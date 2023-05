La invasión de chilenos en Mendoza ya se trasladó a farmacias, peluquerías y centros de estética

►TE PUEDE INTERESAR: La inflación en Mendoza fue del 8,9% en abril y es la más alta de los últimos 32 años

PERFUMERIA.JPG Los perfumes son uno de los productos más elegidos por cientos de chilenos que llegan a Mendoza.

Sin embargo, Valestra aclaró que el aumento del consumo no ha afectado la normal provisión de los productos, que no hay peligro de desabastecimiento y que los precios tampoco aumentaron como consecuencia de la demanda. Además, destacó que a los extranjeros no les expenden medicamentos de venta bajo receta porque necesitan una prescripción médica y deben hacerse ver con el especialista.

Por otro lado, los tratamientos oftalmológicos y odontológicos en Mendoza no son elegidos por los chilenos. "No hemos observado ningún incremento de extranjeros en Mendoza", dijo el reconocido oftalmólogo Roger Zaldívar.

En tanto, Alejandro Kalbermatten, presidente del Círculo Odontológico de Mendoza, sostuvo que "no hay movimiento en el ámbito odontológico".

Peluquería y estética, los servicios elegidos por los chilenos

Estela Morán, encargada de los reconocidos salones de peluquería LeoCut, dijo que siempre han sido elegidos por las chilenas porque la peluquería de buena calidad allá es muy cara y ahora con el cambio les conviene mucho más.

"Tenemos mucha demanda, sobre todo el fin de semana, las clientes que nos conocen sacan un turno con anticipación por la web porque sino deben esperar el lugar según la demanda. El gasto promedio es entre $20.000 y $30.000 y en general se hacen mechas en el cabello", comentó.

peluqueria El gasto promedio de las chilenas en peluquería es entre $20.000 y $30.000.

Grisel Villegas, dermocosmiatra y la dueña de una conocida estética, explicó a Diario UNO que últimamente han preguntado mucho por los valores, pero observa la misma cantidad de extranjeros que consumen sus servicios.

"En la estética tenemos muchos pacientes chilenos, de Estados Unidos y Europa que vienen a Mendoza a realizarse tratamientos de incumbencia dermocosmiatra y médica. Siempre ha sido mucho más económico en Argentina que fuera del país a pesar de trabajar con los mismos insumos que son importados, pero les conviene por el cambio del dólar, aprovechan, viajan, conocen y se realizan tratamientos estéticos", dijo Grisel.

La profesional dio un detalle de los servicios más consumidos por los extranjeros, de tratamientos de incumbencia médica se realiza mucho botox en frente, patas de gallo y entrecejo que tiene un costo desde $60.000, relleno de labios con ácido hialurónico que vale $65.000 y mesoterapia facial, tensora es la que más realizan y cuesta $40.000.

Además, se realizan tratamientos de incumbencia dermocosmiatra como láser que se trabaja con una máquina de fotorejuvenecimiento que ayuda con las manchas y el aspecto de la piel, cada sesión cuesta desde $4.500 y peeling desde $3.000.

Grisel Villegas, dermocosmiatra y la dueña de Estetica Integral Mendoza,.jpg La dermocosmiatra Grisel Villegas dijo que en Argentina los tratamientos estéticos siempre fueron más económicos que en el extranjero. Foto: @esteticaintegralmendoza

