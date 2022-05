Esther Sánchez: "Queremos que los graduados respondan a las necesidades del mundo actual"

►TE PUEDE INTERESAR: Adriana García: "Queremos una universidad que mire a las personas y no a las empresas"

Interclaustro propone una nueva formación con la tecnología como eje

-¿Cuál es la principal propuesta de su agrupación para la próxima gestión universitaria?

Lo que estamos proponiendo desde nuestra plataforma, construida colaborativamente por mucha gente, por más de cien manos, muy comprometida con un modelo de universidad y estamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo

Dado lo que es el mundo actual y la vertiginosidad de los cambios, se nos impone hacer propuestas de carácter innovador, y esto es lo que estamos haciendo. un modelo educativo innovador, en el sentido de incorporar todas las herramientas que son necesarias para responder a las necesidades del mundo actual.

Esther Sánchez, decanato de Ciencias Económicas (10).jpeg Foto: Martín Pravata

Esto de plantear que todo miembro de la comunidad universitaria tiene que tener las competencias digitales transversales, es lo que el mundo nos está exigiendo.

-¿Fue lo que explotó en la pandemia?

En realidad lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso, no tanto con los estudiantes, que lo tienen prácticamente incorporado, no es suficiente con lo que ellos conocen sino que hay que ir incorporando otro tipo de herramientas

-¿En cuanto a los docentes?

Allí hay que poner en valor esta capacidad de transformación, de "reinventarse"· que han tenido los docentes durante la pandemia, que les ha permitido continuar con su tarea de formación y al mismo tiempo, formar a los estudiantes desde la virtualidad. Hay que aprovechar esas habilidades y plantear una estrategia multimodal de formación, en la que la virtualidad y la presencialidad se combinen para encontrar soluciones.

-¿Qué es lo que se puede lograr intercalando estos dos modelos?

Esther Sánchez, decanato de Ciencias Económicas (12).jpeg Foto: Martín Pravata

Estoy segura de que se puede ampliar la inclusión

-¿Qué planes tienen en cuanto a la duración de las carreras? porque en otras oportunidades se ha dicho que hay que modernizarlas para el mercado laboral

-La respuesta a esto es que nuestro modelo educativo lo que plantea es formar a nuestros estudiantes para que como profesionales, como técnicos, o artistas, puedan responder a las necesidades actuales. Queremos poner el foco en la competencia y no en la cantidad de contenidos.

-¿Estaríamos hablando de saberes más prácticos?

-Lo que buscamos es que los estudiantes aprendan cómo resolver los problemas que van a enfrentar, más anclados en las necesidades de la sociedad. Obviamente para esto tenemos que plantearnos carreras más cortas, carreras cuya duración no sea tan extrema como lo es actualmente.

-¿Cuál es el promedio de duración actual de una carrera?

-Actualmente un estudiante está siete u ocho años para recibirse. Ni los estudiantes ni la sociedad están dispuestos a esperar ocho años para tener un profesional que aporte sus saberes. Lo que queremos es hacer un replanteo de las carreras y mucho va a depender de este cambio de paradigma en el modo de formar a los estudiantes.

Esther Sánchez, decanato de Ciencias Económicas (2).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿Qué otra modificación implicaría este cambio de paradigma en cuánto a la formación de los estudiantes?

-Queremos reconocer trayectos formativos que le permitan a los estudiantes que no han terminado sus carreras insertarse en el mundo laboral. Actualmente esto no está en vigencia.

-¿Como una especie de títulos intermedios?

-Ya vamos a ver cómo plantearlo, pero hay algo que ya tenemos en práctica en nuestra facultad, que es el tema de microcréditos.

-¿Cómo se puede explicar la propuesta de los microcréditos?

-Los estudiantes actualmente tienen inquietudes que a veces no están incluidos en la currícula formal, lo que los estudiantes hacen esas capacitaciones. Los microcréditos consisten en reconocer esas capacitaciones como parte de la formación. Al reconocérselos como una asignatura electiva, o como un suplemento del título.

-¿Esto queda en la elección del estudiante?

Es como lo que sucedía con esos libros de adolescentes que se llamaban "elige tu propia aventura", los estudiantes pueden elegir ciertas capacitaciones en su formación, esto es lo que estamos planteando. y no solo capacitaciones, sino participaciones de los estudiantes en distintas actividades, junto con docentes, o extensiones.

-¿De esto se trata lo que usted llama la formación integral de los estudiantes?

-Esto también es parte de la formación integral del estudiante. La universidad debe apuntar a egresados que sean buenas personas, con formaciones sólidas en distintas disciplinas. En este sentido, más allá de lo que es el modelo educativo, estamos planteando innovación en lo que tiene que ver con la gestión.

-¿Podría definir innovación en la gestión?

-Para poder lograr esto, para sentirse parte del mundo actual, hay que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con conectividad, con sistemas. son contenidos transversales que deben tener todos los estudiantes. Es lo que demanda el mundo actual. hay que incorporar herramientas e infraestructura.

Esther Sánchez, decanato de Ciencias Económicas (15).jpeg Foto: Martín Pravata

Estas estructuras ya están en la UNCuyo

Si, pero hay que trabajar de un modo más integral, más sistémico. Entendiendo que la Universidad no es un conjunto de unidades académicas, sino una integralidad.

La candidatura a rectora y la formación de Interclaustro

¿Cómo tomó usted el haber sido elegida como la candidata de Interclaustro?

-Esto no es algo que surja de la noche a la mañana, sino que la verdad es que somos la cara visible de un equipo que tiene un sueño de universidad y que viene trabajando por ese sueño desde hace muchos años

-Desde su perspectiva ¿Cuál sería la mejor definición para la agrupación de la que forma parte?

-Interclaustro es un espacio muy plural, en el cual participan fuerzas como el radicalismo, el socialismo, Libres del Sur, MNR, componenete fuerte de integrantes independientes. Yo me considero una integrante independiente de la política partidaria, de hecho participé en la creación del Interclaustro.

-¿Usted fue una de las fundadoras de la agrupación Interclaustro?

-En el 2013, se generó con esta idea y esta visión de pluralidad. Somos reformistas, está claro, y cómo reformistas tenemos una serie de principios que defendemos: la universidad autónoma, autárquica, gratuita, la universidad que entienda las necesidades de la sociedad y trabaje para resolver estos problemas.

No es fruto de unos meses, sino de trabajar muchos años. yo en esta facultad llevo ocho años. Fui la primera decana mujer elegida en Ciencias Económicas, después de 67 años de gestión de varones.

Trabajando se logra acceder a la gestión, me he sentido cómoda integrada y he disfrutado de ese proceso. No he tenido impedimentos por el hecho de ser mujer. Soy una convencida de la complementariedad.

-¿Se considera feminista?

Soy feminista pero lo demuestro a través de mis acciones. El trabajar para acceder a estos cargos no es sencillo y creo que se llega o solo por un trabajo bien hecho sino por la convicción. Mucho tiene que ver con la autoestima y los sueños que una tiene y que uno va construyendo

Esther Sánchez, decanato de Ciencias Económicas (8).jpeg Foto: Martín Pravata

-¿Tuvo alguna vez este sueño de ser rectora, desde que era estudiante?

-Son sueños que una viene construyendo con el tiempo. Yo comencé mi vida en la UNCuyo a los 12 años, en la escuela secundaria de comercio y así continué. Luego fui auxiliar de investigación, siendo estudiante. de allí en más hice todo el caminito: auxiliar de investigación, jefa de trabajos prácticos, profesora adjunta, titular y posgrados.

Tuve el privilegio de trabajar en la gestión de María Victoria Gómez de Erice, en la implementación de un sistema de gestión presupuestaria. Es un presupuesto basado en actividades. lo que nos proponemos es construir el presupuesto, gestión y ejecución presupuestaria en forma participativa y colaborativa.

Esther Sánchez, decanato de Ciencias Económicas (5).jpeg Foto: Martín Pravata

Caminé toda la universidad, no solo las unidades académicas sino todo el territorio: San Rafael, el Este, hasta el Balseiro. Siempre comento que tuve la suerte de trabajar desde el nivel inicial, en la Carmen Vera Arenas, hasta en Bariloche.

Esto nos permitió tener una visión integral de la Universidad y convencernos de la necesidad de tener una universidad de avanzada, posicionada a nivel internacional, que tenga una comunidad que se sienta que tiene acceso a ese mundo. y hoy a nivel global

Su actuación en el sector privado

-¿Trabajó en el sector privado?

-Si, por supuesto, ejercí la profesión en forma liberal, como contadora, fue empresaria y asesora de la Bolsa de Comercio de Mendoza y hago consultorías en empresas, sobre todo a actividades económicas regionales, especialmente, la vitivinicultura.

Tengo una visión panorámica y lqua suerte de ver las necesidades desde el otro lado de la Universidad. Ver lo que demanda el mundo empresarial.

La familia y la pasión por la montaña

-¿Cómo está compuesta su familia?

-Tengo dos hijos, una hija que es médica neumonóloga, que le tocó estar en la "trinchera", en pandemia. siempre comento que estoy muy orgullosa de ella porque es muy comprometida con su profesión. Tiene dos hijos maravillosos y mis nietos son el mejor regalo que me ha hecho la vida a cierta altura.

un hijo que es guía de montaña y que comparte conmigo el amor por la montaña. también él tiene un niño, así es que tengo tres amorosos nietos

-¿Se siente atraída por ese paisaje?

-Si, de hecho hace poco comenté una experiencia que hicimos catorce mujeres, una expedición al Aconcagua, más un docente que quiso acompañarnos y un par de guías. Fue una experiencia maravillosa. la energía de la montaña es extraordinaria. desde

-¿Su rol materno le impidió superar algunos obstáculos profesionales?

Esther Sánchez, decanato de Ciencias Económicas (11).jpeg Foto: Martín Pravata

-Fue un gran desafío, pero es el que tenemos todas las mujeres que somos profesionales. compatibilizar el rol de madre, profesional. Entiendo que lo que los hijos lo que necesitan no es cantidad de tiempo sino calidad y si una mujer no se siente plena, digamos en su seno familiar, no va a poder brindarle a sus hijos esa plenitud.

-Tuvo la suerte de poder equilibrar ambas tareas

-No me preguntes cómo. Pero si supe hacerlo, estar muy cercana a mis hijos cuando fueron pequeños. para los cumpleaños, por ejemplo. Había noches que me quedaba sin dormir porque mi hijo quería que la torta se la hiciese yo, que los regalitos se los preparara yo, que yo inflase los globos. Y lo hice. Cuando una es joven se puede pasar noches sin dormir.

-¿Fue una mamá presente?

-Si, de hecho sus amigos me recuerdan como la mamá que los llevaba, los traía, como la mamá taxi. No es fácil compatibilizar, pero yo logré hacerlo.

Su relación con Gabriel Fidel, el compañero de fórmula

-¿Cómo se siente con su compañero de fórmula?

-Muy bien, cómoda, nos complementamos bastante bien. Yo tengo un perfil más cercano a la gestión universitaria y él tiene un perfil más del mundo empresario

-También más cercano a la política partidiaria

-Bueno, en realidad yo lo que creo es que él ha tenido la oportunidad de trabajar dentro del gobierno Provincial. lo cual suma mucho a la hora de tener una visión integral de gestionar una Universidad. Nosotros proponemos una universidad abierta muy vinculada al mundo exterior, cercana a la sociedad, buscar conexiones a nivel nacional e internacional, es el modo de crecer y de trabajar con otras visiones.

Uno puede tener una visión del mundo, y cuando se abre, el ampliar con otras visiones es muy enriquecedor.

Gabriel tiene algo extraordinario, en su rol de presidente de la agencia de investigación e innovación de la provincia, tiene grandes vínculos en ese sentido. nos va a resultar fundamental en los próximos años en la universidad.

Esther Sanchez-Gabriel Fidel-candidatos de la UNCuyo.jpg

Proponemos un vínculo muy cercano con los investigadores. Enorme potencial en este sentido, son los investigadores los que nos van a permitir resolver problemas de la sociedad. ¨Plantea que estamos muy alineados con la sostenibilidad, tiene que estar presente, muy presente en todas las actividades que realicemos. Tenemos que ser el faro sostenible de la región. la sostenibilidad no es otra cosa que satisfacer las necesidades del presente sin destruir los recursos

con este pensamiento tenemos que tener en claro que todas nuestras acciones tienen impacto. a tal punto es que el primer objetivo 2030 es un mundo sin hambre, hay muchos investigadores que pertenecen a disciplinas que pueden aportar a esto, las que tienen que ver con salud, ingeniería.

-¿La universidad tiene la obligación de aportar en esto?

ofrecer consolidar transformar un sistema integral salud de toda la comunidad universitaria, organismos damnsu hospital universitario, tiene que ver con un hospital escuela. que sea el laboratorio de los estudiantes que estamos formando para ser buenos profesionales de salud

Queremos que nuestros graduados sean agentes transformadores de la sociedad.