciban hasta un haber mínimo mensual. Se complementa, además, con el acceso gratuito a gimnasios municipales, según disponibilidad de cupos.

Para acceder a las entradas sin cargo los beneficiarios deberán solicitarlas en boletería con 48 horas de anticipación, de 9 a 13, presentando bono de ANSES y DNI. En el caso de los gimnasios, deberán acreditar su condición en el espacio deportivo correspondiente.

Finalmente, Suarez adelantó: “Voy a invitar a todos los colegas intendentes a que lo hagan, porque esto es una medida que se puede hacer si uno es ordenado, es equilibrado. Estoy convencido de que se puede ser equilibrado, se pueden tener las cuentas ordenadas y, también, acompañar a las personas mayores con estas medidas. Si bien no podemos aumentar la jubilación, ya que esas facultades las tiene el Gobierno Nacional, sí apuntamos a aliviar un poco el bolsillo”.