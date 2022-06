Elecciones en la UNCuyo: la oposición pide ballotage y la intervención del Consejo Superior

►Te puede interesar: Esther Sánchez ganó en la UNCuyo por escaso margen: festejó el radicalismo y el PJ pidió segunda vuelta

"Tanto miedo le tienen a una segunda vuelta?" se preguntó Adriana García, y agregó "sin segunda vuelta, no habrá una fórmula legitimada por la comunidad universitaria, porque nosotros ganamos entre los docentes y el personal de apoyo, mientras que sacamos un empate entre los graduados. Ellos ganaron el claustro de los estudiantes. Si no hay una segunda vuelta, no habrá verdadera representatividad", manifestó la candidata.

Por qué se pide una segunda vuelta

Los motivos por los que se pide una segunda vuelta en las elecciones de la Uncuyo son diversos. En primer lugar, porque la diferencia entre ambas fórmulas fue mínima, apenas el 3% de los votos.

En segundo término, porque los votos en blanco no se tuvieron en cuenta durante las elecciones y su porcentaje fue considerable, más del 6% del total de los sufragios. Hay que aclarar que durante las elecciones del 2014 y 2018 sí se tuvieron en cuenta.

Pero sucede que el reglamento electoral de la Universidad no aclara cómo proceder al respecto, por lo que se pidió a la Junta Electoral de la Provincia que se expidiera.

La Junta decidió, a través de una ordenanza, que como solo se presentaban dos listas al Rectorado, no se tuvieran en cuenta los votos en blanco en las actuales elecciones.

"Los votos en blanco están diciendo algo. Detrás de ellos hay personas a las que no se está escuchando", manifestó García.

Esta situación es uno de los motivos por los que la candidata de Compromiso Universitario y su compañero de fórmula, Arturo Tascheret, pidieron que intervenga primero el Consejo Superior y dependiendo de lo que determine, el camino del reclamo seguirá a la Justicia.

Por último, García puso de manifiesto que la Universidad no está actuando en forma autónoma de la política partidaria de la Provincia. "Tenemos una universidad coptada por el oficialismo provincial, y esto no puede suceder, la UNCuyo tiene que ser autónoma y proceder como tal".

Compromiso Universitario denunció irregularidades

Quienes fiscalizaron la elección por parte de Compromiso Universitario dan cuenta de irregularidades en el proceso electoral.

En primer lugar, dijeron que Interclaustro trajo estudiantes de Franja Morada de otras provincias, que se apostaron en el ingreso a las facultades, y recibían a la gente, ofreciéndoles café, preguntándoles a quien iban a votar e indicando la mesa en la que votaban.

De hecho, la Facultad de Arte y Diseño emitió una resolución para que estas personas se alejaran a más de 50 metros de la entrada de la facultad. Por otra parte, aseguraron que fueron a votar personas de los municipios que no estaban registradas en los padrones.

Por último, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, manifestaron que se votó irregularmente en Almafuerte, en la modalidad de Educación en Contexto de Encierro, ya que allí se llevó una urna, sin fiscalización de ambos partidos y solo votaron 15 de los 30 internos que podían hacerlo.