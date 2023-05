La Pampa reaccionó furiosa por el acuerdo entre Mendoza y la Nación por la presa El Baqueano

El secretario de Recursos Hídricos de esa provinicia, Néstor Lastiri, dijo por su parte estar "decepcionado y preocupado".

Qué dice la nota del gobernador de La Pampa al ministro de Economía

El documento que Ziliotto le envió a Massa sostiene que el acuerdo entre Nación y Mendoza habilita obras sobre una cuenca hídrica sin tener en cuenta a las demás provincias que la integran, "contrariando así la Constitución Nacional, las leyes ambientales de la Nación y los acuerdos internacionales".

Esa nota fue enviada con copia a los gobernadores de las provincias que integran la cuenca: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

"Es lesivo para la provincia de La Pampa en su carácter de condómina de la cuenca del Desagüadero-Salado-Chadileuvú-Curacó (DSCC) y avala el avance de una obra que no respeta el ambiente", señala también el mandatario de La Pampa.

Por último indica que "la provincia de La Pampa rechaza enérgicamente el acuerdo y solicita su suspensión inmediata, en tanto Nación apoya la ejecución de una obra hidroeléctrica sobre el cauce del río Diamante, perteneciente a la cuenca DSCC, que no cuenta con un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica, que no respeta la ley de obras hidráulicas y que no tuvo en cuenta la participación de las restantes provincias que la integran, contrariando así la Constitución Nacional, las leyes ambientales de la Nación y los acuerdos internacionales de los cuales somos parte".

Qué dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa

Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos pampeano, expresó "preocupación y decepción" por el convenio firmado entre el la Nación y Mendoza.

"Si bien monitoreamos todas las acciones que se realizan sobre la cuenca, el hecho de que ya se firme un convenio ejecutivo sin ninguna consulta a los integrantes de la cuenca cuando nosotros tenemos una acción judicial en trámite, más que sorprender, es algo que nos genera preocupación y decepción", aseguró el funcionario en declaraciones publicadas por medios de su provincia.

Lastiri contó que hizo una consulta con el área de Recursos Hídricos de Nación y según él, el convenio firmado entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el gobierno mendocino es deconocido. "Creo que es una desconexión de las áreas intervinientes", afirmó.

"En El Baqueano no se va a generar la energía que dicen" (Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa) "En El Baqueano no se va a generar la energía que dicen" (Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa)

"Yo no entiendo estas políticas de desarrollo energético cuando estamos en una severa crisis hídrica comprobada. Como ocurrió con el proyecto Portezuelo del Viento, en la presa El Baqueano no se va a generar esa energía que dicen que se va a generar. El cambio climático es para todos, la disminución de las áreas de nieve es para todos y la situación de los ríos es extrema", sumó el secretario.

"Para La Pampa la soberanía hídrica es innegociable", afirmó categórico.

No es la primera vez que la provincia gobernada por el peronista Ziliotto arremete contra Mendoza. En enero de este año ya se había anunciado una embestida contra el gobierno de Rodolfo Suarez precisamente por El Baqueano. Avisó entonces que reclamará lo mismo que hizo respecto de Portezuelo: un nuevo estudio de impacto ambiental. Es que para ellos el estudio de impacto ambiental realizado por Mendoza no incluyó a La Pampa.

Otra muestra de la fuerte postura contra las decisiones del gobierno mendocino la había dado un diputado nacional pampeano que calificó de "saqueador ambiental" a Rodolfo Suarez. Fue Hernán Pérez Araujo quien apeló peló a términos que bien podrían considerarse violentos para referirse al gobernador de Mendoza, a quien tildó de practicar "cuatrerismo hídrico".

Desde La Pampa también se han expresado contra Potasio Río Colorado y contra Hierro Indio, del mismo modo que lo hicieron con Portezuelo del Viento, en este caso festejando el laudo presidencial que los favoreció.

