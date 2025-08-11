Alfredo Cornejo agradeció al intendente peronista de Lavalle Edgardo González por "no poner trabas"

Alfredo Cornejo con Edgardo González, intendente de Lavalle1 Una familia lavallina, feliz con su nueva casa, junto a las autoridades provinciales y municipales.

Cornejo en Lavalle: “Asumimos el costo con ayuda de algunos municipios”

Alfredo Cornejo resaltó el trabajo del Gobierno junto con el Municipio y con concejales de distintos signos políticos. “Aquí quiero rescatar al intendente Edgardo González y a la oposición, que han apoyado sin poner trabas. Si trabajamos así, sin especulación, progresaremos todo el tiempo. No hacemos milagros, pero sobre lo que tenemos competencia, no nos hacemos los distraídos y nos ocupamos”, dijo.

Asumimos el costo con ayuda de algunos municipios, porque nuestro objetivo es cumplir. Vamos a seguir viniendo a Lavalle, sea para entregar nueve viviendas, para inaugurar una escuela, una obra de gas o cualquier otro servicio esencial

“Nueve viviendas parecen pocas, pero están en un contexto de reconstrucción y reparación de muchas obras que se comenzaron hace años, incluso con conflictos y estafas de por medio, y que hoy estamos terminando sin importar ni un milímetro la politiquería barata”, afirmó el titular del Ejecutivo.

Cornejo explicó: “El noventa por ciento de los mendocinos, si no tiene ayuda social o un préstamo, no puede acceder a la vivienda propia. El crédito bancario hipotecario ha desaparecido en el país durante largos años. Aspiramos a que se restablezca y para eso necesitamos que el plan económico nacional tenga éxito”.

El gobernador aprovechó para ratificar su respaldo al gobierno nacional, con el que Cambia Mendoza selló una alianza electoral para las legislativas de octubre. "Apoyo las medidas de estabilización económica impulsadas por el gobierno nacional, ya que un país normal es aquel donde una familia de trabajo va al banco, toma un crédito, paga una cuota similar a un alquiler y accede a su casa, sin intermediarios ni demoras de más de una década”.

Hoy entregamos nueve viviendas, antes fueron trece, dieciocho o cuarenta y ocho, y seguiremos así en todos los rincones de Mendoza. Menos de lo que se necesita, sí, pero con el compromiso de buena administración y priorizando recursos

Entrega de casas en Lavalle Una de las nuevas casas del barrio Virgen del Rosario, de Lavalle.

Qué dijo el intendente de Lavalle

El intendente de Lavalle, el peronista Edgardo González, expresó: “Este es un barrio y una cooperativa con muchos años de trabajo. Primero se hicieron diez casas a través de la integración socio-comunitaria, luego otra etapa mediante un programa de ayuda mutua, con colaboración del municipio en terraplenes y techos, y también una instancia en la que los propios dueños de los terrenos levantaron sus viviendas. Para nosotros es un placer llegar a esta etapa junto al IPV y al gobierno de la Provincia y poder entregar estas nueve viviendas”.

Las unidades del barrio Virgen del Rosario fueron construidas bajo el programa nacional Reconstruir y cuentan con una inversión total de $532 millones, financiada en su totalidad por la provincia, luego de que el proyecto quedara paralizado con 50% de avance por falta de fondos nacionales. La obra estuvo a cargo de la empresa Convicción SA, junto a Bonade y Ceschin.

Cada vivienda posee 60 m² cubiertos, dos dormitorios, baño completo e instalaciones de gas, agua y cloaca, además de un calefón solar que promueve el uso de energías limpias. La infraestructura del barrio incluye red eléctrica, de agua y gas, ejecutadas por el Municipio.

En Lavalle, entre 2015 y 2024, se han entregado 83 viviendas y 344 mejoramientos habitacionales, sumando un total de 427 soluciones. Actualmente, se encuentran en licitación 13 nuevas viviendas correspondientes al barrio Xauen.

Fuente: Gobierno de Mendoza.