Adriana García: "Queremos una universidad que mire a las personas y no a las empresas"

Con su compañero de fórmula, Arturo Tascheret, decano de la Facultad de Arte y Música, buscan que la gestión de la universidad sea autónoma al gobierno Provincial, que se involucre en los debates más importantes de la provincia, como es la minería, la Ley de Educación Provincial, la discusión sobre el 41% de pobres que tiene Mendoza, para nombrar solo algunos temas.

También quieren que la Educación Superior sea un derecho humano y brindarla, una obligación del Estado.

Diario UNO dialogó extensamente con Adriana García para conocer sus propuestas en profundidad.

Las propuestas de Compromiso Universitario

-¿Cual es la propuesta principal de Compromiso Universitario para la UNCuyo?

-La UNCuyo es una universidad pública, laica, gratuita, una universidad inclusiva. pero muchos pueden preguntarse si verdaderamente es una universidad inclusiva.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (9).jpeg Foto: Martín Pravata

Como historiadora y como investigadora, mi mente trabaja mucho con lo temporal. Hace tiempo que dejé de pensar en categorías temporales como pasado, presente y futuro y hablo de experiencia. La UNCuyo es un espacio de experiencia porque conjuga un pasado, y un presente. Pero también es horizonte de expectativas, porque está mirando un futuro.

El tema es en este presente, cuáles son los principios fundantes de esta universidad nacional, pública, gratuita e inclusiva. Que tiene que afirmar que la educación superior es un derecho humano, y que es una obligación del Estado brindarla. Debe fortalecer la perspectiva de género y la diversidad identitaria.

-¿Considera que esto en la actualidad no pasa?

-Lo que considero es que los cambios que se han ido produciendo en las universidades de la Argentina, no son fruto de la política partidaria. Ningún partido político puede decir, por ejemplo, que la Reforma Universitaria de 1918 es radical, o la gratuidad es peronista. Esos logros pertenecen a las batallas que se dieron en la misma universidad, como esto de que es un derecho humano y una obligación del Estado.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (2).jpeg Foto: Martín Pravata

-Usted piensa que esto es un logro de las actuales generaciones universitarias

Considerar a la Educación Superior como un derecho humano y una obligación del Estado, sí es un logro de las batallas que se han dado en el siglo XXI. Surgió en el 2008, con la Conferencia Regional de Educación Superior. De tanto en tanto la Educación Superior se reúne en conferencias mundiales, y ahora entre el 16 y el 22 de mayo se realiza la Conferencia Mundial de Educación Superior, ojo con esa conferencia. Participan los principales protagonistas de la Educación Superior del mundo y empiezan a imponer modelos.

En la Conferencia Mundial del 2009, Latinoamérica, que ya había realizado su reunión regional, fue con esa premisa: que la Educación Superior era un derecho humano y una obligación del Estado brindarla. Pero en esa Conferencia Mundial, empezaron a operar los que querían hacer de la Educación Superior un comercio. Hoy corremos el mismo peligro.

-¿En esto puede tener que ver la pandemia?

-Absolutamente, porque empezaron a salir numerosos cursos online, por parte de estas universidades, que se empiezan a vender y te empiezan a decir que esto es de la humanidad, que esto pertenece a la humanidad, que es lo que demanda la sociedad. Se comienza a meterse la empresa en nuestras universidades desconociendo su propio anclaje.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (4).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿Cree que otros espacios no tienen en cuenta esta situación?

-Creo que nuestra universidad es un espacio de experiencia, con un anclaje determinado, en un lugar determinado y los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que estar enraizados en esta situación. No es "lo que demanda el mundo", sino lo que sucede en nuestro propio territorio, con nuestra propia identidad.

Internalización versus Regionalización de la UNCuyo

-Digamos que, para su propuesta, el modelo no debe ser solo pensando en la internacionalización

-No digo "no" a la internacionalización, pero desde nuestra perspectiva latinoamericana. es Argentina y es regional, porque también es eso: regional. A lo que tenemos que apuntar es, primero, a la articulación con las universidades de otras regiones del país. Es cierto que vivimos en un mundo globalizado, pero si yo tengo que invertir presupuestariamente, yo invierto en más y mejor comunicación entre nuestros estudiantes de las distintas universidades nacionales.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (10).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿Se refiere a hacer intercambios?

-Claro, a mi por ejemplo me gustaría que mis estudiantes hagan una pasantía en la Universidad Nacional de Jujuy, que puedan ver otro espacio y otro ambiente pero de su mismo país. Me gustaría también que la Universidad de Río Negro o del Comahue, realicen una pasantía en Mendoza. Esta articulación de universidades nacionales en un proceso de nacionalización de la Educación Superior, me parece fundamental, sin descuidar la internacionalización, pero siempre desde nuestra propia perspectiva.

La necesidad de una universidad inclusiva

-Entonces. ¿qué es lo que realmente necesita hoy la UNCuyo?

-Necesita trabajar desde una perspectiva de género y desde una perspectiva inclusiva, pero tiene que revisar ese concepto. Porque cuando uno se pregunta quién decide qué incluir y qué excluir, ¿quién decide, la universidad?

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (3).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿Cree que la actual estructura de la universidad es inclusiva?

-La estructura de la universidad es paquidérmica. Si es una universidad pública debe incluir a todas las personas, de todas las clases sociales, de todos los géneros. En esto entra a jugar el concepto de democratización: incluir es sumar a los que menos tienen en particular.

-¿Puede la universidad ir en busca de esa gente que no llega porque no tiene recursos? y no solo hablamos de recursos económicos.

-Si lo puede hacer, pero ha dejado de lado, ha licuado un proceso que lo tenía muy fuerte que era el de territorialización.

En la Universidad tiene que haber innovación y creación, pero sin descuidar lo propio, que es la territorialización. Antes este concepto estaba muy arraigado y ahora eso se perdió. por qué razón? habrá que preguntárselo a los que lo dejaron de hacer. pero si descuidamos ese proceso no somos una universidad inclusiva. puede venir solo el que está en el Gran Mendoza o pagarse un pasaje para llegar hasta acá.

-¿La idea de Compromiso Universitario sería descentralizar el alcance de la UNCuyo?

-Trabajar con los municipios y tener centros regionales de Educación Superior, pero verdaderos centros, no solo unidades académicas que ofrecen sus carreras en algunos departamentos, como ocurre, por ejemplo en Junín con traductorado de Inglés. Sino que se encuentren representadas todas las opciones. Un Centro Regional en el Sur, otro en el Valle de Uco, uno en el Este.

-¿Considera que la realidad universitaria se ha complejizado?

-Si, pero como se ha complejizado el del mundo. Hoy tenés que ver cómo gestionás esa complejidad, en una institución que tiene 55.000 miembros, 14 unidades académicas, el Instituto Balseiro -que hasta tendríamos que cambiar el escudo porque dice "Mendoza"- y junto con la Universidad de Tucumán, somos la que más colegios preuniversitarios tenemos. Siete colegios que dependen de la UNCuyo: la Escuela Vera Arenas, el DAD, el Universitario Central, el Liceo Agrícola, el Magisterio, el Martín Zapata y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

Con todas esas escuelas nosotros tenemos una deuda, sus docentes no tienen ciudadanía universitaria, es decir que no pueden votar. Dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, pero no pueden elegir a sus representantes.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (6).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿Es una de las propuestas de campaña?

-Con Arturo Tascheret, mi compañero de fórmula, esto lo hemos conversado. con todo el equipo, si hay un compromiso es el de darle la ciudadanía universitaria a nuestros colegios.

Las necesidades reales de los estudiantes

-Usted es docente de la facultad de Historia, está en contacto con los alumnos. ¿Qué es lo que dicen ellos que necesitan de la Universidad?

Necesitan afianzar su permanencia, porque el problema no es el ingreso, sino la forma en la que los acompañás, cuando la realidad social que pueden vivir en sus hogares es muy dura.

Directamente, hay casos en los que no tienen el sustento para terminar sus estudios. No hablo de asistencialismo, sino de acompañar las trayectorias a través de becas, a través de un comedor universitario que funcione, a través de prácticas deportivas saludables.

Antes se decía que la Universidad era el faro de la sociedad. Esto hoy no es así, hoy tenés organizacines sociales, tenés agrupaciones, movimientos, que tienen muchos saberes, la Universidad debe dialogar con estos saberes, ahí tenés una ciencia ciudadana con la que la Institución está perdiéndose de dialogar.

-¿Qué propone Compromiso Universitario con respecto a la virtualidad?

-Hace años, décadas que hablamos de educación a distancia, incluso desde los 80', donde te enviaban un material y vos después tenías que rendir, eso era educación a distancia. Hoy entre la virtualidad y la presencialidad tenés muchos grises, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la semipresencialidad.

La universidad se tiene que plantear cómo transformar la presencialidad. Vos no podés descartar la presencialidad, por supuesto que la virtualidad acorta las distancias, pero deshumaniza los procesos y a veces los estudiantes no tienen los recursos tecnológicos para esto.

Ojo con la virtualidad deshumanizada. Es una herramienta, pero la universidad no puede perder su sustancia, porque su sustancia es su humanismo.

-¿Quiere decir que se pueden deshumanizar los procesos de enseñanza y aprendizaje basando la Educación más en la virtualidad que en la presencialidad?

-La Facultad de Filosofía y Letras nació en 1939 y entre los principios de sus fundadores estaba en el de convertirla en un centro de debate sobre el humanismo y el humanismo lo tienen todas las ciencias y todos los campos del conocimiento.

La universidad del siglo XXI tiene que trabajar la complejidad de las situaciones sociales de manera sistémica, humanizando los procesos, con políticas inclusivas y de perspectiva de género

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (7).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿Cree que la UNCuyo tiene perspectiva de género?

-Este es el siglo de la mujer, estamos de acuerdo, pero si una ve en la historia de la UNCuyo cuántas mujeres protagonizaron, tuvieron cargos importantes, desde 1939 hasta la fecha hubo una sola rectora. María Victoria Gómez de Erice. Yo fui la primera secretaria académica de Filosofía y Letras, en el 2008.

En cuanto a los Honoris Causa, se entregaron, desde 1939 hasta 2017 -tengo un trabajo de investigación realizado sobre esto- 147 reconocimientos, solo 14 fueron otorgados a mujeres.

Cuando hay un cambio en el paradigma hegemónico, como sucede actualmente con el rol de las mujeres en la sociedad, ese discurso empieza a dialogar con los subordinados y a darles un lugar para que se desarrollen. ¿Pero hasta qué punto es verdadero ese lugar?

Qué puede aportar la UNCuyo al sistema de salud provincial

-El debate con respecto al papel de la UNCuyo con respecto a la salud pública mendocina está pendiente. ¿Cuál es la propuesta de Compromiso Universitario?

-Claramente es el debate que comenzó, o más bien que estalló con la pandemia. La UNCuyo tiene un hospital universitario -es un hospital público-, un hospital escuela de Odontología, tiene salud estudiantil, salud laboral, el Damsu u unidades académicas que forman profesionales y técnicos en salud y todo ese sistema está desarticulado. Lo que proponemos es un Sistema Integrado de Salud Universitaria. No hace falta más presupuesto, sino más gestión.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (11).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿El Hospital Universitario debería ser público?

-Es un hospital escuela, surgió con la intención de hacer docencia, investigación y debe estar al servicio de la comunidad.

Autonomía universitaria y política partidaria local

¿Qué sucede con la autonomía universitaria con respecto a la política partidaria?

-Está en los estatutos, la universidad es autónoma. Pero qué significa esto, que debería más mirar a los procesos sociales que a lo que sucede en la política partidaria local. No tiene que someterse a ningún poder, ni político ni económico. Ahora no lo es, no es una universidad sin condicionamientos.

-¿Por qué se demoró tanto en salir la fórmula opositora a la actual conducción?

Porque el debate fue difícil y lo hicimos desde adentro, es muy fácil desde afuera elegir quien va a ser la rectora y quien va ser el vicerector. Por eso es que la autonomía es esencial.

Nos hicimos preguntas difíciles, por ejemplo, ¿por qué la universidad no está interviniendo en grandes debates como lo son la minería, la Ley de Educación provincial, Reforma de la Constitución Provincial, Portezuelo del Viento, seguridad, la salud y la pobreza, tenemos más del 41% de pobres?. La universidad no puede estar afuera de estos debates, porque sino todo se vuelve endogámico y la que nos sostiene es la sociedad. como le devolvemos nosotros como universidad a la sociedad.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (1).jpeg Foto: Martín Pravata

¿Alguien sabe que la UNCuyo es la que expide los títulos del Instituto de Seguridad Pública de Mendoza? estas formando a estas personas. Alguien de la gestión últimamente ha hecho referencia a esta institución que pertenece al ámbito de la UNCuyo? es el rector el que firma los títulos del ISP.

-Si gana la fórmula de Compromiso Universitario, cuál va a ser la autonomía con respecto al gobierno Provincial, y al Nacional?

-Toda. La Universidad tiene un presupuesto autónomo, que se debate dentro de la misma institución. Pero tiene la obligación de participar en los grandes debates sociales y de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia. Pero claramente, la UNCuyo hoy está en una encrucijada.

-¿Cuál es esa encrucijada?

Trabajar por uno de los dos modelos que se plantean: uno que quiere hacer efectiva la Universidad pública, laica, gratuita, con perspectiva de género y que considera que la Educación Superior es un derecho humano, que busca trabajar en forma autónoma al gobierno sin dejar de colaborar con él.

El otro modelo que mira al mundo de la empresa y del mercado. Claramente nosotros queremos una universidad que mire más a las personas que a las empresas, esta es nuestra principal propuesta.