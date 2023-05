El ministro de Economía de Mendoza y el gobernador de La Pampa se cruzaron otra vez por El Baqueano

A través de la prensa pampeana, Ziliotto refutó estas fuertes palabras de Vaquié. "Si joder significa que vamos a defender los intereses de La Pampa, vamos a seguir jodiendo", sentenció.

Baqueanoreyunos.jpg El Baqueano, en San Rafael, generará energía para unos 60.000 hogares.

Lo que el ministro de Economía de Mendoza le sugirió ahora, vía Twitter, fue que "le pido que se abstenga de opinar sobre una represa ubicada en un cauce exclusivamente mendocino".

Los cruces entre Ziliotto y Vaquié por El Baqueano

Según explicó Vaquié, la construcción de El Baqueano, no tiene nada que ver con La Pampa, y los que están en juego son los recursos de Mendoza.

Por este motivo, lo que las otras provincias opinen no tiene injerencia en nuestra jurisdicción.

La presa El Baqueano, que comenzó a construirse hace 40 años y se suspendió hace 30, se encuentra ubicada entre otros dos embalses: Agua del Toro y Los Reyunos, sobre el río Diamante, en San Rafael.

Proyecto El Baqueano

Ante esta realidad y al referirse a la actitud de Ziliotto, de dirigirse al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para que deje sin efecto el convenio, Vaquié manifestó lo dicho anteriormente.

Por su parte, el gobernador de La Pampa aseveró que el acuerdo por la compra de energía, que exigirá a Mendoza una inversión de 556 millones de dólares, pero una ganancia de más de 1.200 millones de dólares, es inconstitucional.

Se le está dando a Mendoza la entidad como dueña de ese recurso y no son los únicos, también somos dueños La Pampa, San Luis, Catamarca. Hablé con el ministro Massa, hicimos un planteo escrito pidiendo la revisión y he instruido a la Fiscal de Estado para avanzar en este tema Se le está dando a Mendoza la entidad como dueña de ese recurso y no son los únicos, también somos dueños La Pampa, San Luis, Catamarca. Hablé con el ministro Massa, hicimos un planteo escrito pidiendo la revisión y he instruido a la Fiscal de Estado para avanzar en este tema

Estas aseveraciones de Ziliotto fueron dichas al Diario de La Pampa.

La última respuesta de Vaquié

Una vez publicada la entrevista de Ziliotto en el portal de noticias pampeano, Vaquié volvió a responder por Twitter.

Tuit Vaquié sobre Ziliotto.jpg

Y sumó: "Hacer política con el proyecto Portezuelo del Viento perjudicó a Mendoza y postergó una oportunidad de generar energía limpia, almacenar agua y dinamizar la actividad económica. Le pido que se abstenga de opinar sobre una represa ubicada en un cauce exclusivamente provincial".