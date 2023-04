El terremoto político en Las Heras aguarda al único que lo puede aplacar: Cornejo

Ese encuentro iba a darse el lunes 27. Esa era la intención del jefe territorial, pero al final no se dio. Y no es el único hecho que puede definirse por la decisión de Cornejo: también para saber qué será del médico después del 10 de diciembre y si lo lleva o no como candidato a vice, uno de los posibles espacios donde lo ubican. Sin embargo, al menos cronológicamente, esa discusión es secundaria: en el medio aparece una preocupación que inquieta mucho más a los lanzados y al propio círculo del intendente: si, al aparecer el ex gobernador, no lo hará con su propio candidato bajo el brazo. En esa hipótesis, el nombre que hace rato viene dando vueltas es el del "Peti", Andrés Lombardi.

Alfredo Cornejo y Daniel Orozco.jpg Cornejo sólo puede llevar dos precandidatos en la boleta única. Es uno de los puntos que inquietan a los lanzados en Las Heras.

Pero no es su única idea y mucho menos, su plan "A". Se sabe que Lombardi acrecentó su espalda en sus años como presidente en Diputados y que ascendió varias líneas en la consideración del líder radical. En el oficialismo lo ven más en un puesto de gestión o bien manteniéndose en la Casa de Las Leyes, antes que yendo a jugar en Las Heras. Cerca de Fabián Tello y Martín Bustos, dos de los precandidatos, casi que respiran aliviados si se termina de concretar que Cornejo no lleve un nombre propio.

"El Peti, para lanzarse acá, ya tendría que haber arrancado hace rato. Lo sabe él y lo sabe Alfredo. Las Heras no es fácil, ni es tan tranquila la elección. Esto no es Godoy Cruz. Lo que va a ocurrir es una instancia de diálogo: una mesa en la que, desde arriba, se vea si hay un candidato al que banque más, o si va por igual con los dos. Por supuesto, escuchando también al Daniel, seguramente", dijeron cerca de los aspirantes. Eso que aguardan, ese cara a cara con el sancarlino, no es menor, porque en la boleta única sólo puede haber dos "intendentes" en la tira que lo lleve a Cornejo. Un tercero podría dejar afuera a alguien, o mandarlo con boleta corta. "Y sería dejarlo casi fuera de combate, tienen que ser dos", lanzaron desde el municipio.

Cerca del senador nacional ya saben que lo esperan y por ahora juegan con los tiempos. Creen que lo mejor sería "no jugársela por ninguno de los dos, e ir por encima", según respondieron a UNO. Un esquema similar al que ha mantenido, por ejemplo en San Rafael, donde ha bancado a Francisco Mondote, a Abel Freidemberg (de su riñon) y hasta a Alfredo Andión, que va por la pata empresaria de Cambia Mendoza.

La interna lasherina: cómo sigue el ring para Tello y Bustos

Son los que pican en punta tras la explosión política de esta semana. Parecen tener una clara delantera, más allá de las intenciones de Francisco Lo Presti (secretario de Obras Públicas) y de Juan Manuel Filice (funcionario de Ulpiano Suarez en Capital). Desde su nuevo lugar, ya alejado de la función, Tello está convencido de dos cosas: de que mide más que Martín Bustos, y de que, si la atención se centra sólo en ellos -y se cierra el círculo para los demás-, la jugada le termina conviniendo.

Fabián Tello oso Alfredo Cornejo.jpg La foto que quiere Tello. Lograr el visto bueno de Cornejo es clave en la interna.

Respecto a lo primero, un encuestador importante contestó esta semana que no tenían mediciones de esa interna porque, a decir verdad, no habían oído hablar de Bustos hasta la semana pasada. Tello entonces se envalentona y apunta a un objetivo central: de nuevo, Alfredo Cornejo. Conseguir que el "ruido" en torno a la intendencia acabe por beneficiarlo del todo, y que entonces sea él el apadrinado por el oriundo de San Carlos. Por ahora, en su círculo entienden que lo ocurrido descomprimió un contexto muy tenso y encima lo desmarcó de la gestión, dándole aire para recorrer por su cuenta. "Encima lo bancan los Parés y los Quevedo, que son históricos del departamento", afirmaron en el municipio.

En ese horizonte, para el "Oso" aparece la necesidad de seguir sumando votos y de llegar como favorito a las dos fechas importantes: el cierre de listas y las elecciones del 11 de junio. Para eso sus colaboradores ya trazaron un posible acto de lanzamiento, que podría ser antes o después de presentar su nombre en la Justicia Electoral. Los lugares sondeados son El Plumerillo o la cancha de Huracán Las Heras, un escenario que ya ha utilizado Orozco antes.

Martín Bustos fue elegido diez días atrás, el miércoles 22. De acuerdo a fuentes cercanas, recién en la mañana de ese día Orozco le dijo que optaba por su precandidatura y no por la de Janina Ortiz, como tanto se especuló. Lo cierto es que Bustos aguardaba estar en la boleta, pero no tan arriba, sino como candidato a concejal -"como mucho, seguir siendo presidente del Concejo", dijeron cerca suyo-. La oferta final fue mucho más tentadora.

También sorpresiva. Bustos nunca, en estos siete años, fue frontman de Orozco. Siempre lo fueron otros: Lo Presti, la propia Ortiz y Tello. Eran los que más hablaban, los que más aparecían, y los "favoritos" a medida que se acercaba la elección. Entre las consecuencias inmediatas de su ascenso político, está el hecho de que su hermano, Guillermo Bustos, haya puesto su propia candidatura en el freezer. "En suspenso", dijeron algunos de los que lo respaldan -entre los que están algunos de los desplazados por Orozco-. Este último no se ha bajado y tiene banque en la UCR departamental, pero parecen pocos avales ante la palabra del intendente y los eventuales apoyos de Cornejo.

bustos martin.jpg Lo Presti, Ortiz, Tello, Bustos y el intendente, Daniel Orozco.

Los otros que no se han bajado son Lo Presti y Filice. Al primero nadie le pidió que decline su candidatura y es un elemento central del gabinete orozquista. Sabe que hoy no tiene el apoyo de la intendencia, pero empuja sus chances a través de los logros de la gestión: las últimas inauguraciones, incluso la de este mismo domingo, dependen -lógicamente- de su área. En cuanto a Filice, todavía se lo ve recorriendo los barrios y este sábado por la tarde, incluso, convocó a un encuentro con la juventud del departamento en un salón de fiestas de calle Sarmiento, cerca de la intendencia.

Los echados de la intendencia

Los primeros "renunciados" fueron dados a conocer públicamente por la prensa. Días más tarde, el jefe comunal sorprendió diciendo que había dos personas más que todavía no se conocían, pero con las que ya se habían comunicado para también desafectarlas del municipio. Entre esos dos nombres, que se mantuvieron vedados algunos días más que el resto, está el de Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal en Uspallata.

El municipio nunca brindó oficialmente una lista, pero se completa, según contaron varias fuentes a UNO, con José María Villavicencio (Desarrollo Social), Romina Ibáñez (vicepresidenta de la UCR de Las Heras), Federico Carrascosa (coordinador de Inspección General), Gonzalo Toledo (subdirector de Gobierno) y Eimi Morales (coordinadora de Desarrollo Social, quien publicó un fuerte descargo en sus redes).

Afirmaron que además se suma Candela Ávila, Reina de la Vendimia de Las Heras en 2020 -viene de Uspallata-, pero otras fuentes del municipio aseguraron que sería reincorporada en breve en su cargo (área de Adultos Mayores) o a otro similar.

Oso Tello.jpg Fabián Tello, el de más conocimiento entre los relegados de la gestión.

A esos expulsados se agrega Jésica Minatel, que no sólo respalda la precandidatura de Tello, sino que había publicado un tuit de Mauricio Ginestar, yerno de Julio Cobos y uno de los primeros despedidos (a pesar de haber sido jefe de campaña del galeno en 2021), allá por fines de febrero. En ese mensaje, Ginestar le hablaba directamente a Orozco y fustigaba contra los que "no saben jugar en equipo". Minatel escribió "así es", acompañando el breve texto. Se sabe que es otra de las echadas. Y podría haber más movimientos en las próximas horas.

Entre los cambios está también el desembarco de Libres del Sur al municipio, más allá de que ya había trabajos en conjunto. El referente de esa fuerza Pablo Bonada fue nombrado en una de estas nuevas esferas de la gestión. Es parte de la estructura que a nivel provincial lidera el senador Ernesto Mancinelli y su nombramiento es otra marca más de cómo se extiende ese partido en los municipios de Cambia Mendoza.

En lugar de Tello estará el ex titular del organismo que otorga licencias de conducir: el ex concejal Matías Mostaccio, que tendrá en su poder un área que aún se está construyendo, y con la palabra "innovación" en el título. Así es como lo ha presentado el propio Orozco, quien dijo que todo el cambio se debió a que algunas carteras "le quedaron viejas a la gestión". Eso, además de las quejas que hubo por parte de los que se quedaron para con los que se fueron. Es decir, adentro, hay quienes avalan la idea de que fue un cambio técnico y no político.

A la cartera de Mostaccio iría personal que responde a Lo Presti en Obras y Servicios Públicos y, posiblemente, funcionarios que estaban bajo el ala de Janina Ortiz. Por ahora no se avizoran contrataciones para llenar esos cargos. Por último, y aunque se espera todavía un remezón más, algunos de los que firmaron una renuncia y se las aceptaron le dijeron a este diario que "el diálogo no se cortó". Dando a entender que las listas, si se confeccionan "bien", podrían amigar a ciertos distanciados.

tuit minatel.jpg El "banque" de Minatel a Ginestar, cuando se fue de la comuna.

La gran Aveiro y el "desplante" a Cobos

Los próximos pasos del intendente no están del todo claros. Dependerán en gran medida de lo que ocurra en Las Heras, de cómo sanen estas heridas de la interna, y de la decisión de Cornejo, que tiene el poder de impulsarlo hacia lugares importantes de su hipotético segundo gobierno. Para estos cuatro años, el médico empuja la chance de ser vicegobernador, aunque en su visita a Canal 7 no descartó poder ir a un ministerio.

En los pasillos de la municipalidad, por otra parte, se empezó a especular con "la gran Aveiro": entre los funcionarios que se rebelaron y se corrieron de vereda, deslizaron que el mandatario podía pensar en ir como primer candidato a concejal. Ganando de esa forma una tracción para su candidato y manteniéndose cerca del Ejecutivo en la comuna. "No sabemos si el palo que tiró el Alfredo en Tunuyán, de que eso era una muy mala jugarreta política, no tenía un segundo sentido que viniera para estos pagos", inflaron.

Es probable que esas elucubraciones sean sólo el resultado de mucha imaginación. Por lo demás, Orozco negó terminantemente que esa idea ronde su cabeza.

El adelantamiento de elecciones hace que el cornejismo, hoy por hoy, esté casi centralmente ocupado en los municipios que desdoblaron, y que no pueda estar tan encima de los que aún deberán esperar unos días más (a pesar de que, entre sus filas, aseguran que el sancarlino se multiplica para apagar todos los incendios posibles y que está viviendo días frenéticos). Hoy, su figura es la que puede apuntalar los sueños de Orozco, tanto de cara a su sucesión como para sí.

cornejo orozco 12.jpg ¿Fórmula 2023? No está descartado el nombre de Orozco para la candidatura con Alfredo Cornejo.

Sobre todo, después del desplante que le hizo en Séptimo Día a Julio Cobos, a quien ya no puede contar entre los aliados, al menos por el momento. En el programa, la periodista Agustina Fiadino le preguntó si, así como "Cleto" lo había bendecido a él en 2015 y había resultado ocho años intendente, no le inquietaba que pudiera pasar lo mismo ahora con Tello.

La respuesta dejó a varios con el tenedor a mitad de camino:

"Cuando nací, el primero que me llamó fue Víctor Fayad. Vino a verme junto con un concejal que ahora es gobernador (por Rodolfo Suarez) y con Enrique Vaquié. Eso fue lo que ocurrió en el primer momento".

¿Pero entonces, no siente que le debe nada a Cobos?, le preguntaron.

"Mirá, yo le debo un granito de arena a todas las personas que participaron de aquel entonces, pero quiero ser realista: El Viti me visitó en 2014 y me impulsó", dijo.

Al otro día, colaboradores del ex vicepresidente no sólo salieron a responder, sino que se tomaron el trabajo de buscar un programa viejo de Séptimo Día en el que el intendente parecía decir casi lo contrario. Es una emisión del 9 de noviembre de 2022, cuando aún se hablaba de su posible candidatura a gobernador. Ahí se le consultó, un poco en broma, si pesaba más un llamado de Cornejo o uno de Cobos.

"Excelente pregunta", concedió Orozco. "Para mí, el padrino, Julio, ha sido un hombre de la política que me enseñó muchísimo. Es uno de los que me pegó el espaldarazo. Fue el que me pegó el espaldarazo, verdaderamente", rectificó. "Y sigue siempre, siempre acompañando. No tengo más que palabras de agradecimiento para él. Es como el padrino, como un director técnico, que lo tenés ahí arriba", lanzó aquella noche.

Este es el video que mandó el cobismo y la respuesta comienza exactamente en el minuto 27.

Las Heras fue, por estos días, un campo minado. Hay clima de desconfianza justo cuando más se cotiza la lealtad. Orozco sabe de recetas -como todo médico- y es probable que ya esté aplicando algunas. De todos modos, la que cura este mal no parece ser tan compleja: hacer que el temblor pase lo más rápido posible y que la gente vuelva a hablar de la gestión, no tanto de rencillas políticas.

