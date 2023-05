Guillermo Carmona, duro contra La Cámpora: "No me siento conducido por Cristina Kirchner"

"No me representa Cristina. Al menos al día de hoy, pero respeto mucho las gestiones que hizo como presidenta y el hecho de que logró que volviera a haber un gobierno en la Argentina de matriz justicialista", dijo el ex diputado nacional, invitado a Séptimo Día, el programa político de Canal 7. "Yo lo que soy es 'nestorista'. Siempre lo fui, y con orgullo puedo marcar que fui uno de los fundadores de esa línea política aquí en la provincia. Marcó, y además aseguró que el Frente de Todos va hacia una PASO, con "buenos candidatos" para elegir.