Jorge Difonso le abrió la puerta a su candidatura a gobernador: "Si hace falta, lo voy a hacer"

"Si hace falta lo voy a hacer", es lo que le dijo a sus colaboradores cercanos. No tiene problemas en pasar al frente y ser él quien se haga cargo de liderar esa tercera fuerza que desde hace meses asoma, pero que aún no logra cristalizarse en ninguna expresión concreta. Es el espacio en el que ya espera el Partido Demócrata, que se alió con el Partido Libertario y el de los Jubilados para las elecciones desdobladas, pero sólo como la base para "algo más".

Ese algo más es, entre otras chances, que vuelvan dos ex PD puros como Omar De Marchi y el propio Difonso, además de un posible alineamiento con peronistas del PJ tradicional. Tras la espera, ahora es el ex intendente de San Carlos el que empuja al espacio político con su posible lanzamiento. Probablemente, sus dichos en los últimos días sirvan para apurar a algunos indecisos. Aunque los teléfonos arden y las reuniones son cada vez más frecuentes, sobre la superficie todavía no hay nada.

DIFONSO.jpg Difonso con Ariel Martini y Alejandro Morillas, el candidato a intendente de San Carlos por su espacio.

Por eso tuvo más valor del habitual que el oriundo del Valle de Uco se lanzara: ante cierta vacilación de otros jugadores, no sólo hizo "correr la bola" de que está para pelear, sino que también lo acompañó de su primera propuesta: "En caso de ser gobernador, los ferrocarriles deberán ocupar un lugar central en esa Mendoza del futuro. Que retomen el espacio importante para sus pueblos, que lleven desarrollo y progreso. Para que los productores e industriales trasladen el fruto de su trabajo y vivan de lo que saben hacer", avisó.

En el video se lo ve en el asiento trasero de un vehículo, probablemente viajando al acto en Palmira del miércoles pasado. Además de hablar de una Mendoza del futuro, pronunció sin problemas "en caso de ser gobernador", a pesar de que aún no dice ante los micrófonos que es una de sus intenciones. De todos modos, a partir de ahora no hará falta ser mucho más explícito de lo que ya ha sido.

Cruces con Cornejo, cercanía con De Marchi

"Ni Cornejo ni La Cámpora. Esto tiene que ser un frente provincial, por y para los mendocinos", viene repitiendo Difonso desde hace días. No es casual que en ese casi slogan de campaña (el primero para la fuerza que asoma) aparezca apuntado el precandidato de la UCR: desde que se confirmó su salida del oficialismo, los dardos vienen cruzándose con cada vez más intensidad: desde la carta de Silvio Pannochia -aspirante a la intendencia de San Carlos y cuñado de Cornejo- donde se criticó la gestión comunal, hasta los dichos del propio radical en las últimas horas, cuando comparó a los aliados del ex jefe comunal con kirchneristas.

difonso video.jpg "En caso de ser gobernador", empieza diciendo Difonso en una de sus últimas publicaciones.

"Han encontrado una fórmula que se ampara en la cultura popular K: que buena parte de la gente dependa de comer de la mano del municipio", relataron en medios departamentales tras a última visita de Cornejo. “En San Carlos lo que ha ocurrido es que el equipo está avejentado. Está viejo por seguir haciendo las mismas cosas porque le dan resultados electorales, pero ya no tienen ni camiones para recoger la basura", le atribuyen al senador.

El ida y vuelta está lanzado. Algo parecido a lo que le ocurre a Omar De Marchi, con quien, a propósito, estaría hablando muy seguido el legislador. Según el propio líder del PRO dijo este lunes a Nihuil, no sólo se conocen desde hace muchos años -algo que es sabido-, sino que tienen "diálogos constantemente", para compartir visiones políticas. Lo mismo dijo sobre De Marchi días atrás (en el programa político Séptimo Día) el peronista Roberto Righi. Son como redes que se van tejiendo entre los dirigentes, pero que aún no alumbran nada que tenga nombre y apellido.

► TE PUEDE INTERESAR: El descarnado internismo de la UCR hace que Cambia Mendoza pueda perder el control de Rivadavia

Ya había pensado en irse de Cambia Mendoza en 2019

Difonso, ahora devenido en adversario de sus ex aliados, ya había estado a punto de voltear el tablero tres años atrás, al menos de acuerdo a declaraciones que hizo hace días. Fue tras el reconocido cruce que tuvo con Suarez por la ley 7.722. Cuando el Gobierno osó cambiarla (por la vía correspondiente, que es la Legislatura) y dio marcha atrás, Encuentro por San Carlos -el espacio del diputado- quedó tecleando y convocó una reunión en la que, según dicen, se habló de correrse de Cambia Mendoza.

difonso tren.jpg El legislador lanzó una propuesta en torno a la recuperación de vías ferroviarias.

"Pero finalmente vino la pandemia y entendimos que había que dar una mano y respaldar ante una emergencia sanitaria de esa magnitud", dijo el hombre del masssismo mendocino. Ese respaldo, dice, no encontró una mano tendida por parte del gobernador, porque a sus aportes legislativos (su sector no tiene personas trabajando en el Ejecutivo), encontraron varias veces respuestas negativas, o un silencio que llevó a cajonear sus proyectos.

Entre las causas, ha dicho que esa falta de recepción se debió a la soberbia de algunos radicales y a que sencillamente no querían atender a sus propuestas, que fueron desde una modificación del régimen previsional para docentes, hasta el adelantamiento de relojes para cuidar energía en el invierno. Ahora, ya alejado, como alguna vez preanunció, no tiene reparos en señalar que "hace tiempo", ve un copamiento de las instituciones mendocinas por parte del oficialismo.

Su candidatura a ocupar el sillón de San Martín responde a ese malestar. Aún no la oficializa, pero sus dichos ya marcaron todo un hito para el tercer sector que están buscando consolidar. Y si finalmente se presentara y ganara, se daría un hecho curioso: serían tres mandatos seguidos de gobernadores nacidos en San Carlos. Nada mal para un departamento que tiene 30 mil habitantes.

