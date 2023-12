Rodolfo Suarez: sus miedos, su consejo a Milei y las lecciones que aprendió a la fuerza

- ¿Y lo habló con alguien a eso, en la previa? ¿Eso de no saber a quién votar?

- Sí, con toda mi familia. Cada uno tenía posturas distintas: obviamente, los más jóvenes, mis hijos, como todos los jóvenes, estaban inclinados hacia Javier Milei. Pero bueno, son debates que se dan en todos los grupos familiares antes de ir a votar, creo yo.

- ¿Y lo que ha visto hasta acá de Milei era lo esperable o ya lo sorprendió en algo?

- Yo creo que ha tenido un cambio: veo más realidad en las propuestas, más realismo. Se aplica absolutamente el Teorema de Baglini en su caso: como sabemos, mientras más cerca del poder estás, más factibles de llevar adelante son tus propuestas.

- ¿Y en qué lo ve que se haya racionalizado?

- Bueno, el tema de la dolarización y de (cerrar) el Banco Central se harán después. Ahora, en realidad, hay que esperar al 11 de diciembre. Ver allí cuál es el paquete de leyes que va a llevar al Congreso y cómo avanza. La política que el quiere definir a futuro la tiene que definir este diciembre; no después. Es ahora cuando está presente ese 55% del voto y todo su capital político, y debe hacerlo valer. La experiencia dice que, más adelante, se le va a hacer muy difícil hacer esas reformas.

- Claro, está esa famosa frase que dice que el día más feliz de un presidente el es día que asume, porque después es todo problemas. Calculo que para un gobernador es igual, ¿no?

- (Risas). Es así. Cuando se pretende hacer grandes reformas hay que hacerlas todas juntas, cuando tenés el capital político intacto. Y creo que la oposición debe acompañar eso. Siempre digo que el límite de acompañar es si se tocan los intereses de Mendoza. Eso lo marco en mi caso, en mi rol ahora como senador. Y creo que Milei tiene que hacer lo que hizo Cavallo en su momento: sancionar esa ley ómnibus para tener todas las herramientas de cara a lo que ha propuesto y que es por lo cual la gente lo votó. Después, si quiere intentar negociar ley por ley en un futuro, por la conformación que tiene el Congreso ahora, yo creo que le va a ser muy difícil.

rodolfo suarez gobernadores.jpeg "La pelea entre Bullrich y Larreta nos hizo salir terceros", dijo Suarez. Nicolás Ríos/ Diario UNO

- Me habla del comienzo de Milei, así que voy a su arranque como gobernador: ¿Le afectó personalmente haber pasado por el cargo? Digo, ¿en sus relaciones personales, o a nivel familiar?

- Mucho. Muchísimo. Me tocó gobernar por cuatro años y haber comenzado con el pie izquierdo. Con lo que pasó con la minería, que ese es un tema aparte, a pesar de que habíamos dicho lo que íbamos a hacer desde la misma campaña y de que el Frente de Todos también dijera lo mismo, o sea que representábamos al 80 % del electorado. Después pasó lo que sabemos que pasó. Luego vino la pandemia, muy dura en lo personal, porque había que gestionar en esas circunstancias. Y todo eso, sumidos en una crisis macroeconómica tremenda y con un gobierno de distinto color político, que no nos trató bien. No fuimos favorecidos en nada. Eso hizo la gestión muy dura desde lo personal.

- Está bien, pero yo digo a nivel de sus relaciones personales: ¿Lo afectó?

- Sí, por supuesto. De hecho tuve dos intervenciones del corazón, que era un problema eléctrico y eso era por el estrés.

- O sea que gobernar Mendoza lo llevó dos veces a que le intervengan el corazón.

- (Risas). No, no digo eso. Pero sí que fue muy estresante.

- Tocó el tema pandemia. ¿De qué tuvo miedo? Pero miedo de verdad.

- De equivocarme en las decisiones que tenía que tomar.

- ¿Y se equivocó?

- Seguramente sí.

- ¿Pero no sabe en qué?

- Es que el miedo estaba en que tomábamos decisiones diferenciadas del resto de las provincias y de la misma Nación; no olvidemos eso. Recuerdo que me llamaban los otros gobernadores o hasta el Presidente, y todos me decían: "No, Rodolfo, ¡la cantidad de muertos que vas a tener en Mendoza! ¡Por favor, tenés que cerrar todo!". Y obvio que tuve miedo. Ahora que ya pasó todo, sé que fue acertada aquella decisión.

- ¿Rompió la cuarentena alguna vez? Todos en algún momento "algo" hicimos...

- Mmmh... (piensa). No me acuerdo... depende de la fase en la que estábamos. Pero yo como gobernador tenía que trabajar. ¡Si había una persona exceptuada, ese era mi caso!

- ¿Quién le dio aquella famosa idea de salir a la calle según el número en que terminara el DNI? Mendoza fue casi la única que lo implementó. Fue invento local.

- (Suarez achina los ojos y piensa de vuelta, intentando recordar) La verdad es que no me acuerdo. ¿Quién nos dio esa idea? Fue un funcionario, pero no puedo recordar su nombre ahora. Surgió en los debates amplios que teníamos sobre cómo continuar. Alguien lo largó por ahí.

- Voy a las últimas elecciones: ¿Siente que se sacó un peso de encima? Tengo la sensación de que había gente esperando para saltarle arriba y culparlo a usted si los resultados no se daban.

- Pero claro, eso es de manual: si se ganaba era una cosa; pero si se perdía, el único derrotado era yo. Siempre digo que en una elección sólo suele haber dos derrotados: el que pierde y el que hizo la campaña (ríe). Es donde caen todas las culpas. Pero uno de los objetivos, sobre todo cuando se evalúa una gestión, es que siga el mismo color político. Si no, es un fracaso.

Rodolfo Suarez, Gobernador de Mendoza.jpeg Suarez había contado que no le interesaba ser vicepresidente, cuando aún sonaba como compañero de fórmula de Bullrich. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

- ¿Y había gente esperando eso o que directamente le jugó en contra, dentro de Cambia Mendoza?

- No me consta. A mí esa info no me llega.

- No siente que nadie le haya jugado en contra...

- (Hace un silencio) Creo que jugó en contra el candidato que participó en la elección primaria, con una propaganda muy agresiva hacia el Gobierno. Y encima después se demostró que no era así lo que decía: la gente nos apoyó masivamente.

- Dos veces.

- Dos veces, exacto. Creo que no fue bueno ese tono de campaña.

- ¿Y tuvo la oportunidad de hablar esto con Petri?

- No.

- ¿Ni le interesa?

- No.

- Pero...¿quedó todo mal?

- Es que nunca tuve mucha relación con Petri, tampoco, así que...

- Okey. ¿Cómo viene el libro? (En agosto, durante una entrevista con Canal 7, Suarez contó que estaba trabajando en un libro con algunas memorias de su paso por el Gobierno).

- Yyyy... Todavía no viene. Estamos muy ocupados esperando terminar la gestión y ya estamos con la cabeza en el Congreso, aguardando lo que pase.

- ¿De qué va a hablar ahí?

- De todo. Fundamentalmente de lo que fue gestionar la pandemia y de lo que ocurrió con la minería.

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Luis Petri y Rodolfo Suarez.jpg Petri y Suarez, la noche en que Cornejo ganó las PASO.

- ¿Ya tiene decididos a sus asesores para cuando sea senador?

- No, no. No tengo nada de eso aún. Tampoco conozco en profundidad cómo es el sistema para eso.

- Bien, pero sí contó que ya tiene un proyecto para llevar al recinto.

- Claro, lo dije cuando fui a votar la última vez: las primarias a nivel nacional nos han complicado y el sistema electoral que tenemos es demasiado extenso. Un país como la Argentina no debería tener un calendario electoral tan largo. A tal punto de que, fijémonos en esto: Milei ganó y tuvo que asumir en apenas veinte días. En veinte días armar un gabinete es complicado; y Milei no sabía hasta antes del 19 que iba a ser presidente. Si vemos la experiencia de las primarias, han tenido nefastas consecuencias económicas para la gente. Pasó en las anteriores, que se produjeron especulaciones con el dólar, con la economía, etcétera. Entonces yo creo que todo esto debería ser más simple. Concretamente, vamos a intentar achicar eso. Estoy trabajando con asesores ad honorem, que son juristas y economistas, y que están estudiando precisamente cómo repercutieron las PASO en esos aspectos, entre otras cosas.

- O sea, eliminaría las PASO. Se votarían internas como antes.

- Como antes. Por lo menos hasta que la Argentina estabilice su economía, porque le hacen muy mal, si no. Que los partidos resuelvan sus candidatos y que, si tiene que haber balotaje, lo haya. Pero votaríamos tres veces menos.

- En estos últimos años, de Cambia Mendoza se fueron el Partido Demócrata, la gente de Omar De Marchi y la Coalición Cívica. Tal vez la cúpula del frente debería hacer un mea culpa de eso. ¿Usted lo hace? ¿Tiene algo de culpa en que se hayan ido tantas agrupaciones?

- Primero, que no se fueron todos los del PD. Muchos se quedaron, como Guillermo Mosso y otros. Lo mismo con el PRO: de hecho, la fórmula se completó con una integrante reconocida de ese espacio. Y lo mismo con la Coalición Cívica: lo que se fue es un grupo de dirigentes, y eso tiene que ver con las especulaciones políticas. Cuando no hay lugar para todos, aparecen esas competencias.

- ¿No cree que haya sido un defecto de contención, entonces?

- No. Tiene que ver con una lucha de espacios. Nosotros siempre tratamos de mantener el diálogo, pero esto no es un toma y daca de cargos. Nunca lo entendimos así.

- ¿Cornejo tiene que liderar la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio?

- Sí, por supuesto. Estaría bueno que la liderara, porque tiene una visión de país y de cómo llevar adelante políticas públicas que es muy interesante. Puede servirle mucho a los gobernadores por su experiencia.

- ¿Lo ve ya trabajando para hacerlo, para liderar?

- Yo no creo que Alfredo Cornejo esté trabajando para tener un liderazgo de los gobernadores, eso está claro. Sí lo he escuchado decir, aunque deberías preguntárselo a él, que Juntos por el Cambio tiene que estar unido y que estos gobernadores tienen que estar juntos. Que la fuerza de negociación que van a tener será mucho más potente si lo hacen de esa manera, que si lo hacen separados.

- Por un lado la coalición quedó tercera, pero por el otro, logró tener diez gobernadores, que es algo que no le había pasado jamás. ¿Es un muy mal momento de Juntos por el Cambio o lo catalogaría de transición, o de "no tan grave"?

- Es un mal momento a partir de que se cometieron muchos errores. Sobre todo en las primarias: esa disputa entre Bullrich y Larreta nos llevó a salir terceros. Si se hubieran puesto de acuerdo atrás de un sólo candidato, el panorama hubiera sido otro. Por eso creo que ahora hay que limar asperezas, trabajar juntos y poner mucho de cada uno, porque la Argentina que viene nos va a necesitar así: unidos.

Rodolfo Suarez, Gobernador de Mendoza (6).jpeg En su balance final, Suarez dijo que "empezó con el pie izquierdo". Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

- Se suele decir que fue el propio Mauricio Macri el que dividió las aguas.

- No me consta, porque no he hablado con Macri de este tema. Eso es algo que surge de las crónicas periodísticas, pero a mí no me consta.

- Cómo puede impactar a Mendoza si se privatiza YPF (como anunció Javier Milei)?

- La normativa en cuanto a temas de regalías no debería cambiar, más allá de si es o no privada.Eso está claro.

- ¿O sea que a Mendoza no le cambiaría absolutamente nada en términos de regalías?

- Le puede cambiar, dependiendo de la política que tomen. Si deciden invertir más, nos cambia para bien. Ahora estamos haciendo dos pozos en nuestra porción de Vaca Muerta. Estamos esperando que llegue la maquinaria para saber bien qué hay ahí. Por eso digo, si deciden invertir en Mendoza, nos cambia mucho, pero depende de la política que tomen.

- O sea que incluso la privatización puede ser positiva.

- Si los nuevos directivos decidieran invertir acá, es buenísimo. Si dijeran "no, seguimos con Neuquén y Mendoza queda para más adelante", es malo.

- En el mismo tren: ¿Qué lo entusiasma y qué lo asusta de Milei?

- Me entusiasma que el cambio es algo que todos los argentinos esperan. Esto tiene que cambiar sí o sí: no se puede seguir viviendo así. Y si alguien tiene la voluntad, el coraje y el ánimo de hacer eso, ojalá le vaya bien y sea bueno para la gente. Eso me entusiasma. ¿Y qué me asusta? Que es difícil. Esos cambios son dolorosos. No sé si la gente tendrá la comprensión de eso a la hora de afrontarlo; ojalá la gente entienda que hay que...

- Apechugar.

- Ja, ése es un buen término, sí. Es muy difícil y sensible el tema. Él está planteando la cuestión de un modo distinto a como lo planteaba Macri, que era con gradualismo. Milei habla de una política de shock.

- Sin que me tenga que decir nombres. Algo debe saber del gabinete de Cornejo. ¿Le gustan los designados?

- No, es que no sé nada.

- Vamos, algo conoce...

- Conozco lo que se dice en los diarios. No he hablado con Alfredo de esto. Entre otras cosas, porque no corresponde que hable.

- ¿Es probable que alguno de sus ministros se vaya con usted al Congreso?

- No he hablado de ese tema, de verdad. No lo sé.

Rodolfo Suarez, Gobernador de Mendoza (10).jpeg El gobernador podrá ocupar su banca en el Senado hasta 2027. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

- ¿Le gustaría que Ulpiano sea gobernador?

- Me gustaría que no me pregunten sobre el futuro gobernador (ríe).

- Claro, es verdad. Todavía el gobernador es usted.

- Exacto, falta mucho tiempo. Tienen que pasar cuatro años, a partir del 11 de diciembre vamos a ver cuáles son las medidas que se van a venir para todos. Pero sí te digo que me gustaría mucho que en Mendoza siga una administración, sea Ulpiano u otro, que comulgue con lo que venimos haciendo nosotros: achicar el Estado, hacerlo eficiente, tener superávit, bajar deuda, etcétera...

- Está bien, pero yo se lo pregunto por varias cosas: primero, es familiar suyo, con lo cual tiene un vínculo mayor; segundo, compartió con él como uno de los intendentes mientras usted fue gobernador, con lo cual conoce bien como trabaja. Y por último, es muy probable que sea uno de sus intereses a futuro...

- Es que la relación con Ulpiano que yo tengo en la política no tiene nada que ver con el parentesco.

- Bueno, pero lo conoce más.

- Él es bastante independiente. No ha hecho su carrera política bajo el ala mía; para nada. De hecho ha sido funcionario de Cornejo y yo me enteré por los diarios que era funcionario de Cornejo. Él ha hecho y hace su propio camino. No es suarista (ríe).

- ¿Pensaría en volver a competir por la gobernación?

- El concepto es el mismo: en cuatro años, cuando haya elecciones, Alfredo va a seguir en este camino, va a profundizar los cambios. Y siempre se ve quién es el mejor posicionado para seguir en este proyecto. Además la oferta es muy grande: hay muchos jóvenes muy, pero muy calificados y comprometidos con esto que hacemos. Así que es muy prematuro hablar de eso.

- Sin dudas, pero hay gente que, ante esta pregunta, respondería "ni loco". Que es una experiencia demasiado intensa para hacerla dos veces en la vida.

- De los que te dicen eso, no le creas a nadie (risas). Acá nadie se va; la política es algo que se juega de forma permanente y aparte no depende de la pura voluntad de una persona, porque uno es representativo de mucha gente. De verdad lo digo. Es un tema complejo...

