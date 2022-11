Ilardo demostró que el PRO cambió su postura sobre el Alcohol Cero y salieron a responderle

"Si bien las iniciativas no prosperaron, en nuestra opinión no quedaron superadas las necesidades que inspiraron la inquietud: la siniestralidad vial no muestra curvas de descenso alentadoras y, en un significativo porcentaje de eventos dañosos, las bebidas alcohólicas aparecen como causa de su producción", agregaban.

Hebe Casado.jpg Casado fue senadora hasta abril de 2022. Explicó por qué modificó su postura sobre el alcohol al volante.

Ilardo fue al archivo y lo publicó en su cuenta de Twitter: "Pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que la mano derecha de Omar De Marchi y presidente del PRO, Álvaro Martínez; y los cornejistas Hebe Casado y Pablo Priore tenían presentado un proyecto de Alcohol Cero en Mendoza? ¿Alfredo Cornejo lo sabía? ¡Hablame de lobby empresario y cambio de posturas!", redactó.

El tuit tuvo repercusión y hasta la respuesta inmediata de la propia Casado en uno de los comentarios: "Mirá cómo bajaron los siniestros desde entonces", le puso al senador, acompañando el breve mensaje con un gráfico: desde 2017 hasta 2021, la tasa de víctimas fatales por siniestros en las calles de Mendoza pasó desde el 10,6% al 5,5%. Son cifras de la propia Agencia Nacional de Seguridad Vial, que preside Pablo Martínez Carignano.

Según supo UNO, fue el propio Ilardo quien pidió a otros dirigentes conseguir los proyectos similares que hubiese llevado la oposición al recinto. Él mismo ratificó que está a favor de la tolerancia cero en cuanto al alcohol al volante; una de las polémicas más fuertes de los últimos días en la política local y nacional, luego de que el Congreso diera media sanción al proyecto que baja los límites al mínimo, y de que los sectores vitivinícolas de la provincia anunciasen que buscarán frenar el proyecto antes de su aprobación definitiva.

alvaro martinez diputado nacional pro.jpg Álvaro Martínez, del PRO, votó en contra de la normativa, al igual que el diputado Omar De Marchi.

La respuesta del Pro

"Yo presenté el proyecto, que se trabajó en la comisión de Salud, de la que era presidenta, además de discutirse en otros organismos", comenzó respondiendo Casado ante la consulta de UNO. "Invitamos a varios especialistas, se habló con las entidades vitivinícolas y también con el Ejecutivo. De hecho tuvimos una reunión con Alfredo Cornejo y con la gente de Seguridad, además de víctimas de siniestros viales", apuntó.

"Pero en uno de esos encuentros fue que decidimos cambiar la idea de alcohol cero, por una de tolerancia cero a las infracciones. Ahí fue cuando se modificó la ley de tránsito y las multas por exceso de alcoholemia en sangre", contó. Por su parte, Álvaro Martínez -quien viene de votar en contra de la iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación-, explicó que simplemente se estilaba que el presidente del bloque firmara los proyectos, pero que no apoyó, ni entonces ni ahora, la idea de la tolerancia cero en las calles.

Por último, contestó Pablo Priore, quien en ese momento era diputado y hoy es senador en la Legislatura: “No voy a entrar en la polémica, yo me dedico a trabajar en lo mío", aclaró. "Pero sí hay que marcar una gran hipocresía que existe en cuanto al alcoholismo: controlamos el alcohol pero no lo hacemos con las otras sustancias que la gente consume. Le vamos a seguir echando la culpa al alcohol cuando en la mayoría de los casos, suele haber un combo de sustancias en las que también hay psicofármacos y distintas drogas, que también son los que producen los accidentes".

