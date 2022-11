Lo que quiere hacer el Ejecutivo (en verbo presente, porque aún no desiste de ello) es emitir deuda a largo plazo en pesos, para pagar amortizaciones en dólares durante el año que viene. No es lo mismo reestructurar la amortización que los intereses, y este es uno de los puntos que recalcaron, aunque en definitiva, su argumento central es que la propuesta ofrecería tres beneficios claros: estirar plazos, obtener nuevas tasas y pesificar parte de lo adeudado.

Rodolfo Suarez y Victor Fayad.jpg Suarez y Fayad terminaron de analizar el dictamen este martes.

Esto implicaría cambiar la composición de lo que deben las arcas provinciales (al menos una parte), porque aumentaría el porcentaje que está en pesos y disminuiría el que está en moneda extranjera. A la vez, se mantendría límite preacordado de responsabilidad fiscal que tiene la provincia: el servicio de deuda de cada año no puede exceder el 15% de la cartera financiera.

"Lo que el Gobierno propuso le conviene a Mendoza, porque estipula una operatoria concreta y específica que mejora objetivamente el perfil de deuda. Sobre todo con las condiciones imperantes en el mercado actual, que creemos que se mantendrán en el mediano plazo", apuntó Fayad.

"Nadie puede dudar de su conveniencia. De hecho, eso queda claro en el documento de la fiscalía, porque no objetaron nuestro dictamen técnico, que abarca todos los resultados posibles, sino que apuntaron directamente a que, según entienden, no podemos utilizar esa herramienta. Pero no dicen que esté mal lo que planteamos, eso no recibió ninguna objeción. Entonces estamos de acuerdo en que es beneficioso para el Estado provincial", agregó.

Por qué complica a Mendoza en la negociación

En Casa de Gobierno entendieron que algunas de las disposiciones no fueron sensatas, o al menos lo comunicaron en esos términos. Es que lo medular en su propuesta era pedir créditos a terceros para amortizar deuda con los tenedores que le exigirán a la Provincia en 2023. Si si se mantiene la condición actual, sólo podrán renegociar acuerdos y nuevos montos con los mismos acreedores que ya tienen.

"Eso es lo absurdo", arremetió Fayad. "Que nos obliguen a hablar con el mismo acreedor, porque le damos más poder del que tiene en la negociación; fortalecemos a la contraparte en vez de a Mendoza. ¿Dónde se ha visto que una ley complique a la propia provincia donde fue sancionada? Estamos perdiendo la chance de negociar con fuentes de financiamiento que resultarían mucho más baratas para nosotros", apuntó.

Por último, el ministro resaltó que, para ellos, la Fiscalía de Estado tiene grandes perfiles técnicos y entienden parte de lo que han decidido, pero ratificó también que intentarán algún tipo de contraargumentación. "Sabemos que trabajan bien en lo legal y nos consta que lo han estudiado mucho, pero la interpretación que hicieron es distinta a la que tenemos nosotros. El recorrido a partir de ahora no está especificado; es una decisión que depende enteramente del gobernador Suarez", aseguró.

enrique vaquie presupuesto 2023 legislatura provincial.jpg Hay presupuesto. Durante el tratamiento en comisiones no se mencionó la posibilidad de tener roll over.

Para el PJ, el Gobierno se sinceró sobre la deuda en dólares

El economista Nicolás Aroma, asesor en los equipos técnicos del PJ y coordinador del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI) apuntó a que, según él, el Gobierno ha sincerado que considera negativo tener deuda en dólares. "Lo que están haciendo es admitir que hubo un error en tomar deuda en moneda extranjera, cuando siempre dijeron que era indistinto", respondió ante la consulta de UNO.

nicolas aroma hernan valenzuela lucas ilardo marisa garnica.jpg Aroma (izquierda) en una de las charlas itinerantes de Lucas Ilardo (PJ) en la provincia.

"Está claro que ha sido malo para nosotros, se ve al mirar el número de los montos que se han ido, por ejemplo, en intereses. Por otro lado, nos dicen que las condiciones serán mejores, pero la verdad es que no sabemos si eso es así. ¿Cómo podemos estar tan seguros, si no conocemos intereses, montos ni plazos? Y, si ante una propuesta que no conocemos, ya sabemos que es mejor que la actual sólo por estar pesificada, entonces insistimos: evidentemente teníamos razón y era malo tener deuda en dólares.

"Mendoza tiene que terminar con esto de la deuda como eje central de sus discusiones, no sólo podemos estar hablando en términos económicos y financieros de ir mejorando el perfil. Esto termina siendo una traba para el desarrollo provincia, porque lo único que se discute en cada uno de los presupuestos es para cuándo pateamos los vencimientos, me parece que está quedando corta la discusión para los problemas que tiene la provincia", cerró Aroma.

