Cornejo envía hoy la Ley de Ministerios y se espera una "súper área" en Educación

El fin de semana, varios dirigentes políticos y legisladores se “comieron el amague” en Mendoza: aguardaban a que el oriundo de San Carlos confirmase su gabinete el pasado viernes 1 de diciembre y los sacara a todos de dudas (oficialmente se había dicho que después de esa jornada se conocerían los ministros). Al no ocurrir, algunos especularon con que pudiera terminar con el misterio a través de sus redes sociales el sábado o el domingo.

No sólo no ocurrió nada de eso, sino que en la Casa de las Leyes también se quedaron aguardando: en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas tenían casi confirmado que el texto iba a ingresar en los últimos días de noviembre, para ponerle nombres a cada ministerio apenas horas después. No pasó, pero fuentes oficiales aseguraron a Diario UNO que será incorporado este mediodía. Cornejo lo llevará en persona y buscará que la oposición habilite votarlo este martes en Senadores y el miércoles en Diputados, para que el mismo sábado se tomen los juramentos.