Ilardo y varios radicales intercambiaron chicanas furiosas por la ley de Alcohol Cero al volante

Para decir eso, Ilardo -que preside al bloque del Frente de Todos en el Senado local- se basó en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que reza:

"Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales".

La respuesta radical

Antes de lo que dura el aleteo de una mosca ya había respuestas de los radicales al estiletazo de Ilardo.

La senadora Natacha Eisenchlas salió al ruedo con este mensaje:

La norma que citó la presidenta provisional de la Cámara Alta de Mendoza es la Ley de Tránsito. En ese texto se lee que "son autoridades de aplicación (...) los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran".

Y más adelante especifica: "El Poder Ejecutivo concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen".

En la misma sintonía, la diputada provincial Josefina Canale añadió contra Ilardo: "¡Pero si la ley de tránsito es materia no delegada! Si no, ¿por qué habría ley provincial? La provincia puede adherir o no a la ley nacional. Yo no soy abogada, ¿usted?".

Viaje al fin de la noche

Ya cerca de las 22, la novela seguía a ritmo pimpinelesco. Ilardo le retrucó a Eisenchlas: "O sea, senadora, que usted me pone una ley nacional para que yo vea lo que dice en cuanto la reglamentación de la misma? ¿Es decir que usted está reconociendo que sí se aplica en la provincia? ¿O sea que usted está reconociendo que el Gobernador dijo una burrada? O sea...¡feliz cumple!".

Ya entrados en la noche, aparecieron otros interlocutores que subrayaron que existen poderes no delegados a la Nación, lo que a su vez generó retruécanos que derivaron en más contestaciones. Y así en una multiplicación fractal que tendió al infinito.

Lo cierto es que, más allá de melindres bizantinas, si no existe la voluntad política de incorporar una ley nacional -o los gobiernos locales lo creen inoportuno- basta en los hechos con no efectuar los controles previstos en los territorios de jurisdicción provincial. Eso hace que las penalidades se apliquen de forma dispar, comprometiendo la aplicación.

Es lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con la famosa Revisión Técnica Obligatoria que, en un contexto de pobreza galopante, muchos mendocinos son reacios a cumplir.