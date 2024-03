Diputados mendocinos contaron detalles del encuentro con Javier Milei: encuestas, plata y nuevas leyes

"Debe rescatarse la reducción de ministerios, del gasto administrativo y hechos como haber duplicado la AUH y la Tarjeta Alimentar", mencionó Arrieta. Como dato de color, a sus videos ya los cierra con un banner de La Libertad Avanza Mendoza, el espacio que está intentando crear por fuera del Partido Libertario, que la impulsó hasta la Cámara Baja como parte de la coalición.

mieli correa llano y llano mercedes partido demócrata 5.jpg Una de las últimas visitas de Milei en campaña, junto a los mendocinos.

"La base monetaria sigue siendo la misma, porque no se ha emitido. A eso tenemos que sumar que en el último tiempo se incorporaron 8.500 millones de dólares a las reservas del Banco Central y en medio, un dato que es importantísimo: no hay registro histórico en el mundo de que se logre equilibrio financiero en un mes. Estamos consiguiendo, antes, algo que probablemente esperábamos para el año", fueron las primeras palabras de Facundo Correa Llano, que dio datos sobre la charla económica que tuvo un tramo del encuentro.

Es que en la convocatoria encabezada por Milei contó con detalles financieros contados por el propio mandatario. El mensaje que les bajó fue que no cederá en cuanto a su búsqueda del equilibrio fiscal -y en eso puede estar la cifra de cómo seguirá la tirante relación con las provincias-.

Sobre ello, el Presidente les repitió a los suyos un concepto que hizo famoso desde su aparición como figura gravitante de la política: "De las 22 crisis económicas que ha tenido este país, 20 son por desequilibrios fiscales", les dijo el libertario, apuntalando que no darán marcha atrás en el perfil extremadamente fiscalista -al menos en comparación con experiencias anteriores- que exhibe su arranque de gestión. Aunque eso lo haya metido en un fuerte conflicto con gobernadores.

► TE PUEDE INTERESAR: Imputaron por corrupción a Cintia Ramírez, ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá

Cómo se viene el Congreso en marzo

"Fue un panorama general de las medidas impulsadas más que ninguna otra cosa; fue poco lo que se dijo de específico sobre los proyectos que se vienen para adelante", contestó Mercedes Llano. Sí ratificó que Milei habló de su estrategia parlamentaria para lo que viene y de perseguir leyes puntuales. "Algunas pueden tener coincidencia con lo que era el contenido de la Ley Bases, pero otras no", marcó la diputada, haciendo referencia a que no necesariamente aquel "ómnibus parlamentario" se transforme en varias islas legislativas a tratar más brevemente.

casa rosada lourdes arrieta libertarios.jpg Lourdes Arrieta se fotografió frente a la Casa Rosada.

Las versiones en Buenos Aires, sin embargo, sí han ido por ese camino. Al menos una parte: esta semana se esparció la idea de que lo que quiere el "León" es balcanizar aquel proyecto malogrado días atrás e ir por el impulso de lo que crea más necesario. Sin embargo, al mismo tiempo, otro sector de LLA salió a garantizar que Milei no admitirá el desguace de su propuesta y que está dispuesto a discutir un nuevo paquete fiscal con los gobernadores con tal de que se le de una nueva oportunidad a la iniciativa. Algo que contrasta con esa idea -de tan sólo días atrás- de que no se iba a volver a presentar el proyecto.

La cámara que aguarda tales decisiones, por otra parte, se muestra cada vez más adversa en ciertos sentidos: el economista perdió el apoyo de buena parte de los gobernadores (y estos "tienen" diputados), ya que éstos arrancaron sosteniendo cierto respaldo a la gestión y ahora se exhiben en la vereda de enfrente. Además de eso, ya han tomado distancia algunos bloques -como el de Carolina Píparo, Buenos Aires Libre- o referentes como la diputada Marcela Pagano, que este miércoles no estuvo en la reunión y se especuló que tal ausencia se debió a "desencuentros" con LLA. Trascendió que más tarde sí se juntó, pero aparte, con Javier Milei.

En ese río reman los dos arquitectos del oficialismo en el recinto: el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, y el titular de la cámara, Martín Menem. Ambos estuvieron en el encuentro, que es una instancia clave para lo que será el arranque de sesiones. A partir de ahí, el oficialismo lidiará por primera vez con las iniciativas opositoras en el Congreso.

Martín Menem.jpg Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

También participaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, que estaba de cumpleaños, y el funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem.

► TE PUEDE INTERESAR: La tormenta de granizo dejó 12.000 hectáreas afectadas, heridos y cientos de autos dañados

Qué dijo Javier Milei sobre la plata de las provincias

El conflicto con las provincias por el recorte de fondos es uno de los elementos centrales en la discusión política actual. Sobre todo porque al menos cuatro gobernadores ya decidieron ir a la Justicia contra esas medidas: el propio Alfredo Cornejo en Mendoza -aunque aún no la presenta, está en etapa de revisión, según explican-; el salteño Gustavo Sáenz; Axel Kicillof y uno de los protagonistas de esta semana: el chubutense Nacho Torres, que ya "ganó" en una primera instancia judicial.

"Cada uno tiene que ordenar sus cuentas; eso por un lado", comenzó diciendo Correa Llano a Diario UNO, rememorando detalles del encuentro. "Cuando uno encara un reacomodamiento de la economía tan importante como el que se ha propuesto el Presidente, hay que establecer y respetar prioridades, también", marcó el mendocino, quien también brindó otro detalle económico importante contado por el Presidente: les dijo que el cepo al dólar no se va a quitar hasta que no esté completamente saneado el Banco Central.

Mechi Llano en la reunión con Milei.jpg Llano, de fondo a la izquierda, llegando al encuentro con Milei. Télam

En ese sentido de "ordenar cuentas provinciales" se había pronunciado también Mercedes Llano, la otra diputada del PD en el parlamento nacional. En su cuenta de "X" había dicho que el gran desmadre financiero de las provincias -y que afecta al país en general- fue el arranque de la coparticipación, por lo que propone lisa y llanamente eliminarla: que cada jurisdicción se arregle con sus recursos y su propia recaudación. Eso terminaría con la "mendicidad" que a veces suele darse por parte de algunos gobernadores, según manifestó.

"Por supuesto que no hablamos de ese concepto en la reunión, que fue mucho más amplia; pero no dije nada que no hayamos dicho antes en el tuit. La idea es una postura que históricamente ha tenido el Partido Demócrata respecto a los recursos coparticipables a lo largo de la historia", dijo Llano.

Finalmente, desde el entente libertario mendocino contaron que el mandatario se hizo eco de algunas encuestas. No trascendió qué firmas las trabajaron, pero sí que el economista quedó contento con ellas. La mayoría de la gente consultada, de acuerdo a lo que narraron a este medio, está respaldando las medidas y el rumbo económico y parlamentario que decidió abrazar el Gobierno en sus primeros 100 días de gestión.

► TE PUEDE INTERESAR: Mercedes Rus, Marcelo D'Agostino y Cúneo Libarona analizaron reformas judiciales