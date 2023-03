El radical Ricardo Mansur peleará la intendencia en Rivadavia por fuera de Cambia Mendoza

El actual concejal por el Partido Verde expresó: "Voy a ser candidato a intendente por el departamento de Rivadavia. Les llevaré la propuesta casa por casa, también para escucharlos".

"El partido en el cual milité, trabajé y representé toda mi vida (la UCR) se encuentra en graves problemas, se derrumba en internas, en personalismos y vanidades, olvidándose de los serios problemas que tiene el departamento" "El partido en el cual milité, trabajé y representé toda mi vida (la UCR) se encuentra en graves problemas, se derrumba en internas, en personalismos y vanidades, olvidándose de los serios problemas que tiene el departamento"

Qué dijo Ricardo Mansur en el video

Manusr, que además fue diputado provincial de 1993 a 1999 y de 2015 a 2018, señaló: "Digo que será difícil porque no nos apoya ni vamos a apoyar a ningún candidato provincial ni nacional. No vamos a tener grandes carteles, no nos va a sobrar folletería, no haremos falsas promesas. Pero no tenemos ni miedo ni precio".

Indicó además: "En el Concejo Deliberante con Sembrar trabajamos muy bien, siempre defendiendo al departamento; pero ahora lo queremos hacer desde el municipio. Vamos a inscribir un nuevo capítulo en la vida democrática de Rivadavia. Ayúdenme, participen. Lo hacemos por amor a nuestro departamento".

Desde Sembrar, en un breve comunicado, destacaron: "Buscamos recuperar la identidad perdida del departamento a través de un modelo de gobierno que dé respuestas concretas a las problemáticas actuales. Elegimos a Ricardo porque desde sus gestiones como intendente quedó demostrado que mejoró la calidad de vida de los rivadavienses y por eso su experiencia es la garantía para volver a realizarlo".

También aclararon que Sembrar no contará con un candidato a gobernador, ya que su único objetivo es Rivadavia. A este escenario se suma la nueva posibilidad que brinda la forma de sufragio mediante Boleta Única.

Se había especulado con que Mansur -enemistado con el intendente Miguel Ronco- compitiera en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) dentro de Cambia Mendoza pero esto fue descartado.

