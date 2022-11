Mariana Juri sobre la ley de Tolerancia 0: "Creen que con un número mágico cambian la siniestralidad"

En diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil, la senadora de Cambia Mendoza vaticinó que la iniciativa que impulsa la Agencia de Seguridad Vial, con un fuerte respaldo del kirchnerismo, podría llegar a tratarse antes de fin de año y convertirse en ley en breve ya que se prorrogó el periodo de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre.

Tal es el impulso que el mismo director ejecutivo de esa agencia, Pablo Martínez Carignano, salió a retrucar el rechazo de los mendocinos a la tolerancia de alcohol cero al volante.

De hecho salió a twitear que 8 de 10 mendocinos lo avalan.

"Yo quiero pensar que el kirchnerismo no va a ser tan irracional e irresponsable, pero como este gobierno nacional ha perdido el rumbo, no me extrañaría que en este mes con los temas angustiantes en la economía, con la falta de insumos que tiene la industria para producir, y sin resolver los fondos con los que se subsidia al transporte, van a poner a tratamiento esta ley antes que otras fundamentales", advirtió la legisladora nacional.

Tolerancia 0 divide tanto al oficialismo como a la oposición

Juri también adelantó que junto a su par Alfredo Cornejo presentarán una alternativa al proyecto de tolerancia 0 que se fundará en la experiencia de Mendoza con los controles y sanciones que se incorporaron cuando se modificó la ley de tránsito en el 2019. La propuesta se sostienen en el argumento de que en la provincia bajaron los accidentes viales, sosteniendo la tolerancia del 0,5% de alcohol, pero endureciendo las multas.

De hecho el mismo Cornejo usó su Twiter para compartir una carta de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y afines en la que advierten que el proyecto atenta contra 100.000 puestos de trabajo de la industria, y remarcar la postura de Cambia Mendoza sobre la necesidad de que la reforma de la ley de tránsito avance en mayores controles, "como el camino para eliminar los accidentes vinculados al alcohol al volante".

Pasa que más allá del rechazo que puedan sostener los dos mendocinos, es clave saber qué postura adoptarán los legisladores del resto de las provincias vitivinícolas.

Esto es porque el proyecto de tolerancia 0 divide tanto al oficialismo como a la oposición. De hecho en la votación en diputados se pudo ver que de los 10 que representan a Mendoza, 7 lo rechazaron (incluyendo al peronista Eber Pérez Plaza); dos diputados del Frente de Todos, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet lo aprobaron y la kirchnerista Marisa Uceda se abstuvo de votarlo.

Diputados alcohol cero al volante.jpg En la votación en Diputados del proyecto de tolerancia 0, los 10 diputados mendocinos votaron divididos: 7 lo rechazaron (incluido el peronista Eber Pérez Plaza), dos del Frente de Todos lo aprobaron, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, y la kirchnerista Marisa Uceda se abstuvo.

Aquella votación enfureció incluso a varios referentes del sector vitivinícola mendocino, y José Zuccardi, titular de la Coviar lo consideró un errory hasta les facturó a los diputados mendocinos que priorizaran la obediencia partidaria a la representación legislativa que deberían sostener.

Ante ese panorama también resulta clave saber qué postura adoptará la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. Diario UNO intentó contactarla, pero desde su entorno contestaron que no hará declaraciones al respecto por el momento.

De hecho, la misma Juri le endilgó a Sagasti el poder como para modificar el proyecto de alcohol cero al volante que tanto resiste el sector vitivinícola en Mendoza.

El Gobierno evalúa no aplicar la tolerancia 0 en las rutas mendocinas

Haciéndose eco del reclamo de la industria vitivinícola, y sosteniendo que bajando a 0 la tolerancia de alcohol a los conductores no se reducirá el nivel de accidentes viales, el gobernador Rodolfo Suarez ya adelantó que ante la inminente sanción de la ley, evalúa no aplicarla en la provincia.

Desde su entorno aseguran que pueden demostrar con estadísticas que Mendoza sí logró bajarlos sosteniendo la tolerancia de 0,5% de alcohol, pero con más controles y sanciones más duras.

En Mendoza plantaron bandera y aseguran que el gobernador tiene la potestad jurídica y autonomía para no adherir a esa norma nacional y por tanto que no rija en las rutas y calles provinciales.

De paso en Casa de Gobierno salieron a recordar que aún cuando ese proyecto se sancione, ni Gendarmería Nacional ni la Agencia Nacional de Seguridad Vial pueden sancionar el exceso de alcohol en sangre en los conductores, y que tampoco tendrían la infraestructura y los alcoholímetros para poder hacer las mediciones. Por tanto, aquella ley sólo podría aplicarse en rutas nacionales.

