En campaña, Petri propuso eliminar los aviones de la lucha antigranizo: "Tienen resultados dudosos"

"Con 1.300 millones, que es lo que nos sale el sistema actual, si comprás directamente, es decir, no subsidiando tasas, que ahí sería una inversión menor, te alcanzaría para 1.600 hectáreas protegidas con tela. Eso significa que el diez años, tenés toda la provincia con tela antigranizo. Además, ahí se producen dos cosas: primero, un ahorro para el Estado que no tiene que asistir a los productores en cada contingencia; y además, una defensa mucho más efectiva", expresó a UNO.

viñedo granizo.jpg Maipú, Luján y los departamentos del Este fueron los más afectados en la temporada granicera de 2022-2023.

Sus declaraciones llegan después de un fin de año -y un principio de 2023- en la que los productores locales debieron sufrir las pérdidas de más de 60.000 hectáreas cultivadas entre granizo y heladas. Es decir, superficies que perdieron el 100% de todo su trabajo y e inversión económica hechas.En muchos casos, esta vulnerabilidad los hizo completamente dependientes de la ayuda que enviaron tanto provincia como la Nación para poder subsistir.

► TE PUEDE INTERESAR: El gobernador de La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte Suprema y pide frenar El Baqueano

"Se podría cubrir casi todo Mendoza en poco más de una década"

"La intención es subsidiar la tasa para la compra de las telas. Que el productor de menos de 20 hectáreas pueda proteger al menos el 50% de su producción. Pero además no se pierde lo cultivado, que es la segunda gran ventaja de todo esto. El productor tiene sí o sí la posibilidad de avanzar y no quedarse quieto cuando cae la piedra", siguió Petri, quien calculó que, para una de las más grandes empresas de Latinoamérica en fabricación de esos cobertores, implicaría no más que un cuatrimestre de trabajo hacer el equivalente a 1.600 hectáreas, que es lo que alcanzaría -según él- con lo que se destina anualmente para aviones.

La propuesta que hizo Petri cae sobre una Mendoza que acaba de sufrir la pérdida de 8.000 hectáreas solamente por granizo -cerca de 50.000 se deshicieron ante la sorpresiva llegada de heladas tardías entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre-. Se cree que la provincia tiene entre 280 mil y 300 mil hectáreas cultivadas, pero según el esteño, en cuestión de años se podría llegar a recubrir todo con la tela de polietileno de está impulsando.

granizo en mendoza zona este 13.jpg Intendentes del Este visitaron las zonas más afectadas de sus departamentos a principios de año. La provincia puso en marcha programas de recuperación a través de estímulos económicos.

Además el precandidato dijo que el monto disponible no sería sólo el equivalente al que se destina a los aviones, sino que sería más. Concretamente, habló de 1.800 millones de pesos, porque les sumó los 500 millones correspondientes al programa Recuperagro 2, que precisamente es una herramienta del Ministerio de Economía local para paliar las contingencias -a productores con menos de 20 hectáreas-.

Respecto a este tema, Petri dijo a Diario UNO que no tiene un asesor o asesores puntuales sobre todo lo relacionado al agro, pero que sí se reúne "con mucha gente" y que hace poco visitó los dañados cultivos de la provincia y pudo dialogar con sus dueños. De ahí vino esta propuesta a la que, según contó horas atrás, ya venía dándole forma.

"Encima, dejarían de depender del Estado, porque no tendrías que estar activando el sistema de ayudas todo el tiempo", agregó sobre el final el ex diputado. Además de haber presentado esta idea, viene agitando una plataforma fuertemente centrada en seguridad, el tema del que más se ha ocupado durante sus años en política. A esos ejes le sumó ganadería, educación y generación de empleo, entre otros.

► TE PUEDE INTERESAR: Alcohol cero: la Agencia Nacional de Seguridad Vial le pidió a Suarez que "revea" su decisión