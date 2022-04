Jorge Tanús justificó el retraso de la harina subsidiada porque apareció un freno judicial

Esta herramienta ideada por el Gobierno nacional, aún no funciona porque el viernes un juez federal de Córdoba aceptó tratar una demanda colectiva contra el cobro de retenciones al agro desde el 1 de enero de 2022. Los ruralistas cuestionan el cobro de retenciones porque como el gobierno no logró aprobar el presupuesto 2022, no pudo prorrogar la emergencia económica, que interpretan es el sustento legal de ese tributo. Con esta medida se frenó la conformación del fideicomiso.

Ante el reclamo, el mendocino Tanús, encargado del fideicomiso que debía instrumentar esos valores subsidiados, sostuvo en declaraciones al programa Primeras Voces de Radio Nihuil, que desconoce cuándo se podrá poner en marcha la herramienta.

Los panaderos esperan la harina subsidiada

En tanto, Cristian Di Betta, presidente de la Cámara de empresarios panaderos de Mendoza, se quejó por Radio Nihuil: "En la reunión que tuvimos el 29 de marzo con (Roberto) Feletti se comprometió a que íbamos a recibir la harina subsidiada el 15 de abril, para mantener el precio del pan miñón entre $220 y $270, pero eso no pasó y no creo que vaya a pasar. Hemos tenido reuniones y mandamos un comunicado, pero no podemos seguir escuchando excusas, hoy la bolsa de harina se paga entre $2.000 y $2.200".

El reclamo se hizo oír, y a los segundos llegó la respuesta de Jorge Tanús, presidente del BICE Fideicomisos, a quien se le asignó administrar el "Fondo Estabilizador del Trigo Argentino".

Twit de Jorge Tanús.PNG

"Nosotros debíamos manejar el aspecto financiero de lo que recaudase el Estado en materia de retenciones y lo que nos indicara la Secretaría de Comercio Interior que teníamos que transferir a los molinos, y lo hemos hecho contrarreloj, pero el viernes un juez de Córdoba que ha interpuesto una cuestión judicial para que las grandes empresas que han triplicado la venta en dólares no se les aplique estas retenciones de 2 puntos que es lo que fondea el fideicomiso del trigo. Lo frenó ese juez de Córdoba", explicó Tanús.

El funcionario mendocino argumentó que él se había comunicado con Di Betta, y le mandó una copia de la inscripción del fideicomiso en donde se mostraba que estaba la cuenta abierta para hacer los depósitos, pero admitió que dependen de las derivaciones que impone la medida judicial.

Tanús contó que aún no se ha transferido ni un solo peso a esas cuentas del fideicomiso del trigo porque se crearon el jueves y cuando eso ocurrió, el juez interpuso esa medida que frenó el avance.

"Las grandes empresas que exportan han interpuesto esta acción judicial y el juez les dio lugar, por lo tanto los molinos que le compran a ellos tiene que pagar el precio en dólares y obviamente la bolsa de la harina en vez de costar $1.350 la suben a $2.000, por eso el Estado plantea este fideicomiso", precisó Tanús.