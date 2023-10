Debate presidencial: los memes reventaron las redes sociales

►TE PUEDE INTERESAR: Los mejores memes que dejó el primer debate presidencial

En Facebook, X (la exTwitter) e Instagram, los espectadores del debate presidencial manifestaron de manera graciosa su postura o simplemente colgaron sus chistes socarrones para burlarse de los candidatos.

Bullrich y Milei.jpg Debate presidencial: los memes no tuvieron piedad con los derechos a réplica.

Y otra vez los derechos a réplica con los que contaban los contendientes en el debate fueron motivos de un agudo sarcasmo de los internautas, que destacaron su carácter intrincado y confuso.

No era fácil seguir el hilo argumental de estos cruces y así lo hicieron saber los usuarios: con los clásicos memes.

Qué es un meme

Para aquellos que no lo saben o no están familiarizados, los memes pueden ser textos, imágenes, videos y otros elementos que se difunden por internet y rápidamente se viralizan. Generalmente se hace con fines humorísticos, pero no siempre tienen ese objetivo.

Es muy común que, en las redes sociales donde abunda el humor negro, se utilicen memes para hablar o referirse a ciertos eventos deportivos, sociales, de farándula o, en este caso, políticos, como han sido las elecciones 2023 en Mendoza. Algunos son para celebrar, otros para descargar la molestia de que sus candidatos hayan perdido.

Los memes del segundo debate presidencial

memes debate presidencial 2023 2.jpg Debate presidencial: estallaron los memes en las redes sociales.

