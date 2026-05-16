Dulce espera para la senadora Anabel Fernández Sagasti: confirmó su embarazo en redes

La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde Cimminelli publicó un mensaje anunciando que el nacimiento está previsto para septiembre. La publicación luego fue replicada por la dirigente mendocina en su cuenta de Instagram.

“Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino”, expresó el comunicador en el posteo, acompañado por una imagen junto a Fernández Sagasti, quien ya luce un avanzado embarazo.