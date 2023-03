Tello habló de "tragos amargos que no deben impedir la unidad" y confirmó su candidatura en Las Heras

En diálogo con UNO, el "Oso" comentó: "El decreto dice que hasta el 31 de marzo yo estaré en mi puesto, luego será hora de concentrarse en trabajar más que nunca junto a los vecinos".

Fabián Tello oso Alfredo Cornejo.jpg Fabián Tello confía en que la candidatura a gobernador de Alfredo Cornejo contribuirá a "ordenar" al oficialismo provincial.

-Estuvo muy cerca de Orozco y por momentos parecía su escudero. Ahora lo removieron de su cargo ¿Lo interpreta como un gesto de ingratitud?

-Milito hace 35 años; empecé cuando yo tenía 15. He sido presidente del partido en Las Heras, he sido concejal, he ganado y perdido elecciones. Desde hace 8 años empezamos esta tranformación con el intendente y sé que, más allá de los lugares que ocupemos, el eje está en trabajar junto a los vecinos...

-Pero mientras usted lleva décadas militando, una figura relativamente nueva, como Orozco, toma decisiones drásticas...

-Y el intendente está en su derecho. Son decisiones que toma quien gestiona y hay que entenderlas. De todos modos, si las encuestas muestran que los lasherinos me conocen es porque siempre estuve en el mismo lugar. A veces aparecen, como ahora, tragos un poquito amargos. Son piedras que uno tiene que saltar y seguir. Sobre todo, porque uno vive la política como vocación de servicio.

-¿Cómo quedó su relación con Orozco?

-Bien, pudimos dialogar sobre mi salida en buenos términos. Ahora yo pienso en el futuro y en que el gobierno que venga nadie debe estar excluido. Tenemos que estar todos juntos después de los desencuentros que podamos haber tenido. Hoy el radicalismo tiene a un candidato a la gobernación claro que es Alfredo Cornejo; y los debates departamentales los podemos resolver entre lasherinos.

-Entonces es cierto que, si bien usted habla de una salida consensuada, hubo algunos desencuentros ¿Quiénes fueron, a su criterio, los responsables de esa situación?

-A lo mejor tenemos culpa todos. Es un sistema que se ve en otros departamentos también, con diferencias y debates; pero son diferencias subsanables. Lo que pasó fue que en Las Heras se había armado algo muy muy grande...y creo que con esto vamos a descomprimir...

Un referente del PRO quedó a cargo de una nueva dirección

Mientras Orozco decidía eliminar la Secretaría de la Intendencia que comandaba el radical Tello, creó la Secretaría de Modernización, Tecnología e Industria del conocimiento y se la encargó a Matías Mostaccio, referente del PRO que hasta ahora estaba en el área de Licencia de Conducir.

Movió a un radical y potenció a un PRO: Tello no se mostró contrariado por semejante gambito. "Hay que recordar que somos un frente y desde siempre tratamos de fomentar mesas de diálogo entre el radicalismo y otras fuerzas. Son espacios que no hay que perder", interpretó.

Por lo demás, en la medida en que avanza el año electoral los candidatos se multiplican por todas partes ¿Qué cree que puede ofrecer Tello en relación con los demás? "En los últimos 8 años estuve las 24 horas dedicado a la gestión. A eso se le suma una vida trabajando en equipo y recorriendo barrios. Si no tenés eso, desconocés el dolor que transita tu pueblo y es muy dificil la conducción", justificó.

