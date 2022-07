El Frente Renovador mendocino se entusiasma con el desembarco de Sergio Massa en el gabinete

"Es una posibilidad que entusiasma mucho porque en el Frente Renovador se viene trabajando desde hace mucho, desde los equipos técnicos y desde la escuela de Gobierno. Hemos hecho diagnósticos y hay un gran equipo detrás, con figuras como el Vasco (Horacio) De Mendiguren que lo pueden acompañar para que él (por Sergio Massa) pueda mostrar que tiene vocación y voluntad de hacerse cargo", contó Gabriela Lizana, hoy directora del Banco Bice Fideicomisos, un espacio que reúne a varios massistas y que guarda un vínculo directo con las políticas del Ministerio de Desarrollo Productivo, ya que ofrece créditos a pequeñas y medianas empresas.

Gabriela Lizana en la reunión del Frente Renovador en Junín1.jpg Gabriela Lizana, Rubén Miranda, y Alexander Maza, tres de los integrantes de la mesa chica del Frente Renovador mendocino que se reunió este martes en Junín.

Tal es la ilusión que genera la cercanía de Massa al gabinete que la misma Lizana usó su cuenta de Twitter para marcar que "es su momento" y celebró la oportunidad de "permitirle a alguien que tiene toda la fuerza , el compromiso, las ganas, la capacidad y el equipo para aportar desde la gestión concreta, soluciones y estrategias para una Argentina mejor".

Gabriela Liziana tuit Sergio Massa.JPG

El massismo cree que "el error del PJ local fue cerrarse"

Un día antes de que la figura de Massa se convirtiese en el pedido de los gobernadores al presidente, y que incluso algunos empresarios presionaran también para que se sumase al gabinete, la mesa chica del Frente Renovador mendocino se reunió en Barriales, en Junín.

"Fue una reunión que ya teníamos prevista, pero los referentes territoriales del Frente Renovador en una mesa de diálogo coincidimos en que uno de los errores del Partido Justicialista en la provincia fue cerrarse mucho. Entendemos que lo que debemos hacer es abrirnos de verdad, porque el concepto de un Frente de Todos es justamente que se abra a generar la participación de todos los sectores", puntualizó Lizana.

En la reunión de este martes participaron varios de los políticos que se han ido sumando a la propuesta de Massa en Mendoza. Entre ellos figuran el ex intendente de Las Heras, Rubén Miranda, Ricardo Pont, ex intendente de Tunuyán, María José "Buby" Gil, el ex radical de Junín; el conocido abogado Pablo Cazabán, el sindicalista de Vialidad, Claudio Díaz; el ex diputado provincial Carlos Alexander Maza; Pablo Guzmán; Mariano Javier Villar; Enzo Orozito y Sandra Maza, entre otros.

