El gobernador de La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte Suprema y pide frenar El Baqueano

Por estas tierras, el ministro de Economía Enrique Vaquié envió al mandatario vecino a "comprarse una vida y dejarse de joder".

►TE PUEDE INTERESAR: El ingreso de chilenos a Mendoza tiene los valores de temporada alta, afirmaron desde Migraciones

Medidas para frenar El Baqueano

Todo eso ahora confluyó en una acción jurídica que puede ser negativa para la provincia, pero no por Portezuelo del Viento, que es lo que los tuvo a maltraer durante los últimos cuatro años, sino por otra represa: la que el gabinete de Suarez sueña con dejar empezada en el Río Diamante, en San Rafael, y a la que destinaría cerca de la mitad del dinero que hay en el fideicomiso, inicialmente destinado a aquella otra obra.

Se trata, claro, de El Baqueano.

Rodolfo Suarez-Sergio Massa-Flavia Royon- El Baqueano.jpg Suarez viene de firmar un convenio junto a Sergio Massa y Flavia Royón para administrar la energía que produciría El Baqueano.

La medida cautelar que impulsó la administración Ziliotto, quien lo hizo público a través de su cuenta de Twitter, exige la condición de no innovar en el tema. Es decir, que no se avance ni con la construcción ni con la adjudicación de ninguna de las etapas para construir la central hidroeléctrica, al menos hasta que no haya un estudio de impacto ambiental avalado por las otras provincias. Cualquier semejanza con lo que pasó en torno a Portezuelo no es mera coincidencia.

La decisión pampeana tiene que ver con que las aguas del Río Diamante, en San Rafael, son las mismas q terminan decantando en la cuenca de los ríos Desaguadero, Salado, Chadilevú y Curacó; que además son compartidas por La Pampa, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca y, por supuesto, Mendoza.

Con el mismo argumento intentaron frenar a la gestión de Sergio Uñac en San Juan para construir el dique El Tambolar. Los sanjuaninos no se dejaron amedrentar y, aunque estuvo paralizada durante algunos meses, la obra hizo desviar un río y ahora continúa.

► TE PUEDE INTERESAR: El referente pampeano en el Coirco afirmó que Suarez esconde información y "puede asesinar al Río Colorado"

Quieren crear un "Coirco 2"

El hecho de querer frenar El Baqueano no se agota ahí. Según expresó el mandatario, van a solicitar a la Corte Suprema la creación de un nuevo comité interjurisdiccional de cuenca. Es decir, otro organismo igual que el Coirco, pero que regule esta vez el espacio donde confluyen los mencionados Desaguadero, Salado, Chadilevú y Curacó.

A partir de ahí, cada gobernador pondría a sus representantes y en ese seno se tomarían decisiones. Todo lo que ya aconteció con Portezuelo.

El Baqueano.jpeg La zona del río Diamante donde se construiría la represa.

Es decir, si se diera curso a esto que solicitan, bien podría darse otro tiempo muerto para Mendoza, esta vez para El Baqueano, como ya ocurrió antes con el por ahora cancelado emprendimiento en Malargüe.

Dadas las condiciones, difícilmente la provincia quiera acceder a integrar esa mesa. Primero, por los antecedentes en su contra que vienen dándose desde 2020. Segundo, porque cerca de Rodolfo Suarez son varios los que han amagado y sugerido con dejar el otro comité, el del Río Colorado.

"¡Defendemos el derecho al agua de las y los pampeanos y la protección del ambiente! Presentamos una demanda de Amparo Ambiental ante la Corte Suprema para que no se avance con El Baqueano hasta que se cumpla con la legislación vigente. Además, requerimos la realización de una audiencia pública con la participación de la Nación y todas las provincias condóminas del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, e insistimos en la creación de su comité de cuenca. ¡La Pampa lucha por sus ríos siempre!", fue el mensaje de Ziliotto.

Sergio Ziliotto rodolfo suarez wado de pedro.jpg La relación de Mendoza con el COIRCO quedó resentida luego de que en junio de 2020, La Pampa pidiera frenar Portezuelo. Lo logró.

A propósito del mandatario, al menos en tierras cuyanas, a algunos dirigentes les pesa la duda, según dijeron, de si su avance antimendocino no está impulsado por el hecho de que el domingo se votará gobernador en su provincia y él va por la reelección. No son pocos los que, en el ambiente político local, sugieren que este nuevo avance puede haber tenido "olor a campaña política".

Es decir, que haya querido aprovechar la aversión hacia Mendoza que sienten algunos pampeanos (Alfredo Cornejo ha llegado a decir que ese encono es una "política de Estado" por aquellas tierras) para obtener más votos y quedarse gobernando. Al sur del río Colorado defienden todo lo contrario: que es simplemente el derecho a la porción de agua que les toca y que los avances mendocinos continuarían imposibilitando.

► TE PUEDE INTERESAR: Vaquié sobre El Baqueano: "Que el gobernador de La Pampa se compre una vida y se deje de joder"