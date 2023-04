Julio Cobos cuestionó a Omar De Marchi por "privilegiar sus aspiraciones"

►TE PUEDE INTERESAR: El PRO intervino el partido en Mendoza por 30 días y Omar De Marchi prepara la ofensiva judicial

Julio Cobos dijo que Omar De Marchi es una persona con un fuerte liderazgo, que choca con el liderazgo de Alfredo Cornejo y cuando hay este tipo de situaciones fuertes resulta difícil convivir en el mismo espacio. "Me parece que ha sido una de las cosas que lo ha llevado a Omar De Marchi a intentar por otra vía su candidatura a gobernador, la cual no ha resignado. Una de las evaluaciones que él hacía, a lo mejor, era que de permanecer dentro del frente, iba a tener que desistir de la candidatura. La confrontación que se había dado con el gobernador no era propia de un mismo espacio electoral", sostuvo.

Qué más dijo Julio Cobos sobre Omar De Marchi

El ex gobernador de Mendoza dijo que desde la UCR se insistió mucho en la posibilidad de que persistiera en Cambia Mendoza porque tiene las elecciones PASO y Boleta Única que favorece la participación. Sin embargo, remarcó que ahora el radicalismo tiene una gran posibilidad de cerrar los temas pendientes de manera de construir un sólido espacio electoral.

"No creo que Sebastián Bragagnolo tome otro camino que no sea acompañar a Omar De Marchi. Legislativamente afecta al espacio porque no se va a contar con ellos", dijo Cobos y destacó como negativo perder un municipio importante como Luján, que ha sido bien administrado y en donde el intendente tiene mucha aceptación.

Sin embargo, Cobos hizo un mea culpa y dijo que las responsabilidades son compartidas, aunque siempre ha habido buena predisposición por parte del radicalismo en retenerlo. "Nosotros reclamábamos del PRO una mejor alianza a nivel nacional y Omar De Marchi reclamaba lo mismo en sentido inverso en la provincia", dijo.

Derogación de la Ley de Alquileres, una de las banderas de Julio Cobos

Julio Cobos hace varios meses que pide la derogación de la Ley de Alquileres, pero dijo que el Congreso es el que debe definirlo porque hay dos dictámenes para modificarla. "No convence ni a propios ni a extraños porque no logramos reunir votos y tanto el oficialismo como la oposición saben que ninguno de los proyectos es una solución estructural a un problema que tiene muchas circunstancias que lo hacen cada vez más complejo", dijo el legislador.

El diputado radical sostuvo que la evolución de la inflación como mecanismo de actualización junto con la pérdida del poder adquisitivo es uno de los problemas. El plazo de tres años es otro problema porque los propietarios inflan el valor en un contrato en pesos porque no saben qué va a pasar a futuro.

Alquileres en Mendoza (3).jpeg Julio Cobos aseguró ninguno de los proyectos de Ley de Alquileres tiene una solución estructural. Foto: Diario UNO

Otro inconveniente es que no hay créditos hipotecarios en Argentina, lo que deriva en una menor cantidad de viviendas y la oferta se reduce aún más. Además, muchos propietarios utilizan sus viviendas para alquilarlas para turismo de forma temporaria y reduce la oferta en el contexto tradicional.

Cobos aseguró que la Ley de Alquileres sancionada en 2020 perjudica a todos y agregó que mientras se calma la realidad y tratan de pergeñar una nueva ley, debe quedar vigente la anterior, que supo sobrellevar épocas con hiperinflación y la salida de la convertibilidad.

"Mientras dure esta inflación y los salarios vayan por debajo, hay que reducir los plazos, si hay algún perjuicio sea por el menor tiempo posible y dejar libre el mecanismo de actualización. La inscripción en AFIP está bien porque contribuye a blanquear los contratos, pero en este caso, no blanquea nada y aparece por ejemplo el comodato por no poder cumplir con la ley vigente", afirmó.

