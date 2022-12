Fernández Sagasti defendió el Alcohol Cero y apuntó contra Suarez y un "puñado de bodegueros"

►TE PUEDE INTERESAR: La diputada nacional que trató a Anabel de "princesa polenta"

comision alcohol cero mariana juri.jpg La senadora Mariana Juri, vicepresidenta de la Comisión de Transporte, votó en contra del dictamen favorable del proyecto de Alcohol Cero al Volante.

"Yo no voy a frenarla porque estoy convencida de que tiene que salir", dijo la peronista adelantando su voto positivo al proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados.

"Ninguno de los tres (por los políticos radicales) me llamó por teléfono para mostrar las estadísticas de Mendoza", agregó en su introducción la senadora kirchnerista. "Todo fue con una actitud patoteril y con la pauta extensa que tienen el Gobierno en los medios y el lobby de un puñado de dirigentes bodegueros", sumó sin reconocer que la prensa la buscó intensamente, en esta y en otras tantas ocasiones, pero ella no quiso hacer declaraciones públicas.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Puede Mendoza no aplicar la ley de Tolerancia Cero en Mendoza?

Que el Alcohol Cero sea una política de Estado

Anabel Fernández Sagasti, en representación del bloque del Frente de Todos, defendió el proyecto oficialista que elimina la tolerancia del 0,5 gramo de alcohol en sangre vigente en la actual Ley de Tránsito nacional; y cuestionó la postura del oficialismo mendocino encabezado por el gobernador Rodolfo Suarez y los senadores Cornejo y Juri.

"El señor gobernador (Suarez), Alfredo Cornejo y la vicepresidenta de esta comisión (Juri) pidieron públicamente en los medios que esta senadora frenara esta ley porque supuestamente tengo el poder, por la cercanía con la vicepresidenta de la Nación, para que no se trate", comenzó diciendo Fernández Sagasti en un extenso discurso por el que explicó su postura y sus argumentos.

"Decidí que el ámbito de discusión de esta ley es este recinto", dijo aunque apuntó que hubo "aprietes del Gobierno y de los medios".

"Todos los mendocinos saben que desde hace mucho tiempo estoy de acuerdo con la ley de Alcohol Cero", dijo Anabel. "Yo, que no especulo, más allá de los aprietes del Gobierno y los medios, a las convicciones las sostengo aunque en las encuestas guste más o menos", agregó.

►TE PUEDE INTERESAR: Ilardo dejó en offside al PRO y se armó en las redes

Fernández Sagasti explicó que al refererirse al lobby de los bodegueros solo habló de un "puñado de dirigentes" porque "no son la industria vitivinícola, ni los productores ni los trabajadores" los que están en contra de la sanción de este proyecto.

"Creo firmemente que ese puñado de bodegueros se ha equivocado en la estrategia al intentar asociar una bebida tan noble como el vino, que es la bebida nacional y que da miles de puestos de trabajo, a estar en contra de un ley que busca hacer un cambio cultural del alcohol al volante", cuestionó la senadora por Mendoza.

"La industria y los trabajadores no necesitan conductores alcoholizados", dijo con firmeza y apuntó: "Necesitan políticas de Estado del Gobierno nacional y provincial para su rentabilidad y que los empresarios y productores les den un salario digno".

"El gobernador ha equivocado la estrategia", insitió particularmente sobre Suarez y se preguntó: "¿Por qué la industria de la cerveza está a favor. Por qué la del fernet, por qué la de las bebidas blancas no han saltado?".

"Como mendocina les digo que es mentira que la industria del vino esté en contra", aseguró Anabel.

Anabel Fernández Sagasti Alcohol Cero.jpg Fernández Sagasti se reunió con la Fundación Estrellas Amarillas minutos antes de que comenzara la reunión de Comisión en el Senado.

Anabel retrucó argumentos contra la ley de Alcohol Cero

Uno de los fundamentos en los que se apoyan quienes están en contra del proyecto de Tolerancia Cero es que los alcoholímetros no son 100% efectivos en sus mediciones.

Fernández Sagasti aseguró que "gracias a la tecnología de hoy, tiene un margen de error con el 0.01%, que es el mismo margen de error que tiene el ADN". De esta manera, entendió que desestimó esa "excusa".

►TE PUEDE INTERESAR: Intercambio furioso por la aplicación de la ley de Alchol Cero dentro de Mendoza

Por otra parte, Fernández Sagasti apostó por el cambio cultural que tienen que emprender los Gobiernos para fortalecer que nadie maneje después de haber tomado alcohol. "Este cambio cultural tiene que ver con la posibilidad de ser responsables, no solamente de nuestra vida y de la de quienes van con nosotros, sino también de la de terceros".

"¿Cuál es la proporción de cada cuerpo a la ingesta de alcohol? ¿Cuánto es 0,5% en mi cuerpo?", preguntó. "¿Una copa, dos copas, una cerveza?", cuestionó.

Y reconfirmó: "Estoy a favor de la ley porque creo en los cambios culturales".

"En los países en los que se ha aplicado la ley, no ha bajado el consumo", apuntó sobre el temor que expresan los representantes de la industria vitivinícola. "De hecho, en Uruguay ha subido el consumo de alcohol y de vino", agregó.

Aunque reconoció que eliminar la tolerancia de alcohol al volante "no es una solución y que esta podría haber sido una ley mucho mejor".

En virtud de ello, Fernández Sagasti adelantó que está trabajando en una iniciativa complementaria: "Creo que la ley debería fijar que el seguro de terceros rija a pesar de que el conductor tenga alcohol en sangre".

"No quiero que sea una excusa para que las aseguradoras judicialicen la accidentología y que las víctimas tengan que peregrinar ante la Justicia. Esa es mi duda y lo estamos estudiando con aseguradoras, con víctimas y organizaciones para poder hacer una ley aparte", confirmó.

La respuesta de Mariana Juri

La senadora radical, tras la alocución de Fernández Sagasti, la invitó a hacer "una mejor ley y no esto".

►TE PUEDE INTERESAR: "Creen que con un número mágico cambian la siniestralidad"

Pero la respuesta de la peronista fue contundente: "Su intención y la de Cornejo, que no está presente porque no le gusta mucho venir a trabajar, es que frenemos esta ley y me lo pidió públicamente. Yo no voy a frenarla porque estoy convencida de que tiene que salir. La invito a hacer una ley complementaria".

"Desde siempre estoy de acuerdo con esta ley y voy a trabajar para que sea sancionada lo antes posible", dijo.