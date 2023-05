La radical Patricia Giménez también prometió que cambiará el ítem aula si llega al Gobierno.

Giménez, que fue diputada nacional y embajadora argentina en Costa Rica en la gestión de Mauricio Macri, se alejó de la política para terminar jubilándose como directora de un colegio de El Carrizal, en la zona rural de Luján.

Según contó, en ese regreso a su carrera docente pudo ver que aquel ítem aula que creó por ley Alfredo Cornejo, tiene puntos flacos que habría que corregir.

"Por ejemplo un docente que tiene una conjuntivitis virósica que no debería estar en el aula, por no perder el ítem aula va a la escuela, y es peligroso para él, para los chicos y para el equipo. Y a veces es por la incapacidad del sistema de controlarlo, porque realmente es una causa por la cual no debe estar en la escuela. Esos casos en que se generan injusticias los debemos revisar", reforzó la precandidata.

Patricia Giménez en Séptimo Día.JPG

Como contrapartida adelantó que su espacio trabaja como propuesta de campaña avanzar con un ítem calidad educativa, que propone que el docente que se capacite tenga un reconocimiento salarial por esa capacitación.

Dos precandidatos del PJ prometen erradicar el ítem aula

En modo campaña, es claro que gran parte de los candidatos a la gobernación están tentados en conseguir el voto de los docentes mendocinos, que representan algo así como unos 60.000 sufragios, según los que están representados en el SUTE.

Por eso, entienden que prometer cambios en el discutido ítem aula es una forma de seducir a aquellos trabajadores de la educación.

guillermo carmona.jpg Guillermo Carmona, precandidato a gobernador por la lista peronista Mendoza Avanza, propone que el ítem aula se sume al básico docente y que haya otros controles del ausentismo, sin sancionar al que se toma licencia por enfermedad. Martín Pravata

De hecho, el mismo Guillermo Carmona, líder de la lista peronista Mendoza Avanza y precandidato a gobernador, aseguró que las gestiones gubernamentales de Alfredo Cornejo, de Rodolfo Suarez "y de De Marchi que ha sido copartícipe y cómplice, han estigmatizado a los trabajadores estatales, a los docentes y a los médicos", remarcó en Séptimo Día.

De ejemplo citó el discutido ítem aula: "ha sido una medida de disciplinamiento, y hay que terminar con ese factor de presión. Por eso vamos a incorporar eso al sueldo del trabajador, sin otra condición que la de cumplir con sus funciones. Controlando la prestación del servicio de trabajo de aquellas personas que piden una licencia por una razón de salud. No puede ser que haya un castigo salarial al que se enferma", remarcó.

En esa misma línea, el kirchnerista Omar Parisi también prometió que si llega al sillón de San Martín pasará el ítem aula al básico de los docentes, y que dejará sólo el ítem de presentismo para controlar el ausentismo docente.

“Yo fui uno de los que votó en contra el ítem aula y teníamos razón en hacerlo. Ahora lo vamos a revisar, pero no de espaldas con los docentes, sino que vamos a dialogar en una mesa. Creo que hay que pasarlo al básico y dejar solamente el tema del presentismo como control de ausentismo", marcó en su momento el precandidato de la lista Ahora Peronismo.

Para reforzar su propuesta, el lujanino lanzó: “No se puede estar castigando a quien está con enfermedades, con enfermedades terminales, no se puede vivir con la soga al cuello. Lo primero que hay que hacer es discutirlo”.