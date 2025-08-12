Inicio Política Ulpiano Suarez
Tras el veto a las jubilaciones

Ulpiano Suarez resolvió eximir del pago de tasas a los jubilados de Ciudad con el haber mínimo

Los jubilados con dos haberes mínimos no pagarán más tasas municipales en la Ciudad de Mendoza. Ulpiano Suarez llevará la idea a otros municipios

Por UNO
Ulpiano Suarez junto a un grupo de jubiladas de la Ciudad de Mendoza.

Foto: Municipalidad de Mendoza

Tras la fuerte polémica que se dio la semana pasada con el veto al aumento a los jubilaciones, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, anunció dos importantes decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados con domicilio en capital. Los adultos mayores podrán acceder de actividades culturales gratuitas y algunos quedarán exentos del pago de tasas.

“Se trata de una medida que hemos tomado enfocada en el jubilado que cobra la mínima, la cual propone el acceso gratuito a todos los gimnasios municipales, a todos los eventos y espacios culturales de la Ciudad. Además, aquellos que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, unos 630 mil pesos aproximadamente, no pagan más tasas municipales. Es una forma de acompañar a este sector de la comunidad capitalina“, adelantó Ulpiano Suarez.

Por un lado, mediante el Decreto N° 893, se actualizó el régimen de exenciones tributarias previsto en el artículo 126 de la Ordenanza Nº 10226/77. Este contempla la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Fiscal, exima total o parcialmente a jubilados y pensionados del pago de:

Tasas por servicios a la propiedad raíz.

Tasa retributiva por servicios de recolección de residuos, riego, limpieza de calles y pabellones, conservación de pavimento y servicios en el Cementerio de la Ciudad.

Ulpiano Suarez y jubilados
El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, realizó los anuncios este lunes junto a un grupo de jubilados.

Beneficios para jubilados y pensionados

A partir de ahora, quienes perciban hasta dos haberes mínimos mensuales del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigente podrán acceder a una exención del 100%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, tales como habitar su vivienda única, no destinarla a renta ni actividad comercial y no registrar deudas.

En paralelo, el Decreto N° 892 establece, desde el 1 de septiembre de 2025, un cupo liberado de 10 entradas por función en el Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla, Sala 2 de la Nave Cultural y eventos con cargo organizados por el municipio. Este beneficio está destinado a jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad que perciban hasta un haber mínimo mensual. Se complementa, además, con el acceso gratuito a gimnasios municipales, según disponibilidad de cupos.

Para acceder a las entradas sin cargo los beneficiarios deberán solicitarlas en boletería con 48 horas de anticipación, de 9 a 13, presentando bono de ANSES y DNI. En el caso de los gimnasios, deberán acreditar su condición en el espacio deportivo correspondiente.

Finalmente, Suarez adelantó: “Voy a invitar a todos los colegas intendentes a que lo hagan, porque esto es una medida que se puede hacer si uno es ordenado, es equilibrado. Estoy convencido de que se puede ser equilibrado, se pueden tener las cuentas ordenadas y, también, acompañar a las personas mayores con estas medidas. Si bien no podemos aumentar la jubilación, ya que esas facultades las tiene el Gobierno Nacional, sí apuntamos a aliviar un poco el bolsillo”.

