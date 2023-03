Daniel Orozco le bajó el precio a Cobos como su impulsor en 2015: "No fue él, fue Víctor Fayad"

Y entonces, ¿no siente que le debe nada a Cobos?, le consultaron desde la mesa del programa. "Mirá, yo le debo un granito de arena a todas las personas que participaron de aquel entonces, pero quiero ser realista. El 'Viti' me visitó en 2014 y me impulsó, él fue el primero. Recuerdo que la gente me decía: 'no te conozco, pero si te recomienda Fayad, vamos para adelante", agregó el jefe comunal. Por último, remató de forma puntual que su gratitud estaba con el ex jefe capitalino y "con los jubilados", porque afirmó que las claves de su meteórico avance estuvieron en charlas dadas en centros de la tercera edad.

Alfredo Cornejo y Daniel Orozco.jpg Junto a Cornejo. "Lo que me diga Alfredo será lo que haga de mi futuro político", anunció.

Lo dicho se enmarca en un debilitamiento del vínculo con Cobos. El supuesto padrino político -ahora casi negado- fue muy crítico con el intendente: dijo que no podía creer que descuidara tanto la gestión y se dedicara a "perseguir a quienes le habían sido fieles", sobre todo tras el pedido de renuncia a Mauricio Ginestar, que tiene un lazo, además de político, personal con el ex vicepresidente. Además de eso, Cobos fue explícito en su respaldo a Fabián Tello como candidato a la intendencia, y no a Martín Bustos, que es a quien empuja Orozco.

Desmintieron que Cobos lo felicitara por los cambios

El intendente modificó la estructura del municipio: pidió la renuncia a 60 personas y finalmente aceptó las de diez o doce colaboradores. Se dijo (y aún se especula) que tiene que ver sólo con motivos políticos: con qué candidato para Las Heras apoya cada uno - de hecho, el precandidato Tello es uno de los expulsados-, pero Orozco no sólo desmintió que esa fuera la causa, sino que además redobló la apuesta diciendo que el propio Julio Cobos lo había llamado para felicitarlo por esos movimientos dentro de la plantilla.

Según colaboradores del diputado, no fue así para nada: "La libre interpretación de Daniel corre por cuenta suya. El fin de semana, él se comprometió con Telo a que se diera una PASO entre él y su candidato, Bustos. Cancha libre, que compitan y que gane el mejor. El mensaje sólo se refería a ese escenario y absolutamente a nada más. Lo que le mandó Julio se limitó a validar el compromiso para que el 'Oso' pueda competir y no otra cosa", manifestaron.

Julio Cobos y Daniel Orozco. Otros tiempos. Hoy el cobismo está alejado de Orozco respecto a lo que fue su vínculo a principios de la gestión.

¿Qué había dicho Orozco? "Él me escribió un mensaje diciendo que era muy acertada mi decisión, de reestructurar y de haber hablado con Fabián. Yo no peleo, porque para pelearse necesitan dos, y los problemas, en todo caso, se arreglan adentro del vestuario y no afuera. A Tello además lo vas a encontrar en la foto del 2 de abril, que vamos a hacer una inauguración, conmigo y con Martín Bustos, porque son los dos candidatos a los que yo tengo en agenda".

Sobre los echados, Orozco dijo que eran áreas que le estaban "quedando viejas" a su gestión, porque no podía encararse el municipio de la misma forma que en 2015, ocho años atrás. Explicó de esa forma la renovación que, entre otras mutaciones, incorporó al dirigente del PRO Matías Mostaccio. Él será el nuevo secretario de Modernización. El joven, a su vez, no descarta ser candidato a intendente por las filas amarillas.

El futuro político de Orozco

El intendente no tiene claro qué va a hacer después de que deje su cargo a principios de diciembre. A priori, lo que dijo es que estará volviendo a la medicina, aunque no aparece como un escenario demasiado probable para los que analizan su presente. Se ha hablado bastante de una posible candidatura como vice de Cornejo, pero el senador nacional no largará prenda sobre eso hasta el filo del cierre de listas. Eso, sumado a que en la UCR están intentando impulsar a una mujer para el cargo, y el propio sancarlino tiene en esa lista dos o tres nombres a los que respeta.

orozco 7d.jpg En 7D, Orozco volvió a marcar su deseo de ser vicegobernador.

"Hoy le cierro la puerta a algunas cosas, salvo que venga Alfredo y me lo pida, que me diga que me necesita tal o cual tarea", reafirmó. Y dijo también que no le disgustaría estar en un ministerio en el caso de que hubiese nueva victoria del oficialismo. Sólo apuntó que necesita desafíos en la política y que en torno a eso está la clave de sus próximos meses.

Respecto a Cornejo, nunca especificó si el candidato a gobernador le dio la bendición a su delfín, Bustos. Sólo dio a entender que se había hablado de ese nombre, pero que la cabeza del frente está puesta, por ahora, en las elecciones desdobladas del 30 de abril. "Ya llegará el tiempo de Las Heras, como llegará el tiempo de Guaymallén y de tantos otros departamentos en los que hay que tomar decisiones", marcó.

