El peronismo se reagrupa en Las Heras y prepara a sus candidatos aprovechando la interna radical

Esas palabras fueron dichas por un referente ineludible del PJ lasherino. Además de considerar el efecto que pueden tener las Primarias (hasta ahora entre el "Oso" Fabián Tello y Martín Bustos, pero con dos nombres más en el medio), también entienden que los ocho años de gestión pueden traerle un desgaste a Cambia Mendoza que haga al votante volver a pensar en el peronismo como una chance válida.

Adriana Cano senadora.jpg La senadora Adriana Cano, una de las que está en competencia.

No hay muchas encuestas. Los que miden son Roberto Stahringer, de Sociolítica, Santiago Alé y dos o tres más. Suelen ser pedidas, como en todos los reductos, por los que tienen aspiraciones. En las del primero, que no se dieron a conocer pero llegaron a manos de referentes días atrás, detrás del favorito -Tello- aparece Gallo, el delegado regional de ANSES. Afirman que esas mediciones fueron pedidas por el propio oficialismo.

Gallo aparece con 24% de intención de voto y 28% de nivel de conocimiento, en parte empujado por su labor en el aparato de seguridad social. Su perfil se levantó en los últimos días, y ya ha dicho públicamente que no tiene otra meta política a corto plazo que no sea conducir el municipio. A pesar de su cercanía con el kirchnerismo, dos elementos llevan a pensar que su camino interno no está tan allanado: que no ha habido grandes loas de Anabel Fernández Sagasti hacia él en el último tiempo, y que en la rama K del departamento ya hay reuniones que apuntan a otros nombres propios.

► TE PUEDE INTERESAR: El terremoto político en Las Heras aguarda al único que lo puede aplacar: Cornejo

Reuniones de Unidad Ciudadana para encontrar candidato

Esa rama K se reunió el jueves por la tarde, justamente después de la última aparición mediática del intendente de Las Heras, Daniel Orozco. Estuvieron el propio Gallo, la senadora Adriana Cano, el diputado Néstor Márquez, el empresario Jorge Pandolfino; Martín Gómez, titular de la UDAI de ANSES en el departamento, y Sonia Carmona, funcionaria del Centro de Articulación de Desarrollo Social en la provincia, además de concejales y otros referentes.

De ellos, Pandolfino es el único que no viene de la política, siempre se mantuvo en la actividad privada, aunque cercano al movimiento peronista. Es probable que, en el clima de desencanto, esa característica pueda jugarle a favor: "Siempre acompañé pero no podía involucrarme más. Hoy tengo el tiempo y las ganas para hacerlo. Podemos ganar Las Heras, pero tenemos que ir todos juntos", dijo a UNO.

image.png Pandolfino. No viene de la política y aspira a que eso sea parte de su capital en la campaña.

Lo que aseguran es que hay que ver qué hace el ciurquismo, que tiene en Las Heras al epicentro de su bastión, y si ese sector decide respaldar a un único nombre o si avanza impulsando a alguien más. En esa ecuación, hasta hace meses se medía a la diputada provincial y esposa del ex vicegobernador, Verónica Valverde, aunque también suenan dos nombres más: los legisladores Márquez, que viene del riñón de Guillermo Amstutz. y Cano, de perfil levantado en los últimos días por haber impulsado el proyecto de "Ley Agustina".

"Fue para empezar a aprovechar y fortalecer el frente interno desde ahora. Proponer canales de participación y empezar a escuchar ideas que queden plasmadas en una plataforma de campaña", dijo uno de los que estuvieron presentes . Es la primera de varias, que se repetirían a lo largo de las próximas semanas, al menos una vez cada siete días y hasta el cierre de candidaturas del 22 de abril.

El peronismo ya ha tomado una decisión y es que, si hay una interna para la gobernación, sí o sí tiene que haberla también en la comuna. Eso implica que haya por lo menos dos precandidatos a intendente, aunque en realidad el aumento de nombres es brevemente exponencial y podrían ser más: "Como cada aspirante a gobernador puede llevar dos a intendente, entendemos que estaríamos hablando de cuatro posibles nombres", dijeron desde Unidad Ciudadana.

Néstor Márquez legislatura diputado.jpg Néstor Márquez, diputado provincial.

Esa expresión no es menor. En Las Heras lleva las de ganar, y de hecho, no hay una sola banca dentro del Concejo Deliberante que no esté ocupada por dirigentes de esa falange kirchnerista: los tres -Nahuel Aise, Raúl Severino y Cecilia Pérez- provienen de ese espacio.

► TE PUEDE INTERESAR: Los metejones del peronismo mendocino: enamorar, llenarnos la heladera y caminar la Provincia

Elecciones en Las Heras: un candidato que vuelve y un referente popular

Diego Martínez Palau es otro de los formalmente lanzados a competir. Ha invertido en propaganda y su nombre viene sonando desde hace varios días. Está impulsando un frente que pueda tomar a figuras no necesariamente peronistas y que se llama Diálogo Plural, aunque algunos lo referencian cerca de la expresión que armó Guillermo Carmona y que en otros reductos (Guaymallén, por ejemplo) competirá como Alternativa Peronista.

Mendoza – 27/05/2015 – Diego Martinez Palau – Foto: Horacio Altamirano Martínez Palau impulsa "Diálogo Plural".

Tiene el nivel de conocimiento que le dio ser cuatro años ministro de Transporte en la gestión de Francisco Pérez (además de otros cuatro en el mismo área junto a Celso Jaque). A eso se suma que ya ha buscado ser intendente y que fue candidato a vicegobernador con Adolfo Bermejo en 2015. Es decir, tiene lo que en el mundillo político se pondera como "varias campañas encima", lo cual otorga una popularidad posiblemente útil.

Por último, se considera a Daniel Urquiza, referente del Movimiento Evita y delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Lanzó su candidatura en enero, apostando a ponderar los recursos naturales, el capital de trabajo y los paisajes del departamento. Hasta el momento, sus aspiraciones se mantienen, pero no se sabe cómo podrían quedar configuradas dentro de la PASO peronista.

► TE PUEDE INTERESAR: Cinco candidatos del PJ se disputan la candidatura a la intendencia de Las Heras