El futuro de Sergio Salgado, condenado a 5 años de cárcel, quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia

teresa-day-integra-la-sala-i-la-corte-justicia-y-ya-tiene-quien-la-reemplace-el-mpf.jpg Teresa Day, ministra de la Suprema Corte.

El punto crítico es si los delitos por los que Salgado fue condenado hace cuatro años prescribieron o no por el paso del tiempo. El ex jefe comunal sólo podría ir a prisión si las magistradas consideran que están vigentes y no han prescripto.

Hay un detalle que puede torcer todo en favor del santarrosino: los únicos delitos imprescriptibles por el paso del tiempo en Argentina son los denominados de lesa humanidad: los cometidos por el Estado u organización para aplicar políticas, como los de la dictadura. Con todo, y teniendo en cuenta que en Derecho todo es opinable y cuanto menos discutible a la hora de las interpretaciones, impera la prudencia.

Ocho meses pasó Salgado en la prisión, experiencia que plasmó en un libro. Hasta hoy repite que fue condenado por razones políticas y como símbolo de honestidad declara que vive en la misma casa en que nació.

► Te puede interesar: Teresa Day: "Vine a la Corte a trabajar al margen de la política"

El antecedente

Salgado llegó a esta encrucijada el 31 de mayo último, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la apelación -mediante recurso de Queja- contra la sentencia emitida por la Primera Cámara del Crimen de San Martín.

En fallo unánime, los magistrados Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (ver abajo) bocharon la última chance de Salgado de aliviar su situación procesal y, en consecuencia, el expediente volvió a Mendoza para que la condena sea cumplida por el plazo que corresponda.

Embed Salgado Corte by José Luis Verderico on Scribd

Otro peronista en la mira

La grave situación de Salgado tuvo amplia repercusión nacional esta semana.

Y en Mendoza trajo a colación el pasado reciente de Luis Lobos, que, tras un fallo adverso en la máxima instancia judicial local, fue enviado a la cárcel para que cumpla la condena a 4 años y 6 meses por delitos de corrupción junto con su ex esposa, Claudia Sgró.

► Te puede interesar: La Suprema Corte de Justicia dictó otro fallo adverso para la jueza que exigió $5 millones

►TE PUEDE INTERESAR: Productores mendocinos lanzaron al mercado la primera tanda de vino en botellas de plástico