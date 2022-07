El Gobierno advirtió que si no refinancia la deuda podría recortar la obra pública en 2023

"Lo que pretendemos es que no se resienta la obra pública, que no caiga por debajo de los niveles que hemos tenido los últimos años. Costó mucho tenerlos y lo que queremos es que esos recursos que en el presupuesto se destinaron a la cancelación de la deuda poder destinarlos a la obra pública y a la generación de empleo", advirtió López, y a la par remarcó que el presupuesto previsto para este 2022 se ha visto modificado por la crisis económica que no sólo impactó en la inflación llevándola a niveles impensados cuando se aprobó esa pauta de gastos, sino también golpeó en el precio de los materiales de la obra pública.