Diputados dio media sanción a la Ley de Alcohol Cero al volante con amplio acuerdo político

Actualmente hay una tolerancia de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de vehículos de cuatro ruedas; para motocicletas o ciclomotores el límite es de hasta 0,2 gramos y para transporte de pasajeros y de carga se exige cero.

Sin embargo, 7 provincias han endurecido la postura para que ningún conductor circule con alcohol en sangre, entre ellas Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Santa Cruz.

Y sorprendió que, en comisiones, la idea de modificar la norma nacional obtuviera el apoyo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, con aportes del Ministerio de Transporte y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Una sintonía poco común.

Para generar aún más revuelo por estas tierras, la media sanción se produjo justo en la fecha que celebra el Día del Vino.

"Guerra de lobbys"

Muchos leyeron la situación como una "guerra de lobbys", donde las asociaciones de familiares de víctimas de accidentes por un lado y los referentes de la vitivinicultura por otro intentaron exponer sus razones y emociones ante los legisladores. En esa pugna, al menos por ahora, tuvieron más éxito los primeros.

Entre los datos que esgrimieron quienes votaron a favor, está el hecho de que "la siniestralidad vial es la primera causa de muerte entre los menores de 35 años en Argentina", y -desde luego- asociaron ese fenómeno al consumo de alcohol.

Políticos de Mendoza y San Juan criticaron la iniciativa. En tanto, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) anticipó que la propuesta pasaría el filtro de la Cámara Baja y solicitó que se redoblen los esfuerzos para frenarla en el Senado.

Clima político

La situación marcó el clima político de la semana en Mendoza.

Algunos referentes del Frente de Todos optaron por el silencio, en tanto que la senadora nacional Mariana Juri (UCR) -en su paso por el programa #7D, de Canal 7- se preguntó si su colega Anabel Fernández Sagasti (PJ) podría haber movido más hilos para evitar la media sanción.

Mariana Juri en 7D.jpg La senadora Mariana Juri criticó a Anabel Fernández Sagasti durante su paso por el programa #7D, de Canal 7.

En todo caso, la modificación de la ley 24.449 que se votó es concluyente: "queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre".

Hubo algunos legisladores que matizaron subrayando que la norma se aplicaría en rutas nacionales o de jurisdicción federal. Otros aseguraron que las provincias podrían interpretar a su modo los ejes de la Nación. Habrá que ver cómo queda la letra chica en el Senado para analizar esos puntos.

Quejas de algunos mendocinos por la Ley de Alcohol Cero

La diputada Jimena Latorre (UCR) calificó a la modificación como "un eslógan".

"Abordar un tema tan sensible sin responsabilidad nos hace caer en la demagogia -opinó-. El criterio para saber si estamos haciendo lo correcto es: ¿va a cambiar algo? ¿Va a modificar la realidad que golpea las puertas de nuestras casas?".

Latorre avizoró que el cambio no reducirá la siniestralidad vial. "Y si no somos capaces de pasar las iniciativas por el tamiz de la eficacia; si no podemos evaluar los resultados posibles, deseados y cumplibles de los métodos que aplicamos, no seremos capaces de ofrecer soluciones a los argentinos", consideró.

Citó además que en España la tolerancia es de 0,2 y en Reino Unido es 0,8, al igual que en Estados Unidos. "En Uruguay pasó a ser de 0 y ya tienen proyectos para volver al 0,5 porque se han dado cuenta que la modificación no impactó sobre la siniestralidad", dijo.

En el siguiente video puede verse parte de lo que expresó la mendocina:

A su turno, Éber Pérez Plaza (PJ) señaló que no cree en las prohibiciones. "Nada va a curar el dolor de una mamá que perdió a su hijo, pero eso no tiene que ver con prohibir sino con regular mejor y endurecer penas".

Y anticipando su voto en contra, justificó: "Yo tengo que pensar como productor, por el sector productivo y por cada bodega que trabaja en Mendoza".

Mientras Pérez Plaza hablaba, se escuchaban exclamaciones por parte de activistas presentes en el recinto, que defendían el endurecimiento de la legislación.

Adolfo Bermejo alcohol cero.jpg Adolfo Bermejo (PJ) votó a favor de la media sanción.

Otro peronista, Adolfo Bermejo, fue en sentido contrario. "Vengo a apoyar a este proyecto con mucha convicción (...) En él trabajaron la Asociación de Familiares de Víctimas, el Ministerio de Salud, la Agencia de Seguridad Vial y el Cedronar", recordó.

"Mendoza podrá adherir o no al criterio de esta ley" (Adolfo Bermejo, diputado del Frente de Todos) "Mendoza podrá adherir o no al criterio de esta ley" (Adolfo Bermejo, diputado del Frente de Todos)

Luego comparó: "Si hoy tenemos alcohol cero para el transporte de cargas y de pasajeros, ¿por qué no lo vamos a aplicar cuando llevamos a nuestras familias en un vehículo?".

Cerca del final, Bermejo consideró que "Mendoza tiene su propia ley de tránsito y el gobernador podrá adherir o no al criterio de esta ley, que es un salto en la defensa de la vida".

Por su parte, Marisa Uceda (FdT) fue una de las cuatro abstenciones.