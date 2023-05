Uñac dijo que la suspensión de elecciones se decidió "en conjunto" entre jueces y dirigentes políticos

Y continuó: "El domingo 14 no podremos elegir a las autoridades provinciales, tal como estaba previsto por los tribunales electorales de San Juan. No comparto la decisión de la Corte, aunque voy a acatarla. Sin embargo, voy a hacer algunas consideraciones sobre este tema".

Uñac discurso.jpg Uñac durante su alocución de este miércoles.

Sergio Uñac apuntó contra Patricia Bullrich y la oposición

Uñac criticó que la Corte haya hecho lugar a las medidas cautelares que impiden su candidatura "a cuatro días de ir a las urnas y habiendo dispuesto los mecanismos y procesos para que las elecciones se desarrollaran".

En ese sentido, destacó los esfuerzos organizativos y económicos que se comprometieron para organizar los comicios, que ahora sólo abarcarán a las intendencias y los puestos legislativos. Y calificó de "desconsiderado" que el máximo tribunal haya dejado pasar más de 30 días para expedirse.

"El tribunal electoral de la provincia habilitó mi candidatura pero otros candidatos no conformes acudieron a la Corte logrando la suspensión; aun cuando hace casi un mes el Procurador de la Nación (en referencia a Eduardo Casal) opinó que la Corte no debía intervenir en las eleciones de San Juan", añadió Uñac, y recalcó que a su criterio la novedad llegó "sin sentido de la oportunidad".

"Se ha perjudicado a los sanjuaninos, que no podrán elegir. Se ha suspendido nuestra voluntad. Yo nunca en toda mi carrera judicialicé un hecho político ni busqué fuera de la jurisdicción provincial soluciones judiciales a conflictos políticos", se quejó, en referencia a los referentes opositores que recurrieron a la Corte para frenar su postulación.

A la hora de deslindar responsabilidades, el sanjuanino destacó un tuit de la referente del PRO Patricia Bullrich, en el que se dice: "les frenamos las reelecciones".

Patricia Bullrich tuit Uñac.jpg El tuit de Patricia Bullrich al que aludió Sergio Uñac.

"Sería grave y políticamente inaceptable"

Si bien Uñac no nombró a Bullrich, la mención a su tuit fue explícita y evidente.

"Yo no hago especulaciones -dijo-: simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tome decisiones en conjunto con dirigentes políticos sobre elecciones en provincias argentinas".

Respecto a las cautelares a las que se hizo lugar, Uñac recordó que "la decisión no resuelve la cuestión de fondo" y aseveró que está "rodeada de subjetividades partuidarias, además de ser desconsiderada respecto de nuestra autonomía".

El domingo, en consecuencia, habrá elecciones pero sólo para cargos municipales y legislativos. "Vayamos masivamente a las urnas -insistió Uñac-Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir sin limitaciones ni condicionantes".

Y cerró: "A los que no quisieron dirimir las diferencias en las urnas, les señalo algo que me decía mi padre cuando veía una situación en la que faltaba coraje: 'Las batallas que no se enfrentan te persiguen toda la vida'. Sanjuaninas y sanjuaninos: defendamos lo nuestro, nuestra autonomía y nuestras instituciones. Tenemos derecho a elegir quién conducirá a nuestra querida provincia".