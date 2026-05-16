La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, confirmó que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, el actor y streamer Cristian Cimminelli.
Dulce espera para la senadora Anabel Fernández Sagasti: confirmó su embarazo en redes
La senadora kirchnerista dio a conocer la feliz noticia en una foto en la que confirma un embarazo avanzado
La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde Cimminelli publicó un mensaje anunciando que el nacimiento está previsto para septiembre. La publicación luego fue replicada por la dirigente mendocina en su cuenta de Instagram.
“Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino”, expresó el comunicador en el posteo, acompañado por una imagen junto a Fernández Sagasti, quien ya luce un avanzado embarazo.
Además del anuncio, Cimminelli dedicó palabras de afecto a la referente de La Cámpora en Mendoza, generando una fuerte repercusión entre seguidores, dirigentes políticos y figuras del ámbito mediático.
El anuncio marca un momento personal especial para Fernández Sagasti, una de las principales figuras del peronismo mendocino y referente nacional del kirchnerismo.