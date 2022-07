El oficialismo dijo que los argumentos del PJ para no aprobar el roll over son mentirosos

"Hace tiempo que les reclamamos un debate con racionalidad, que sea sin poner mezquindades ni especulaciones electorales sobre la mesa, sino únicamente la realidad que se vive cuando uno gestiona", disparó López en Séptimo Día (Canal Siete). Sus destinatarios eran los legisladores del justicialismo (algunos que ya se fueron y otros que aún están, porque el debate se repite año tras año). "Que entiendan que sólo pedimos darle un mejor uso a la deuda. Pesificarla, por ejemplo.", explicó.

El diputado, que además es economista y preside el órgano de Hacienda en la Cámara Baja, argumentó sus dichos: "En 2019, Alberto Fernández mandó un proyecto que incorporaba esta misma herramienta y casi toda la oposición lo votó. Lo mismo pedimos ese año en la Legislatura y obtuvimos un no rotundo. Aparte, lo que dicen es fácil de romper, porque marcan que la deuda de Mendoza es insostenible, cuando hoy los niveles son inferiores al 2015. Ahí el stock era de 1.500 millones de dólares y hoy es menos", apuntó. Pasada a divisa extranjera (una parte es en pesos y otra en moneda norteamericana), la provincia debe actualmente U$S 1.119 millones.

Jorge Lopez 5.jpg "Entiendo que ellos piensan que habrá un desuso de la herramienta del roll over, pero el Gobierno muestra responsabilidad: no estamos incrementando el stock de deuda", matizó López en la entrevista.

A muchos sorprendió que Suarez usara el verbo "implorar", como si se tratara de una necesidad imperiosa. López contestó que eso tiene que ver con dos causas: la cantidad de veces que se ha discutido lo mismo -recordó que en los últimos cinco tratamientos de presupuesto, la deuda ha sido uno de los puntos centrales del debate-; y la realidad económica de la Argentina; ante la cual se necesitan las mejores herramientas posibles para pelear en el mundo financiero.

Respuesta del PJ: "Una economía sana y con superávit no implora"

El justicialismo salió a responder y lo hizo en plan de "derribar mitos", tal como viene siendo su estrategia de comunicación en las comunas. El economista Nicolás Aroma, parte de los equipos técnicos del PJ, dijo a UNO que el pedido del gobernador responde a su preocupación por los vencimientos del 2023: "Están viendo que, aún con el ajuste en las prestaciones, los salarios y la obra pública, no les va a alcanzar para llegar a esos pagos", respondió.

aroma e hinojosa en 7d.jpg Aroma (derecha) afirmó que "la única política económica del Gobierno es tomar deuda para pagar deuda".

Según Aroma, el argumento de que Juntos por el Cambio le haya permitido rollear deuda al Presidente no es válido, "porque era deuda del período 2015-2019, o sea de Mauricio Macri. Por supuesto que iban a querer ese refinanciamiento", señaló. "Además, el problema que tenemos en la provincia viene desde 2016, cuando nos endeudamos en dólares y luego de dificultades autoinfligidas (acorde a sus dichos, por la UCR), ya que no quisieron votar los últimos presupuestos de Pérez en tiempo y forma".

Por último, dijo que el problema no es de este año ni del que viene, sino a partir de que no hay cuentas ordenadas en la provincia. "Eso de que están haciendo bien los deberes es insostenible: una economía que en teoría está sana, y de la que se dice que hay superávit, no implora", cerró.

¿El BCRA dará los dólares?

El combo de inestabilidad económica, inflación del 66% anual y cambios en las áreas de gestión hizo que se recalentaran los distintos tipos de dólares que rigen en la Argentina. La respuesta del Banco Central fue tomar una batería de decisiones que van desde el recorte de divisas que se dan a las grandes empresas para la importación, hasta intentar que el dólar turista se liquide en el mercado formal, cosa que no está pasando actualmente y a la que apuntarán en las próximas horas.

Rodolfo Suarez en zoom con Alberto Fernández por la obra del túnel Caracoles para Mendoza.jpg Suarez dijo que hoy la provincia no tiene esa posibilidad de mejorar sus vencimientos a pesar de que se utiliza en todo el país. "Sería fundamental ante el difícil panorama económico", argumentó.

Frente a ese panorama, la pregunta es si el BCRA brindará todo ese caudal de dinero cuando la provincia lo pida, ya que necesita cuidarlo. Hay que tener en cuenta que, al bajo nivel de reservas, se suma que son varias las provincias que tienen deuda con acreedores extranjeros; y que, encima, esa moneda se vende a precio oficial; es decir que se cambia a razón de menos de 140 pesos por dólar -por ahora-. Comparado con condiciones anteriores, no es un kit conveniente para la entidad presidida por el mendocino Miguel Pesce.

En su visita a 7D, el diputado López fue consultado por esto. Es decir, por la posibilidad de que al BCRA le convenga que las provincias reestructuren sus fechas y condiciones de pago y que pesifiquen el mayor porcentaje que sea posible. Si así fuera, el PJ no les estaría haciendo un favor a sus socios en Buenos Aires al persistir en su negativa de aprobar el roll over. Sin embargo, el legislador dijo que no avizora una mirada del Central en ese sentido.

"Para nada. Jamás ha habido un pedido formal en esos términos. Creo que se toman en cuenta otros parámetros, como el hecho de que sea una estrategia de gestión. No hay que olvidar que esto (el mecanismo que permite rollear pagos) es una herramienta para gestionar. Y Mendoza lo viene haciendo bien. Colocando bonos en buenas condiciones. Es más: en cuanto a tasas, por ejemplo, conseguimos tener tasas reales negativas", puntualizó.

