El descarnado internismo de la UCR hace que Cambia Mendoza pueda perder el control de Rivadavia

Incluso reapareció y se puso en la vereda de enfrente Ricardo Mansur, el ex intendente que llevó a Ronco al gobierno comunal y que ahora se anota para recuperar el sillón que fue suyo, pero dispuesto a jugar con un partido comunal, por fuera de Cambia Mendoza.

Con estos focos de incendio instalados, y el desmadre en los pasillos municipales, es probable que la UCR que gobierna esa comuna desde hace 24 años, ahora pueda perderla en manos de un ex correligionario que abandonó el partido, se las ingenió para ingresar al Concejo Deliberante de la mano del Partido Verde, y ahora desafía a los popes de Cambia Mendoza con las encuestas en la mano.

Es que lo reconozcan en voz alta o no, los radicales y sus socios saben que Mansur es el que más mide en los sondeos, incluso en los que ellos mismos pidieron. Pero no sólo es el que mejor se posiciona en intención de voto, los porcentajes que alcanza superan holgadamente a lo que suman los dos candidatos radicales.

Si ese escenario se concretara en las próximas elecciones, Cambia Mendoza que hasta hoy controla 12 comunas, entre los intendentes radicales y los aliados, podría perder al menos dos de esas intendencias: San Carlos es probable que quede en manos de Unión Popular que conduce Jorge Difonso y que abandonó el frente oficialista, y Rivadavia también podría ser arrebatada por el partido que conduce Mansur.

Ricardo Mansur.jpg El ex intendente Ricardo Mansur, es hoy concejal por el Partido Verde, pero gestó el partido Sembrar y alejado del radicalismo con el que gobernó esa comuna 3 veces, ahora vuelve recargado a pelear por una cuarta gestión.

"Yo fui intendente tres veces con el radicalismo, pero ahora no podría volver al partido ni a Cambia Mendoza primero porque entiendo que el partido se alejó de los principios progresistas que supo tener, y segundo porque no comparto las prioridades de esta gestión comunal. Creo que tenemos que recuperar la buena gestión y la transparencia. Yo dejé la comuna con 19 funcionarios y hoy hay 41 y los sueldos son un escándalo", disparó el experimentado ex intendente de 71 años que buscará su cuarta gestión.

Mansur fue intendente de Rivadavia por dos periodos consecutivos, de 1999 al 2007, dejó ese sillón en manos de su sucesor radical Gerardo Del Río, que la comandó hasta el 2011 año en que retomó Mansur los hilos de la municipalidad. De hecho fue él quien gestó la figura de Miguel Ronco y le entregó el mando en el 2015.

Ahora parece listo a regresar al edificio municipal, pero esta vez será con el partido Sembrar, una propuesta comunal que reúne a socialistas, a referentes de Libres del Sur, e incluso a algunos peronistas, y que se presentará a las elecciones comunales con boleta corta, es decir sin apoyar a ningún precandidato a gobernador.

Hoy Mansur es concejal y desde ese lugar no sólo critica la gestión de su ex aliado, sino que también se mantiene activo en la vida política rivadaviense y gesta alianzas como para asegurarse el retorno al ejecutivo.

Otra interna que también crece en el Concejo

Ricardo Mansur no es el único problema con el que tiene que lidiar por estos días el intendente Ronco. Del mismo Concejo Deliberante le surgió un conocido candidato que supo ser su mano derecha, pero que hoy está dispuesto a pelearle la interna a capa y espada.

Se trata de Hernán Amat, presidente del Deliberante, que hasta mayo pasado fue el secretario de Gobierno de Ronco. En el entorno de este abogado de 39 años aseguran que comenzó a trabajar en esa candidatura desde hace años, y que de hecho así se lo hizo saber al intendente hace tiempo atrás.

Hernán Amat presidente del Concejo de Rivadavia.jpeg Hernán Amat, el presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, que está decidido a competir por ser el candidato de Cambia Mendoza en Rivadavia.

Sin embargo Ronco eligió ungir como su precandidato para poder sucederlo, al diputado provincial Mauricio Di Césare, y esa elección amplió aún más la grieta interna.

"Más allá de las diferencias Amat estuvo siempre en el equipo de Cornejo, por lo que entendemos que en Rivadavia iremos a las PASO con el candidato del intendente y que ambos llevaremos al mismo precandidato a gobernador", apuntan los laderos del presidente del Concejo Deliberante.

Aunque intenten maquillarlo manteniendo las formas, es claro que la convivencia de las dos líneas del radicalismo no es tan decorosa como pretenden.

De hecho a principios de mes el intendente Ronco le pidió la renuncia a dos funcionarios que se enlistaron en las filas de Amat. Se trata de Hugo Lombardi, subdirector de Comunicación Institucional, y Emmanuel González, subdirector de Deportes.

También habrían corrido la misma suerte, un par de funcionarios aliados a Mansur, pero la maniobra no solo no alcanzó para ordenar la interna, sino que la profundizó y evidenció una falta de liderazgo.

Para sostener la candidatura de Amat, desde su sector aseguran que de los dos precandidatos de la UCR es el que más mide, e incluso vaticinan que le arrebataría la interna al alfil de Ronco.

El candidato del oficialismo que confía en el arrastre de Cornejo

Pese a que falta menos de un mes para la presentación de candidatos para las elecciones provinciales, en donde además se elegirán intendentes de 11 comunas que gobierna Cambia Mendoza, el intendente Ronco ya hizo su elección y ungió al diputado Mauricio Di Césare.

Mauricio Di Césare diputado provincial.jpg El diputado provincial Mauricio Di Césare, es el elegido del intendente Miguel Ronco, para ser el candidato de Cambia Mendoza para dar pelea por la intendencia de Rivadavia.

El legislador que ingresó a la Legislatura el año pasado, también es un histórico radical rivadaviense que también ingresó en la gestión pública en 1999 siendo Director de Deportes de Ricardo Mansur, después fue concejal en la intendencia de Del Río, y tuvo tres periodos en el Deliberante.

Si bien se enrola en el equipo del ex jefe comunal Del Río, aclara que "siempre hemos estado al lado de Miguel Ronco entendiendo que él es quien conduce y que las decisiones que toma son en pos de mantener el nivel de gestión que se trazó", dice el profesor de Educación Física que pretende ser el candidato de Cambia Mendoza.

Esa cercanía con Ronco le abría allanado el camino para ser el candidato del oficialismo, pero él también sabe que será duro enfrentar al ex correligionario Mansur.

Pero tiene una carta en la manga: que le juegue a favor el arrastre que puede generarle ir en la misma boleta que Alfredo Cornejo. Si ese fenómeno se da en las próximas elecciones puede que él o Amat tengan otras armas para enfrentar al ex jefe comunal que en Rivadavia parece ser invencible.

En el peronismo aún hay proyectos de candidatos

Pese a la cercanía de la presentación de frentes y más tarde de la oficialización de candidatos, en el frente Elegí, aún no hay confirmaciones de quién daría la batalla en Rivadavia.

Por ahora sólo asoman proyectos de candidatos. Entre ellos aparece el concejal Francisco Novello, resuena también el nombre de la titular del Bice Fideicomiso, la massista Gabriela Lizana, que ya compitió y perdió las elecciones con el intendente Ronco.

En principio, la definición de si Lizana se vuelve a presentar para competir por esa intendencia o no está en manos del ministro de Economía, Sergio Massa, ya que él está armando sus equipos, posiblemente para medirse como precandidato a presidente y puede que tenga otros planes para su referente en Rivadavia.

También hay quienes están posicionando al concejal Juan Manuel Villalba, un referente que proviene de La Cámpora, y que obviamente tendría el aval de la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Además aparece también Cristian Devito, que es un referente que se enrola en el peronismo disidente, detrás de la figura del Secretario de Malvinas, Guillermo Carmona.