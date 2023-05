Alcohol cero: la Agencia Nacional de Seguridad Vial le pidió a Suarez que "revea" su decisión

En su perfil de Twitter, el funcionario nacional posteó crudas imágenes del accidente que se produjo el 23 de octubre pasado, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo colisionó de frente con un Fiat Palio en la ruta provincial 24. Allí murió ese automovilista, que según los testigos iba zigzagueando, y cuatro ocupantes del otro vehículo.

En su posteo, Carignano confirmó que la autopsia reveló que ese conductor "estaba alcoholizado. También hubo consumo de alcohol, cocaína y marihuana entre los otros chicos. Pasó en #Mendoza"

Carignano le pide a Suarez que revea alcohol 0.JPG

"Tenemos que entender que la #SeguridadVial no reconoce diferencias y que necesitamos estar unidos como país para prevenir hechos como éste, en los que el alcohol destroza la vida de los chicos", continuó en su largo hilo y recalcó: "Le pedimos al gobernador @RodySuarez que revea su postura de no adhesión a la ley de #AlcoholCero. #Mendoza la necesita. Por favor".

Desde antes de nacer, la ley de alcohol cero ya profundizó la grieta entre la Nación y Mendoza. Es que el oficialismo mendocino se opuso desde un primer momento bajo los argumentos de que la ley no impactaría en la baja de accidentes viales, si es que no se aseguraba la implementación y las posteriores sanciones, algo que no estaba previsto en la misma norma.

►TE PUEDE INTERESAR: La ley de alcohol cero al volante fue promulgada por la Nación, pero Mendoza no adhiere a la norma

En Mendoza seguirá rigiendo el tope de 0,5 de alcohol para conducir

La "tolerancia cero" de alcohol en sangre para los conductores ya rige en las provincias de Buenos Aires (desde enero de este año), Córdoba, Chaco, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Ahora, el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán definir si adhieren a la norma nacional.

Rodolfo Suarez.jpg El gobernador Rodolfo Suarez, reafirmó que Mendoza no adherirá a la ley de alcohol cero al volante que se promulgó el pasado 3 de Mayo.

Sin embargo, el gobernador Rodolfo Suarez ya había adelantado desde antes de que se sancionara la ley nacional que Mendoza no adheriría, algo que ratificó cuando la norma se promulgó el pasado 3 de mayo. Por tanto, en Mendoza seguirá vigente el tope de 0,5 gramos de alcohol en sangre para los conductores.

Entre los varios argumentos que dio en su momento el Gobierno, resaltó que en la provincia entienden que para evitar accidentes viales con conductores alcoholizados es más efectivo hacer controles y aplicar sanciones que avanzar con la norma de alcohol cero al volante.

"Nosotros creemos en la medida establecida en la Ley provincial de Tránsito, que es la que se aplica en Mendoza, porque es una competencia de la provincia.Creo que eso es acorde para que no existan los accidentes. En Mendoza somos capital internacional del vino, el turismo tiene un rol fundamental en nuestra economía, entonces nosotros mantenemos esto y con fuertes campañas", había ratificado el mismo Suarez luego de que se sancionara la ley nacional.

Hay que recordar que en Mendoza se modificó la ley de tránsito en el 2019 y allí se endurecieron las sanciones para quienes condujeran superando el 0,5% de alcohol en sangre. Desde el Gobierno aseguran que con ese endurecimiento y mayores controles se logró bajar la siniestralidad y la fatalidad en accidentes viales, por lo que no ven la necesidad de adherir a la tolerancia 0, si en estas tierras se logró el objetivo sosteniendo aquel porcentaje.

De muestra sacan a relucir que los registros de víctimas fatales en accidentes viales de este año muy probablemente terminen siendo los menores de los últimos 14 años.