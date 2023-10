Alfredo Cornejo arma una liga de gobernadores para negociar en bloque con la Nación

Lo que revelaba no era más que sus planes de aprovechar un hecho histórico: por primera vez en 60 años los mandatarios de esas 4 provincias son aliados de Juntos por el Cambio, y esa cercanía política -usada estratégicamente- podría garantizarles un objetivo común: lograr que algunas políticas regionales avancen en el Congreso y fuercen al Ejecutivo nacional a aplicarlas.

No lo blanquean con todas las letras, pero en el seno de Cambia Mendoza si bien trabajan para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta, ya leen que gane quien gane las elecciones presidenciales, quien desembarque en Casa Rosada no podrá hacer ostentación de un fuerte liderazgo político, fundamentalmente porque no tendrá mayoría en el Congreso.