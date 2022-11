Jimena Latorre calificó a Sagasti de "princesa polenta" y la criticó por la ley de Alcohol Cero

De los autores de “una sola vida justifica una cuarentena eterna”, ahora llega “una vida justifica alcohol cero”. Con esa frase, Jimena Latorre abrió el hilo tuitero en el que fustigó a la presidenta del PJ. Allí le puso el mote de "princesa polenta", en clara referencia al sobrenombre "Reina Polenta", con el que sus detractores intentan ofender a Cristina Fernández de Kirchner. Ocurrió luego de que la senadora nacional hubiese anticipado que podría estar a favor de la ley, en una entrevista que brindó al diario Los Andes.

tuit latorrre vs sagasti.jpg Los mensajes que la diputada radical escribió este domingo en sus redes.

Consultada por UNO, Latorre ratificó sus dichos y auguró que el proyecto va a ser aprobado apenas se discuta en Senadores. Lo fundamentó en la abrumadora mayoría que obtuvo en Diputados, y en la forma en que todas las provincias y partidos políticos lo apoyaron. Sólo Mendoza aportó más de un voto en contra del dictamen (los de todos los legisladores radicales y el del peronista Eber Pérez Plaza).

"La educación vial, y los controles, que es lo que están proponiendo, son de competencia local. Hoy hay dos marcas de equipos homologados en el país. Ambos tipos son importados, y su valor está entre 8 mil y 10 mil dólares", explicó sobre a los medidores de alcohol en sangre que pasarán a tener mayor importancia con los nuevos límites.

"La homologación de esos aparatos sólo las hace el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y hasta hace tiempo estaba con demoras de un año", puntualizó. "El tema no es polarizar siniestralidad con industria. Esa no es la discusión. Acá hay que tener un debate metodológico y preguntarse qué regulaciones han funcionado más. Qué países y provincias tienen los mejores resultados para bajar la accidentología".

El sector del vino apunta a los tres senadores

Jimena Latorre había impulsado un dictamen en minoría, -dentro de la comisión de Transporte- que mantenía el límite de 0,5 gramos por litro de sangre. Es decir, una propuesta en disonancia con lo pretendido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por diputados del Frente de Todos, que sería lo que finalmente lograría la aprobación este jueves.

“En Mendoza, los índices han bajado a fuerza de endurecimiento de sanciones. La responsabilidad es doble: herramientas eficientes para lograr el fin que propone la norma y, además, gestión eficiente para que esas mismas normas sean aplicables”, marcó a mediados de octubre la sanrafaelina, en concordancia con los dichos que subió hace horas a su perfil en redes.

Anabel Fernández Sagasti senado presupuesto 2023.jpg Anabel Fernández Sagasti dijo que el debate está justificado. Según parte del radicalismo, está decidida a acompañar o abstenerse.

El acuerdo concilió 16 proyectos distintos y generó un dictamen de mayoría. Había puesto en debate estudios que hizo la cartera conducida por Alexis Guerrera y también por el Ministerio de Salud, desde donde se remitió documentación respaldando que, al menos, el 15% de los argentinos consultados había conducido bajo los efectos del alcohol alguna vez.

Su última defensa contra el proyecto fue en el debate de la Cámara de Diputados. Allí habló de "dejar la mezquindad y no caer en la demagogia al abordar un tema tan serio y tan sensible". Rápidamente, Adolfo Bermejo recogió el guante y le contestó a su turno: "No hacía falta usar semejante calificativo. Podemos estar o no de acuerdo en la ley, pero usar el término 'demagogia' no era necesario", marcó el ex intendente de Maipú.

Ahora la norma entró a Senadores. Allí están Mariana Juri y Alfredo Cornejo, quienes están en contra; y Anabel Fernández Sagasti, quien aún no define públicamente su postura. Para Latorre, que se encargó de criticarla abiertamente, la líder del kirchnerismo se abstendrá, o directamente votará de modo favorable.

