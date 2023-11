Cornejo y Suarez preparan una reunión de la Liga de Gobernadores JxC para el miércoles  

Cornejo es uno de los que están organizando la convocatoria. Son los primeros gestos de la importancia que se prevé tendrá en ese conjunto de líderes. Es uno de los que más experiencia política acumula entre todos ellos; sobre todo porque en otras provincias, algunos de esos dirigentes son muy jóvenes o al menos carecen de tanta trayectoria como ostenta el sancarlino. Es el caso, por ejemplo, de Ignacio “Nacho” Torres, quien con 35 años conducirá Chubut.

El encuentro no será de todo Juntos por el Cambio, como en otras oportunidades. Esta vez los convocados serán sólo mandatarios provinciales, dando poder a la mencionada Liga, de la que se aguarda que tome el control o al menos cierta parte del liderazgo en el futuro inmediato de los ex Cambiemos. Eso quiere decir que no están invitados ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri. Tampoco Luis Petri, una de las figuras en ascenso que tiene el espacio.