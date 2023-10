Qué es un meme

Screenshot_20231001_221321_X.jpg

Para aquellos que no lo saben o no están familiarizados, los memes pueden ser textos, imágenes, videos y otros elementos que se difunden por internet y rápidamente se viralizan. Generalmente se hace con fines humorísticos, pero no siempre tienen ese objetivo.

Es muy común que, en las redes sociales donde abunda el humor negro, se utilicen memes para hablar o referirse a ciertos eventos deportivos, sociales, de farándula o, en este caso, políticos, como han sido las elecciones 2023 en Mendoza. Algunos son para celebrar, otros para descargar la molestia de que sus candidatos hayan perdido.

Los memes del debate presidencial

Screenshot_20231001_230457_X.jpg

Screenshot_20231001_220258_X.jpg

Screenshot_20231001_215603_X.jpg

Screenshot_20231001_215323_X.jpg

Screenshot_20231001_222504_X.jpg

Screenshot_20231001_224100_Chrome.jpg

Screenshot_20231001_224148_Chrome.jpg

Screenshot_20231001_224226_Chrome.jpg

Cuándo son las elecciones a Presidente de Argentina

Las elecciones a Presidente en Argentina son el próximo 22 de octubre. Allí, se deberá votar entre los siguientes 5 candidatos: Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad).

En tanto, la fecha para un posible balotaje en Argentina está estipulada para el domingo 19 de noviembre. Para que esto suceda, ninguno de los cantidados debe haber alcanzando el 45% de los votos en primera vuelta o una ventaja superior a los 10 puntos.