Jorge Tanús anunció que el Gobierno desoirá el freno de la Justicia y activará el subsidio al trigo

La medida indica que a fines de la semana que viene, el fondo podría empezar a recibir los primeros depósitos. Divisas que luego serán giradas a los grandes molinos harineros de la Argentina para que ellos bajen el precio de la bolsa y así lo haga también el valor del pan. Sin embargo, hay un peligro en avanzar sin que la Justicia lo avale.

El trigo abrió a buen precio en los mercados internacionales. El aumento del trigo a nivel internacional fue una de las primeras consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

“Existe el riesgo de que tengamos que devolver ese dinero. Sería una medida muy drástica, pero lo hemos analizado y entendemos que no debería ocurrir”, puntualizó Tanús. “Lo que esperamos es que el juez tenga un criterio solidario, no sólo jurídico. Esto es una medida excepcional por la guerra, y beneficia a personas. No es para gasto social ni es que vamos a pagar sueldos con ese subsidio”, cerró.

Cómo se baja el precio del pan

Según el pronóstico que hizo Tanús, el fideicomiso recolectará $2.500 millones antes del sábado 7 de mayo. Cada semana se esperan cifras similares hasta lograr un total –esperado- de $40.000 millones. Se harían cerca de cuatro adelantos mensuales a cada una de las firmas privadas y serán ellas las encargadas de bajarles los costos a las panaderías, supermercados y negocios.

“A partir de ahí, es el Estado el que les va a decir a los comerciantes a qué molinos les tienen que comprar la bolsa subsidiada. Porque no se va a subsidiar a todos, sino sólo los más grandes y a quienes venden en el mercado local. Hay otros que no están interesados en eso y que sólo buscan exportar sus productos”, apuntó el ex candidato a vicegobernador.

Además, destacó que los panaderos están teniendo una actitud solidaria, ya que están absorbiendo (en su gran mayoría) los costos, sin llevarlo a precios. Algo que se observa en el Gran Mendoza, ya que el kilo de pan suele oscilar entre los 210 y 270 pesos. Precisamente, los márgenes en los que el Gobierno pretende que se mueva una vez habilitada la medida.

Las cuentas del fideicomiso están abiertas desde el jueves 21 de mayo. Ya estaba listo el decreto presidencial y la resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además se organizó una coordinación con AFIP, la entidad que debe enviar las divisas. Sin embargo, y a pesar de que esos trámites estaban cubiertos, fue la decisión de un juez la que inmovilizó losfondos y dejó sin efecto la medida.

roberto feletti inflación precios cuidados.jpg Roberto Feletti. Aunque pasaron casi dos meses de los anuncios de una "guerra contra la inflación", las disposiciones en torno a los panificados nunca entraron en vigencia.

Por qué está frenado el fideicomiso del trigo

El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos FIerro fue quien abrió la causa por presunta inconstitucionalidad de las retenciones, a pedido de la Sociedad Rural de Jesús María, localidad de esa provincia. Es porque, al no haberse aprobado el presupuesto 2022, no estaría vigente la Ley de Emergencia pública a través de la cual se podrían imponer esos tributos por vía DNU.

Según estimó el letrado, esa entidad puede representar a sus socios e iniciar la acción de amparo por inconstitucionalidad, algo sobre lo que todavía no hay un fallo definitivo. Bajo esta premisa se estaría amparando el Gobierno para avanzar con el tributo y destinarlo a subsidiar precios, tal como anunció a mediados de marzo.

La diferencia en dinero que los exportadores pretenden retener no está totalmente cuantificada, porque dependerá de las ventas al exterior de todo el año. Sin embargo, hay estimaciones que ubican la proyección de ingresos para harina y aceites de soja en 10.000 millones de dólares. De ese total, el Estado pretende derivar 40 mil millones de pesos a bajar el precio del pan, aunque por ahora no hay depositada ni una sola moneda.

