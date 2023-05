El ítem aula se consolidó como uno de los temas de la campaña y también sumó a Petri y Carmona

Ya a fines de abril otro precandidato a la gobernación, Omar Parisi (del ala más "kirchnerista" del PJ) aseguró que si llegaba a ganar pasaría el mencionado ítem al sueldo básico, dejando sólo al presentismo para controlar las ausencias de los trabajadores de la educación. De a poco se fueron sumando más voces con distintos prismas.

Será porque los docentes representan al gremio más numeroso de la provincia y han demostrado tener un voto fluctuante: se trata de un colectivo capaz de votar a Cambia Mendoza en las generales mientras elige al kirchnerismo -Carina Sedano- o a un hombre de izquierda -Sebastián Henríquez- como autoridad gremial del SUTE.

Esa oscilación los ubica como una laguna vacante donde ir a pescar votos de cara a los comicios.

marcha estatales ate sute paro docente (42).jpeg El ítem aula ha contribuido al descontento entre numerosos docentes de Mendoza. La imagen muestra una de las marchas que se suscitaron en los últimos años. Foto: Martín Pravata

El gobernador también se metió

El miércoles, en efecto, Patricia Giménez -que es docente jubilada y acompaña a Petri como precandidata a vicegobernadora en la interna de Cambia Mendoza- admitió que "hay que construir sobre el error" y que haría modificaciones al polémico apartado salarial que se implementó en 2016, cuando Alfredo Cornejo estaba al mando del Ejecutivo.

"Hay que revisar el ítem aula porque hay muchas quejas. Acá hay una herramienta que ha sido muy valiosa en muchos casos, pero que ha cometido inequidades. Por ejemplo, un docente que tiene una conjuntivitis virósica -que no debería estar en el aula-, por no perder el ítem aula va a la escuela, y es peligroso para él, para los chicos y para el equipo", recalcó Giménez durante su participación en el programa Séptimo Día (Canal 7).

Patricia Giménez 1.jpg Patricia Giménez (UCR) en Séptimo Día.

Pocas horas después, el gobernador Rodolfo Suarez le respondió a ella y a todos los que se vienen refiriendo al asunto. El mandatario habló de "frases vacías" y acusó a los críticos de no especificar qué aspectos puntuales revisarían.

A su vez, Guillermo Carmona le retrucó a Suarez: "Es falso lo que ha dicho el gobernador sobre nuestra posición respecto al 'ítem aula'. Vamos a dejarlo sin efecto, incorporándolo al salario docente. Lo expliqué claramente en Séptimo Día".

"El éxito no se puede construir sobre la salud de los trabajadores de la educación" (Guillermo Carmona) "El éxito no se puede construir sobre la salud de los trabajadores de la educación" (Guillermo Carmona)

Y reforzó: "El ítem aula no es una política exitosa, como dice el gobernador. El éxito no se puede construir sobre la salud de los trabajadores de la educación. La supuesta mejora del nivel de ausentismo es un disfraz estadístico para justificar esta medida de disciplinamiento. El control estricto del cumplimiento del deber laboral debe hacerse mediante una adecuada auditoría, no con la penalización salarial, porque (...) el deterioro salarial tiene graves consecuencias en la calidad educativa".

guillermo carmona.jpg El precandidato Guillermo Carmona (PJ) también pasó por Séptimo Día.

Carmona mencionó, además, que existen cada vez más cargos sin cubrir en el sistema educativo de Mendoza, en una semana en la que trascendió que algunas escuelas han hecho más de 20 llamados para convocar a docentes sin que aparezcan los interesados.

Aquí, un ejemplo de los llamados sin respuesta:

secretario Mike.jpg Un ejemplo de llamados a los que nadie se presenta que compartió esta semana el conocido "influencer docente" Secretario Mike. El ítem aula y la merma del salario real han hecho que las escuelas sean menos atractivas como espacio laboral.

En la vereda de enfrente, en el oficialismo subrayan que más allá de los descontentos, el ítem aula colaboró para que los niveles de ausentismo entre profesores y maestros bajara del 15 o 20% al 5%, equilibrándose con los promedios del sector privado.

Petri: "Hay que revisar el ítem aula"

En las últimas horas fue Luis Petri, quien saldrá a competirle a Cornejo la candidatura a gobernador, quien detalló lo que hará en caso de que le toque asumir como gobernador de Mendoza.

Petri aseveró: "Creo que una de las cuestiones que tenemos que revisar es el ítem aula, que generó fuerte resistencia por parte de los docentes".

Luis Petri tomando mate.jpg Luis Petri y Patricia Giménez saldrán a disputarle la interna de Cambia Mendoza a la dupla Alfredo Cornejo-Hebe Casado.

A horas de volver a comprometerse con la periodista Cristina Pérez, el precandidato admitió -durante una entrevista que publicó Infobae- que el ítem funciona como "sistema de control de ausentismo" y que "tiende a evitar las avivadas".

Pero matizó: "Ese sistema de control de ausentismo no puede ser el eje de la política educativa. Esto repercutió negativamente en los docentes provinciales y creo que hay que ajustarlo, hay que reparar las injusticias junto con los docentes, sentados en la mesa. Hay que recomponer la relación con los docentes en la provincia de Mendoza, porque está rota".

"No se va a poder mejorar la calidad educativa ni luchar contra la deserción escolar si no está como un aliado el docente. El maestro es el que hace el milagro educativo en el aula y tiene que ser un aliado insustituible a la hora de garantizar calidad educativa, luchar contra la deserción escolar y enfocar una educación para el trabajo", resumió.

