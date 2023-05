Vaquié sobre El Baqueano: "Que el gobernador de La Pampa se compre una vida y se deje de joder"

Tanto el mandatario pampeano como el secretario de Recursos Hídricos de esa provinicia, Néstor Lastiri, calificaron de inconstitucional ese convenio y, en el caso de Ziliotto, envió un documento a Massa pidiéndole que lo deje en suspenso.

el-baqueano-3-1-700x467.jpg La Pampa volvió a manifestarse en contra de El Baqueano.

Qué dijo Vaquié sobre Ziliotto

El ministro mendocino fue entrevistado este martes en Radio Nihuil por Carlos Hernández y Carina Scandura y de entrada nomás disparó: "Yo no soy abogado y no voy a hablar de constitucionalidad o no porque de eso no conozco. Pero en términos de política pública sería bueno que el gobernador de La Pampa se compre una vida, aprenda a ver qué hace para que su provincia crezca y se deje de joder".

Tras pedir disculpas por lo que consideró un exabrupto Vaquié explicó: "El río Diamante ya tiene tres diques y Baqueano se va a construir en el medio. No cambia nada del curso legal, no hay acuerdo entre provincias para que forme parte de nada como en el Coirco (Comité Interjurisdiccional de Río Colorado) porque no afecta a nadie y no se cortará el curso de agua en ningún momento. Está arriba de Los Reyunos y abajo de Agua del Toro".

Y volvió a disparar: "Es ganas de molestar lo que tienen, nada más".

El titular de la cartera de Economía detalló que "nosotros vamos a hacer todos los trabajos que haya que hacer. Les recuerdo que los estudios comenzaron hace 40 años y la construcción empezó hace más de 30 años hasta que fue suspendida en 1989. Los estudios se hicieron hace muchísimo tiempo y ahora los retomamos".

"Está en curso la DIA (declaración de impacto ambiental) y cuando se termine se pondrá fecha a la audiencia pública. Se hará todo el proceso necesario para una obra como esta. Cumpliremos con las todas las formalidades de modo que no aparezcan más chicanas"

Para Vaquié la actitud de La Pampa se relaciona con que "a muchos les molesta lo que logró nuestro gobernador que es incorporar obras en el plan hidroeléctrico nacional, algo que no se conseguía desde 2011".

"Les molesta -siguió- que con una inversión de 556 millones de dólares la Provincia cobre 1.230 millones de dólares. Esto nos permitirá después hacer otro dique por lo que desde hace tres años estamos estudiando el complejo Uspallata-Cerro Negro, sobre el río Mendoza".

"Por Potasio Río Colorado ya zapatearon"

potasio-rio-colorado3_1000_1100-700x389.jpg La Pampam también se opone a Potasio Río Colorado.

Al hablar de las quejas pampeanas por Potasio Río Colorado, el ministro retomó el tono coloquial y expresó: "Por PRC ya zapatearon. Y si bien el río Colorado está en la cuenca, se olvidaron de un detalle y es que el Coirco ya lo aprobó para extraer 4 millones de toneladas por año. Y ahora nuestra convocatoria es para un millón y medio a dos millones de toneladas. Pero ellos primero se quejan, después hacen comunicados a a la prensa y no leen lo que ellos mismos aprobaron cuando eran más razonobales y tenían criterio social y económico y no políticas anti-Mendoza. Es claro que van a seguir jodiendo".

Hierro Indio, Potasio Río Colorado, Vaca Muerta y El Baqueano

Enrique Vaquié hizo un resumen sobre las obras hidroeléctricas más importantes de Mendoza y en qué estado se encuentran. Lo que sigue es la síntesis de lo que contó el ministro.

Exploracion de Hierro Indio.jpg Hierro Indio está en la etapa de exploración.

Hierro Indio: "Esperamos terminar la exploración en el primer semestre de este año. A fin de año ya sabremos si tenemos reservas y cuántas. Los estudios se están cumpliendo en tiempo y forma con el mismo cronograma desde el principio".

"Esperamos terminar la exploración en el primer semestre de este año. A fin de año ya sabremos si tenemos reservas y cuántas. Los estudios se están cumpliendo en tiempo y forma con el mismo cronograma desde el principio". Potasio Río Colorado: "La fecha que el gobernador fijó es la del primer semestre del año para tener designado un socio e iniciar la discusión del contrato. El país la complica cada día pero seguimos adelante. Tenemos tres oferentes que cumplieron los requisitos".

"La fecha que el gobernador fijó es la del primer semestre del año para tener designado un socio e iniciar la discusión del contrato. El país la complica cada día pero seguimos adelante. Tenemos tres oferentes que cumplieron los requisitos". El Baqueano: "Lo más próximo es enviar un proyecto de ley a la Legislatura para expropiar terrenos, lo que se hará a principios de la semana que viene. Está en curso la declaración de impacto ambiental y hacia mediados de junio se hará la audiencia pública. Luego se avanzará con los pliegos para quienes quieran cotizar y antes de fin año podríamos tener las ofertas",

"Lo más próximo es enviar un proyecto de ley a la Legislatura para expropiar terrenos, lo que se hará a principios de la semana que viene. Está en curso la declaración de impacto ambiental y hacia mediados de junio se hará la audiencia pública. Luego se avanzará con los pliegos para quienes quieran cotizar y antes de fin año podríamos tener las ofertas", Vaca Muerta: " Es otra apuesta grande pero en este caso depende de una empresa privada. Se están haciendo las perforaciones y van bien. Las quieren terminar en el primer semestre",

Es otra apuesta grande pero en este caso depende de una empresa privada. Se están haciendo las perforaciones y van bien. Las quieren terminar en el primer semestre", Portezuelo del Viento: "De los 1.023 millones de dólares por el acuerdo con la Nación, 556 millones de dólares serán para El Baqueano y el resto, de acuerdo con el convenio que firmaron Mauricio Macri y Alfredo Cornejo debe ser destinado a otras obras hidroeléctricas. Nuestro gobernador le pidió a Alberto Fernández que libere esos fondos para obras hídricas pero el Presidente no ha contestado. Sigue vigente entonces el convenio Macri-Cornejo. La siguiente obra hidroeléctrica sería Uspallata-Cerro Negro".

