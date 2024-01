El ministro de Educación adelantó que analiza nuevos ítems para el salario docente

"La idea es revalorizar a los educadores considerando el esfuerzo por formarse y capacitarse", adelantó el ministro.

Eso implica que en breve podrían añadirse nuevos ítems al polémico ítem aula, que con el paso del tiempo -inflación mediante- ha perdido peso relativo en lo que ganan los maestros y profesores.

"Sin duda es preciso mejorar salarios, pero no hay mucho que podamos hacer cuando a nivel nacional hay índices inflacionarios que como gestión provincial se nos escapan. La paritaria irá regulando eso en relación a los recursos con los que cuenta Mendoza. A la vez, hay una paritaria no salarial en la que sí tenemos para trabajar, porque contiene elementos útiles para mejorar la calidad educativa", consideró el entrevistado.

Un año difícil

Pero García Zalazar tiene además otras preocupaciones. Como responsable del sistema educativo mendocino, que abarca a unos 500.000 alumnos sumando todos los niveles, la gestión estatal y la privada, sabe que las aulas son uno de los sitios donde más pegará el aumento de la pobreza.

En ese sentido, el ministro garantizó que en las escuelas mendocinas no disminuirá la asistencia alimentaria, y confirmó que actualmente se ofrecen diariamente 230.000 desayunos y meriendas y 63.000 almuerzos en los establecimientos de la provincia.

-En diciembre, la inflación superó el 20%, y se espera otro tanto en enero. En el medio, a usted le tocó asumir en una de las áreas más sensibles al contexto social ¿Se cuestionó en algún momento el haber agarrado esta papa caliente?

-No me lo he replanteado, trato de no hacerlo. Lo cierto es que hace mucho tiempo que trabajamos en la gestión pública y en política, así que todo esto tiene una cuota de desafío importante. Veremos cómo le buscamos la vuelta.

-¿Pero se esperaba este contexto?

-Sabíamos que ganase quien ganase la elección nacional se iba a venir un entorno dificilísimo.

-¿Y qué actitud ha visto en el gobierno de Javier Milei?

-El 21 de diciembre, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, nos dijo que no iba a haber recortes y que no existiría ningún intento de arancelamiento ni de paso a un sistema de vouchers, temas que en algún momento se habían tocado en campaña. Con esa definición pasamos al tema siguiente: ¿cuánto presupuesto y qué programas van a llegar a la provincia? Hasta hace algunos meses, muchos de esos programas llegaban o tarde o ni siquiera sabíamos si iban a llegar. Un ejemplo: hay uno que se relaciona con la alimentación en las escuelas, pero representa menos del 10% de la comida que se destina a las instituciones.

Tadeo García Zalazar 6.jpeg García Zalazar en su austero despacho. El único "lujo" de la sala es un aire acondicionado. Cristian Lozano/Diario UNO.

-¿Y les dieron precisiones sobre lo que pasará con esos programas?

-Aún no. El 12 de febrero tendremos otra reunión con el Consejo Federal de Educación y ahí esperamos tener más datos.

-De todos modos, esa promesa de "no hacer recortes" puede implicar que se congelen los fondos.

-Puede ser que en términos nominales se envíe desde la Nación lo mismo que en 2023, lo cual en lo concreto representaría un recorte del 50%. Insisto: todavía no tenemos ninguna precisión sobre esto. Por otro lado, queremos ver qué ocurre con la Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso, porque eso va a adaptar el cumplimiento 2024 del presupuesto nacional. Todos los ministros de Educación de todas las provincias estamos con esta preocupación.

Mendoza da 230.000 desayunos y meriendas y 63.000 almuerzos por día. ¿Va a alcanzar eso en los próximos meses, en caso de que se dispare la pobreza?

-Hay un plan para que eso se mantenga a rajatabla y no disminuya. Esas cifras, además, implican que existen en Mendoza 200 escuelas que tienen jornada extendida. Si se garantizan los fondos nacionales, nosotros teníamos la idea de aumentar la jornada extendida en unas 50 escuelas más. Pero de nuevo: eso lo vamos a definir después del 12 de febrero. Por ahora lo que está garantizado es mantener lo del año pasado. Si vos me preguntás si es suficiente o no, la verdad es que no lo sé. En principio sabemos que la demanda es creciente y nada indica que la economía vaya a mejorar en el corto plazo.

-Otro fenómeno que se da durante las crisis es la deserción educativa ¿Qué ideas tiene para afrontar eso?

-La deserción depende de la modalidad, la orientación y el nivel que contemples. Y hay que tomar el análisis por cohorte. Es decir, de todos los chicos que empiezan hoy primer año, ¿cuántos terminan en tiempo y forma? Desde ese punto de vista, la deserción o el desgranamiento en las escuelas secundarias de Mendoza ronda el 60%.

Entonces estamos barajando, por ejemplo, la posibilidad de que exista una titulación intermedia en las escuelas técnicas, que tienen 6 años a raíz de una ley nacional. Nosotros hemos planteado que antes de esos 6 años se les otorgue a los estudiantes un certificado de los conocimientos adquiridos hasta ese momento.

-Eso podría servir como incentivo para seguir y además abriría algunos caminos en el mundo laboral...

-Lo mismo ocurre con los terciarios. Estamos buscando formas de que existan titulaciones intermedias. Y que si alguien quiere hacer un curso, supongamos, de mecánica automotor, le podamos certificar esa experiencia como parte de su formación, para que le sirva como crédito si después quiere seguir una tecnicatura. La UNCuyo está avanzando en ese sentido y hemos tenido reuniones con sus autoridades para que los estudios se reconozcan en uno u otro ámbito.

-A la vez, hay un problema a la hora de prestigiar el estudio y el trabajo. Hoy muchos jóvenes ven más factible ser campana del narco barrial que conseguir un empleo en blanco.

-Esa es una batalla que no es sólo de la escuela. Hay que trabajar socialmente cuáles son las cosas que se valoran y no se valoran, adentro y fuera del aula. Eso es una lucha no sólo educativa en sentido estricto, sino un asunto moral y ético que involucra, por ejemplo, a lo que pasa en los hogares. Por citar un caso: a veces se cuestiona el modo en que se utiliza la tecnología en las escuelas. Pero si en las casas los padres usan el teléfono de cualquier forma, luego es complicado que el hijo utilice el celular de otra manera. Por eso hay que trabajar mucho con las familias y con los padres.

-Eso se contradice con la idea de que se puede digitalizar todo en materia educativa. Evidentemente, hay un factor humano, de contacto directo, que sigue siendo fundamental.

-El otro día estuvimos con Paula Savio, que fue reconocida por Clarín con el premio "Docentes que inspiran". Ella hizo un trabajo de lectura con chicos de segundo grado en el que una vez por semana, los viernes, se integraba a la familia en una actividad compartida. Sus resultados han sido extraordinarios. Los chicos leen mejor y herramientas así impactan también en el entorno.

-No obstante, hay quien insiste en que hay contenidos que podrían darse íntegramente online. Es lo que algunos afirman respecto a la modalidad de Jóvenes y Adultos, donde los estudiantes son mayores.

-El principal argumento para cuestionar a algunos CENS no es la presencialidad o no sino la falta de matrícula. Tenemos que hacer que los CEBJA y los CENS sean atractivos y se llenen de alumnos. Lo que pasa, y lo voy a decir directamente, es que en una época se abrieron un montón sin ningún tipo de estrategia, sólo para ubicar a militantes.

En muchos de esos CENS los que estaban a cargo de las materias ni siquiera tenían título habilitante. Por supuesto, hay muchos CENS que son buenos y tienen matrícula. Si existen CENS sin inscriptos, hay que preguntarse si están bien ubicados o qué es lo que ocurre. Antes eso podía pasar desapercibido. Ahora, con el GEM, los datos estan ahí.

Tadeo García Zalazar 5.jpeg El ex intendente de Godoy Cruz ahora es ministro de Educación. Cristian Lozano/Diario UNO.

La meta de cruzar los datos educativos con los de Salud

-Hablando del GEM: usted dijo en diciembre que se buscaba integrar ese registro digital con las historias clínicas de los chicos mendocinos. ¿En qué instancia está ese proceso?

-Estamos avanzando y es uno de nuestros objetivos. La interoperatividad del GEM nos va a permitir cruzar datos como el peso y talla de los chicos y su libreta sanitaria con sus calificaciones. Sabremos su estado de salud y si cuentan o no con un almuerzo en su escuela. Todo eso nos permitirá evaluar dónde precisamos jornadas extendidas u otras mejoras. En la provincia tengo entendido que hay 400.000 historias clínicas cargadas y de ellas al menos 100.000 son de niñas y niños. Un número interesante para empezar esta coordinación.

García Zalazar cofirmó asimismo que, gracias al GEM, todos los años se interviene sobre menores que faltan a la escuela durante más de 30 días. "Mediante un sistema de alertas, hay entre 100 y 200 chicos por ciclo lectivo que son asistidos. Allí se da intervención a asistentes sociales y se los visita en sus casas", resaltó.

Infraestructura

A fines de 2023, García Zalazar destacó en "Séptimo Día" (Canal 7) que durante 2024 se destinarían $13.000 millones a mejoras en la infraestructura escolar.

En la charla con Diario UNO enumeró los avances: "Ya hay $3.000 millones que están en ejecución y terminarán de utilizarse a fines de febrero, con obras en 89 escuelas. Y vamos a estar licitando en un mes al menos $6.000 millones más. Es decir que al mes de marzo vamos a tener más del 50% de ese dinero o adjudicado o en ejecución".

Como complemento, el ministro planea pintar al menos 300 escuelas, con el horizonte de alcanzar las 600 en los meses siguientes. Y, a la vez, piensa completar las instalaciones de internet para 1.000 escuelas.

"Ya hay 700 que tienen conexión. Queremos llegar a 1.000", insistió. Si se contempla que en la provincia hay unas 1.800 instituciones que funcionan en 1.354 edificios escolares, el número no es menor.

Tadeo García Zalazar 4.jpeg Muchos desafíos afronta García Zalazar. Cristian Lozano/Diario UNO.

-Yendo a asuntos más pedestres. ¿Es cierto que las escuelas casi no reciben dinero para insumos de limpieza?

-Eso es un mito. De hecho está depositado el fondo que se llama Inicio de Clases, que implica entre $300.000 y $600.000 por escuela. Si faltase algún insumo para limpieza o reparación, la directora puede comprarlo con ese dinero y luego hacer una rendición.

Más tarde, el diálogo discurre por otros cauces. La cultura, las infancias. En próximas notas, este diario abordará esos ámbitos y lo que representan como desafío para uno de los nuevos "superministerios" que tiene la provincia.

