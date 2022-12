Un diputado nacional pampeano calificó de saqueador ambiental a Rodolfo Suarez

► TE PUEDE INTERESAR: La Nación reiteró su fuerte apoyo a La Pampa por las disputas con Mendoza sobre el río Atuel

No es la primera vez que desde La Pampa salen a expresarse contra Mendoza pero sorprende en este caso el tono empleado. En apenas dos líneas de su cuenta de Twitter el citado Pérez Araujo se despachó sin miramientos.

Qué dijo el legislador pampeano Pérez Araujo

Esto fue lo que publicó el legislador: "El saqueador ambiental, practicante del cuatrerismo hídrico de Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, se espanta ante un supuesto incumplimiento de fallos por parte del gobierno nacional. ¿Cuándo va cumplir él devolviendo el Atuel? Como diría mi vieja, el muerto se asusta del degollado".

Ese tuit de Pérez Araujo fue en respuesta a otro de Suarez en el que se refirió a la posición de la Nación respecto del mencionado fallo del máximo tribunal de justicia de la Nación: "¡No acatar un fallo de la SCJ hace que la Argentina sea imposible !! Las instituciones, la división de poderes, el respeto a la ley es el camino!"

El conflicto por las aguas del río Atuel

El río Atuel.

Respecto del río Atuel, al que alude en su posteo, Pérrez Araujo señaló a medios pampeanos que en 2020 la Corte Suprema fijó que La Pampa debe recibir 3,2 metros cúbicos por segundo de ese cauce.

Sobre este fallo cuando fue consultado, el ministro de Planificación e Infraestructura de Mendoza, Mario isgro, dijo: "No podemos dar lo que no tenemos. Es agua que el río no tiene por cuestiones naturales y no porque Mendoza ceda o no ceda".

Isgro negó que se esté incumpliendo con el fallo que libró la Corte en julio de 2020. "Estamos haciendo lo que nos marcó la Justicia. Trabajamos en forma conjunta las dos provincias, con participación de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de La Nación, para hacer las obras pertinentes que nos permitan erogar ese caudal", aseguró.

"Recién cuando estén identificadas las obras que se acuerden en forma conjunta, se inicie y la naturaleza traslade el agua necesaria, se podrá atender a ese pedido de La Pampa", definió . E insistió: "Es lo que la Corte ha resuelto. No es una posición de Mendoza. No podemos dar lo que no tenemos".

El fallo de la Corte a favor de CABA

En la semana que termina la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que había reclamado la restitución de los fondos de coparticipación que el actual gobierno nacional le redujo. La decisión de los supremos derivó en el aumento de los fondos que percibe la jurisdicción gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, que pasarán del 2,3% a 2,95% aunque el alcalde porteño pedía más; 3,5%.

Eso derivó en una reunión de urgencia entre el presidente Alberto Fernández y 14 gobernadores del justicialismo. El Presidente dijo que es imposible de cumplir este fallo, anunció que recusará a los supremos y desde la oposición lo acusaron y denunciaron de desacatar la Corte.

En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri había subido del 1,4% a 3,75% la coparticipación que le correspondía a CABA. Más tarde, otro decreto moderó esa suba y la dejó en 3,5%. Luego, Alberto Fernández la redujo al 2,3%.

