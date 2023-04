De Marchi reveló que ya tiene candidato a vice y confirmó la creación de un frente multipartidario

De Marchi añadió que la medida no se tomó, como había trascendido, a raíz de la presunta extensión ilegítima del mandato de las autoridades partidarias, sino que se debió estrictamente a la meta -a su criterio impuesta- de garantizar la incorporación del PRO en el oficialismo.

Y ahora se ven remolinos en el horizonte. Este jueves habrá un nuevo Zoom para ver cómo avanza la intervención en los próximos 30 días. Con un detalle no menor: durante ese lapso hay que cerrar frentes -la fecha límite es el 12 de abril- y definir candidatos -antes del 22 de abril-.

Como sea, De Marchi subrayó a lo largo de todo el intercambio que a pesar de las borrascas políticas "quería hablar de los asuntos que importan" -como la educación, la economía, etcétera- más que de la coyuntura partidaria.

Omar De Marchi en 7D b.jpg El periodista Julián Imazio junto al precandidato a gobernador Omar De Marchi.

La batalla que viene y la relación con Cornejo

"Vamos a discutir judicialmente esta intervención, porque hablaría muy mal de nosotros si no diéramos esta pelea. No pueden desde una oficina de Buenos Aires conducir estrategias locales sobre una realidad que nadie conoce mejor que nosotros. Y sé que muchos mendocinos quieren que terminemos con esos temas y hablemos de lo que realmente les afecta", analizó el entrevistado.

Y sentenció: "Si nuestra decisión tuviera que ver con el confort no estaríamos acá. La verdad es que las peleas más difíciles no son contra los de otro partido, sino cuando se discute con los propios. En este caso, damos el debate porque creemos que Cambia Mendoza dio muchas cosas valiosas para la provincia pero hoy es un modelo agotado".

Respecto al distanciamiento de los radicales -que incluye chispazos con el también precandidato a la gobernación Alfredo Cornejo y sus ocasionales avatares-, De Marchi insistió en que "no es que antes no viera los problemas, es que hoy están ocurriendo cosas que antes no ocurrían".

"Para integrar un frente -reflexionó en relación a Cornejo- tiene que haber un mínimo de afinidad. Pero de un tiempo a esta parte los caminos son distintos. Y quienes se han corrido son ellos, no nosotros. Nosotros tenemos la misma expectativa de cambio que antes. Sin embargo lo cierto es que hoy Mendoza no cambia. Y ni siquiera gobierna Cambia Mendoza, sino el radicalismo y una agrupación con la que tenemos muchas diferencias, Libres del Sur".

Cómo quedó la relación con Horacio Rodríguez Larreta

Hasta hace poco, De Marchi integraba la mesa chica en la campaña presidencial de Horario Rodríguez Larreta. La descripción que el lujanino hizo de su rol el miércoles cambió el foco y se centró más en lo inmediato.

"Yo hace ya un tiempo que estoy concentrado en Mendoza. Participo de una reunión semanal con el equipo de Horacio, pero a partir de ahora estoy claramente enfocado en la provincia. Creo, además, que desde Buenos Aires se percibe erróneamente que lo que está pasando con nuestro partido es una ruptura de JxC. Nosotros contestamos que el frente oficialista de acá es otra cosa. Ya se le fueron la Coalición Cívica, el Partido Demócrata, la Unión Popular de Jorge Difonso...".

El diputado lamentó: "Evidentemente, todo el PRO nacional quería que con fórceps integráramos Cambia Mendoza, que para nosotros no forma parte del futuro. Eso no implica que la relación personal con Horacio se haya alterado, al contrario. No obstante, si desde Buenos Aires evaden el federalismo, nosotros nos vamos a encargar de reafirmarlo".

¿Larreta sigue siendo su candidato a presidente? "Sí -ratificó De Marchi-; pero en una elección también hace falta integrar a los demás. Yo creo, por ejemplo, que la solución no va por el lado que señala Javier Milei. Pero debemos ser capaces de escuchar lo que argumenta ese sector, porque la forma de avanzar es encontrar una mirada común sobre el futuro".

El compañero de fórmula y los posibles aliados de su frente

De Marchi describió el armado de su frente como un tejido de fuerzas muy diversas. Aseguró que ha conversado con figuras del radicalismo pero también con gremios y dirigentes de raíz peronista.

"Ya tengo resuelto quién será el candidato a vicegobernador -develó en otro tramo de la conversación en 7D-. Es una persona muy conocida y juntos nos vamos a potenciar. Venimos trabajando en privado, teniendo una interacción importante, y queremos formar equipos".

Entre los nombres en danza surgió el del diputado provincial y exintendente sancarlino Jorge Difonso, pero también el de intendentes justicialistas como el lavallino Roberto Righi, que la semana pasada le tiró un par de centros a De Marchi en el mismo programa televisivo.

O sea: quedó claro que De Marchi dialoga con dirigentes que provienen del justicialismo y/o el massismo. Pero así como le pedían a él que se salga de Cambia Mendoza para aliarse, el lujanino ahora parece devolverles la pelota y solicitar a esos referentes que tomen distancia del PJ si es que quieren armar algo juntos.

"No tengo reuniones formales con el peronismo -aclaró el precandidato-. Son encuentros ocasionales. Está también, pongamos por caso, Carlos Iannizzotto, que es peronista. Hablo con intendentes, con gremios, y suelo descubrir que tengo más coincidencias que disidencias. Ahora bien: con el peronismo que hoy está administrado por La Cámpora no tenemos ninguna afinidad. Eso no es obstáculo para que uno mantenga el correcto trato personal. Porque aún estando en el otro extremo del pensamiento, debo ser capaz de plantear objetivos en común".

De Marchi remató con una escena que invitó a desarticular: "Lo que vemos hoy es que los extremos se tiran piedras y en el medio está la gente mirando pasar esos piedrazos, mientras no sucede nada. Eso se tiene que acabar".

Omar De Marchi Gerardi Villegas Fiadino Imazio.jpg El equipo de 7D junto al entrevistado Omar De Marchi. Los periodistas Pablo Gerardi, Rosana Villegas, Agustina Fiadino y Julián Imazio dialogaron con el lujanino.

