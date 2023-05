Vaquié reveló que Mendoza licitará el dique El Baqueano a pesar de la demanda de La Pampa

Baqueano.jpg El dique El Baqueano, se proyecta sobre el río Diamante, en San Rafael.

El funcionario mendocino justificó esa decisión del gobernador Rodolfo Suarez de avanzar con la obra que se proyecta en el río Diamante basándose en dos ejes clave: el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, también cuestionó ante la Corte un dique de San Juan (muy similar al mandocino) y el tribunal nunca se expidió; y por otro lado, sobre el río en el que se planifica el dique no existe un comité de cuenca que exija que las provincias por las que pasa ese río estén de acuerdo, o fije un arbitraje presidencial.

"Uno puede buscar el paralelismo con San Juan. En el 2018, cuando el gobernador (Sergio) Uñac anunció la obra de El Tambolar, Ziliotto hizo un amparo ante la Corte Suprema y eso no ha tenido ningún curso hasta el presente. La Pampa hizo un escandalete igual a este y la obra se licitó en 2018 y en el 2019 se firmó contrato con la UTE que hoy está construyendo la obra de El Tambolar y se sigue construyendo y la Corte todavía no ha dicho nada sobre la presentación de La Pampa", puntualizó el ministro mendocino.

El paralelismo que plantea Vaquié se sostiene además en la gran similitud que se da entre el dique sanjuanino El Tambolar y El Baqueano: la obra que se construye en San Juan también se hizo entre dos diques, por lo que no afectaría el caudal del río que llega a La Pampa, que es justamente lo que se planea hacer en San Rafael.

"Acá no hay un comité de cuenca como en el caso de Portezuelo del Viento"

El ministro de Economía mendocino también resaltó que otra de las razones que llevan al gobierno a avanzar con la licitación de El Baqueano es que -a diferencia de lo que ocurre con el río Colorado- en el Diamante, donde se planifica hacer el futuro dique, no existe un comité de cuenca como el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado que integran las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza, por las que pasa el río.

"La cuenca del Río Colorado tenía una ley nacional que creaba un reglamento que decía que las provincias se tenían que poner de acuerdo, y si no era así el presidente era el que decía qué provincia tenía razón. Eso pasó con Portezuelo del Viento con el presidente Fernández que dejó frenada la obra. Acá no hay una ley nacional que cree el comité de cuenca, ni para el Desaguadero, ni para el Diamante, y por tanto no habría tampoco mandato nacional", comparó Vaquié.

Proyecto El Baqueano

En base a esos dos argumentos, en el Gobierno creen que la Corte Suprema no se expediría en el corto plazo sobre la demanda del gobernador Ziliotto, y por tanto avanzarán con la licitación y los estudios ambientales previstos en el proceso de El Baqueano.

En paralelo, advierten que si hubiese alguna definición del máximo tribunal, prevén que sean el Fiscal de Estado y el Asesor de Gobierno quienes deban contestar los posibles planteos judiciales, "pero mientras tanto no podemos vivir de lo que La Pampa hace. En cualquier momento nos van a pedir que cuando se riegue un jardín haya que pedirle permiso al gobernador pampeano", ironizó el ministro mendocino y cerró: "nos estamos haciendo más problemas de lo que debemos".

La Nación avaló a El Baqueano y le puso precio a la energía que genere

El pasado 27 de abril Rodolfo Suarez logró que la presa El Baqueano proyectado en San Rafael ingrese al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, lo que dará previsibilidad al futuro del aprovechamiento multipropósito sobre el río Diamante y permitirá generar fondos para las futuras obras de almacenamiento, distribución de agua y generación de energía limpia.

Rodolfo Suarez-Sergio Massa-Flavia Royon- El Baqueano.jpg El acuerdo que firmó el gobernador Rodolfo Suarez con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, le puso precio a la energía que genere a futuro el dique El Baqueano.

Fue a través del convenio que firmó con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, en un acuerdo rubricado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Para explicar la importancia de ese acuerdo, Suarez remarcó en aquel momento: "La energía que se produzca tendrá una tarifa y eso equivale no solo a la inversión que vamos a hacer en El baqueano sino que van a llegar a 1.230 millones de dólares en los próximos 15 años. Esto es prácticamente como tener un nuevo Portezuelo del Viento para Mendoza".

Luego de ese acuerdo, el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, decidió presentar la demanda judicial ante la Corte nacional para frenar el avance de la obra hidroeléctrica. La medida se conoció a pocos días de que haya elecciones en La Pampa, que irá a las urnas el próximo domingo.

